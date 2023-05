El cofundador de Ben & Jerry’s lanza una nueva compañía de cannabis, y sin fines de lucro

Una noche de verano de 1970, años antes de que Ben Cohen se asociara con Jerry Greenfield para lanzar una de las compañías de helados más exitosas de Estados Unidos, estaba fumando un porro con algunos amigos bajo una torre de salvavidas en Jones Beach en Long Island, Nueva York.

Cohen vio las luces de un coche de policía que se dirigía hacia ellos y le dijo a un amigo que se deshiciera de lo que tenía. En ese momento, la marihuana era tan ilegal en Nueva York como la heroína. Y un pequeño cigarro podría llevarte a la cárcel.

“¡Ronnie, cómete el porro!”, Cohen, ahora de 72 años, recuerda haberle dicho a su amigo. “Los policías salen y están buscando con su linterna y, efectivamente, Ronnie no se lo comió: encontraron al cigarro y nos arrestaron”.

En la comisaría, los dos recién graduados de la escuela secundaria fueron registrados al desnudo, y las cosas no pintaban bien para un par de drogadictos de pelo largo. “Eventualmente, como éramos hombres blancos de clase media, terminamos recibiendo multas por tirar una colilla encendida en la playa”, dice Cohen, en la oficina de su casa en las afueras de Burlington, Vermont.

El encuentro podría haber cambiado el curso de la vida de Cohen, en lugar de ir a la cárcel, fue a la universidad, abandonó los estudios, condujo un taxi en la ciudad de Nueva York, probó suerte con la cerámica antes de iniciar Ben & Jerry’s Ice Cream en 1978 con su amigo de la infancia, Jerry, en una gasolinera abandonada en Burlington.

Para el año 2000, después de que Unilever adquiriera Ben & Jerry’s por alrededor de 580 millones de dólares (mdd), Cohen se embolsó alrededor de 40 millones, el equivalente a 70 millones en la actualidad.

Pero todas estas décadas después, Cohen todavía no puede quitarse la sensación de que si hubiera sido negro, esa noche de 1970 habría terminado de manera muy diferente. Tiene buenas razones para creer que el color de su piel le dio una tarjeta para salir de la cárcel: las personas negras tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser arrestadas por posesión de marihuana que las personas blancas, a pesar de las tasas de uso similares, según a un informe de la ACLU.

Ben Cohen por Aaron Kotowski para Forbes

AARON KOTOWSKI PARA FORBES

Aunque 38 estados tienen programas legales de marihuana medicinal, mientras que 22 permiten las ventas para uso de adultos y la industria generó $26 mil millones en ventas legales el año pasado, los afroamericanos tienen más probabilidades de ser arrestados por posesión que los blancos en todos los estados que han legalizado o despenalizado posesión de marihuana (hasta 2018). Y dado que solo alrededor del 2% de los negocios de cannabis son propiedad de negros, Cohen quería hacer algo para tratar de abordar los daños de la prohibición de la marihuana en Estados Unidos y ayudar a más empresarios negros a establecerse en la industria.

Este mes, la empresa más nueva de Cohen, Ben’s Best Blnz (o B3) está lanzando sus primeras ventas de cannabis y porros pre-armados en dispensarios de todo Vermont.

Mientras que Ben & Jerry’s donó alrededor del 8 % de sus ganancias antes de impuestos a causas de derechos humanos, ambientales y de justicia social, Ben’s Best Blnz (pronunciado “blends”) se estableció como una organización sin fines de lucro y donará el 100 % de sus ganancias a organizaciones enfocadas en la financiación de empresas de cannabis propiedad de negros y en ayudar a que las personas sean liberadas de prisión por cargos de cannabis.

La fundación de B3 es tan Vermont como parece. Hace unos tres años, durante un viaje en kayak, Cohen estaba sentado alrededor de una fogata en una isla en el lago Champlain con un amigo, fumando un porro, cuando comenzó a quejarse de que la marihuana es demasiado fuerte en estos días.

“Empezamos a bromear sobre salir con una marca: ‘Mediocre Marijuana’, ‘Shitty Pot’ o ‘Low Dose Dope'”, dice. “Y la idea seguía dando vueltas en mi cabeza y no podía deshacerme de ella. Entonces, decidí comenzar el negocio”.

Mientras Cohen investigaba, se dio cuenta de que el cannabis que se vende en los dispensarios hoy en día tiene un contenido de THC mucho más alto que en el pasado. La marihuana típica que se vende ahora tiene entre un 20 % y un 30 % de THC, en comparación con la década de 1970, cuando contenía entre un 4 % y un 8 %.

Cohen también se dio cuenta de que la consistencia es un gran problema en el mercado del cannabis. Una cepa de cogollo cultivada en California afectará a una persona de manera diferente que la misma cepa cultivada en Nueva Jersey u Oklahoma.

El terroir y los métodos de cultivo pueden marcar la diferencia, pero las investigaciones muestran que los terpenos, compuestos naturales en las variedades de cannabis responsables del olor y el sabor, también tienen una gran influencia en sus efectos psicoactivos.

La primera llamada de Cohen fue a Chris Walsh, un empresario que había sido dueño de Nectars, el bar de Vermont famoso por ser el lugar de nacimiento de la banda de jam Phish antes de irse a pasar un tiempo cultivando cannabis e investigando los efectos de los cannabinoides y los terpenos en la Universidad de West Indias en Jamaica.

Cohen explicó que tenía cinco efectos diferentes que quería crear: concentrado, enérgico, somnoliento, eufórico y relajado, y los dos emprendieron un viaje de año y medio probando diferentes cepas infundidas con varios niveles de terpenos y niveles de THC en un grupo de 35 participantes, desde fumadores empedernidos hasta novatos de entre 22 y 75 años.

En el estudio, los participantes fumaban ocho porros a la semana e informaron el efecto de cada uno a Cohen y Walsh a través de SurveyMonkey. Al final del experimento, Walsh dice que cinco terpenos se convirtieron en los componentes básicos de la marca y pudo modificar los niveles para desencadenar una sensación específica. “Independientemente de la flor que uses”, afirma Walsh, “aún obtendrás ese efecto psicoactivo preciso, casi farmacéuticamente preciso”.

Lee más: Carlos III y Camila agradecen ‘respaldo y aliento’ que recibieron en su coronación

El cofundador de Ben & Jerry’s lanza una nueva compañía de cannabis, y sin fines de lucro

Si bien B3 podría no ser el cogollo más potente del mercado, Cohen está tratando de cerrar la brecha entre cómo las personas disfrutan del alcohol y cómo se colocan. “Creo que es bueno disfrutar el proceso”, dice Cohen. “Entiendo a las personas que quieren drogarse lo más rápido que puedan (yo era joven y bebía licor fuerte), pero a medida que maduramos, tendemos a beber vino o cerveza y extender el tiempo del proceso, hacerlo sesionable y controlarlo”.

Cohen le prestó a la compañía 300,000 dólares para comenzar y establecer B3 como una compañía de licencias. En lugar de cultivar cannabis y fabricar productos ella misma, la empresa otorga licencias de sus recetas, fórmulas y marcas a otros empresarios.

Así fue como Walsh y su socio Craig Mitchell se convirtieron en los primeros licenciatarios y se asociaron con Grass Roots Vermont, un cultivador y minorista local, para llevar los productos al mercado. Cohen dice que espera generar 1.2 millones de dólares en derechos de licencia para finales del próximo año.

Cohen, nacido en Brooklyn, creció en Merrick, Long Island, y bromea diciendo que fracasó en su camino a la cima. Después de asistir a Colgate, Skidmore y al programa de educación alternativa University Without Walls, se retiró.

En 1973, hizo autostop a Ohio para vivir con Greenfield, quien estudiaba en Oberlin, donde dormía en el suelo y fumaba marihuana hasta que los dos se fueron a Nueva York.

Cohen trató de convertirse en artista profesional, pero nadie quería comprar su cerámica. Greenfield trató de ingresar a la facultad de medicina, pero lo rechazaron. Entonces, los amigos pensaron que deberían traer un alimento básico de Nueva York a una ciudad universitaria rural.

Después de darse cuenta de que el equipo para hacer bagels era demasiado caro, Ben y Jerry decidieron hacer helados caseros. En 1978, la pareja comenzó a producir lotes llenos de grandes trozos de ingredientes, principalmente porque Cohen no tiene sentido del olfato y prueba los alimentos principalmente a través de la textura. Pero esto los hizo destacarse del gigante Häagen-Dazs, conocido por su helado suave.

Eligieron Burlington, Vermont porque la ciudad universitaria no tenía heladerías y pronto alquilaron una gasolinera abandonada. Cohen remendó el techo con litografías de aluminio que compraron en el periódico local y su primer verano fue bien.

La marca se hizo famosa por sus sabores inteligentemente nombrados y aparentemente amigables con la marihuana, incluidos Cherry Garcia, un homenaje al fallecido guitarrista de Grateful Dead, Jerry Garcia, y Half-Baked, así como por su activismo ambiental y social.

Después de vender pintas a las tiendas de comestibles, la compañía finalmente dio un paso adelante y se hizo pública en 1984. Después de la venta a Unilever en 2000, Ben y Jerry se hicieron a un lado.

De mente alta: “Después de que la gente ha fumado un poco de marihuana, tiene ganas de comer un poco de helado”, dice Cohen, con Jerry Greenfield (derecha) en 1985. STEVE LISS/GETTY IMAGES



Ahora, 23 años después, Cohen vive a 30 minutos de Burlington en una casa que solía ser un campamento de verano y planea estar completamente horneado por el resto de su vida con B3.

Su decisión de no recibir un salario ni obtener ganancias de su nueva empresa se debió a dos factores: “No necesito más dinero”, dice. “Pero soy emprendedor y lo que me motiva es la justicia. Me motiva mucho la idea de intentar crear un mundo más justo. Y es una hermosa combinación de usar esta sustancia que había creado toda esta opresión para los negros para crear, con suerte, riqueza para los negros”.

El ochenta por ciento de las ganancias de B3 se entregarán a NuProject, una organización sin fines de lucro iniciada en Oregón que otorga subvenciones y préstamos a bajo interés a empresarios negros, el 10 % se destinará a Last Prisoner Project, una organización cuyo objetivo es liberar a todas las personas encarceladas por delitos de marihuana, y el 10% restante se asigna a la Alianza de Justicia Racial de Vermont.

Jeannette Ward, presidenta y directora ejecutiva de NuProject, dice que su organización ya otorgó o prestó un total de 2.3 millones a empresarios negros de cannabis en Colorado, Oklahoma, Oregón y Michigan.

Ward planea usar el capital donado por B3 en los próximos años para financiar préstamos a solicitantes de capital social en Nueva York, que está en proceso de abrir suprimeros dispensarios de cannabis autorizados.

“A medida que construimos una industria del cannabis”, dice Ward, “a medida que Estados Unidos cambia de opinión sobre esta planta, estado por estado, tenemos que hacer más que solo legalizar, tenemos que abordar el daño económico y las reparaciones económicas como resultado de la industria también”.

Jesce Horton, fundador de la empresa de cannabis LOWD con sede en Portland, Oregón, que conoció a Cohen mientras trabajaba en una iniciativa de pequeñas empresas durante la campaña de Bernie Sanders antes de que el congresista de Vermont abandonara la carrera presidencial, dice que si bien la estructura y la misión de B3 son únicas en el mundo del cannabis con fines de lucro, Cohen ha estado conectando negocios y misiones sociales durante décadas.

Un subidón, más leve: los productos Ben’s Best Blnz tienen niveles de THC más cercanos a los del cannabis más suave de la década de 1970. AARON KOTOWSKI PARA FORBES

“Lo que Ben está haciendo está directamente en línea con lo que siempre ha hecho: abordar los negocios desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva de capitalismo consciente”, dice Horton, quien cumplió condena por delitos relacionados con el cannabis antes de comenzar LOWD. “Su objetivo, sin duda, es crear riqueza generacional en las comunidades que se vieron más afectadas de manera desproporcionada por la prohibición del cannabis”.

Sentado en su oficina, decorada con parafernalia de Ben & Jerry y una foto de sí mismo con García, en un día de primavera en Vermont, Cohen considera si existe un camino directo del helado al cannabis.

“Hay una conexión”, dice, sonriendo. “Después de que las personas han fumado un poco de marihuana, tienen ganas de un poco de helado. Si realmente lo hubiera pensado, habríamos salido con la olla primero, creado la demanda y luego salido con el helado”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: ¡Listas las licitaciones para polos industriales del Corredor Interoceánico!