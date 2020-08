El comercio móvil o m-commerce, “Una tendencia digital”

El Mobile Commerce comenzó como simple publicidad que llegaba al dispositivo móvil para anunciar descuentos, nuevos productos, tanto por SMS como al ver el correo y las newsletter a través del dispositivo. Pero no fue hasta mucho después, cuando los móviles empezaron a tener capacidad, y la idea llegó a los desarrolladores de vender a través del dispositivo más portátil de todos, donde cualquier lugar es perfecto para realizar una compra.

Para ir en conjunto con las nuevas demandas del consumidor, diseñar y desarrollar una app móvil se ha convertido en una obligación para muchas empresas, sobre todo en aquellas que basan su estrategia en ser competitivas y rentabilizar su negocio a través del comercio digital. Dentro del m-commerce se puede agrupar la compra venta de productos y servicios usando tabletas, no sólo teléfonos móviles.

Según el Estudio sobre Venta Online México 2019, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el consumidor en línea está aumentando su frecuencia de compra, pues en 2017 sólo un 7% de los compradores adquiría bienes o servicios semanalmente; mientras que en 2018 lo hicieron un 48% de ellos. El estudio refiere que el teléfono celular es uno de los principales medios de acceso a páginas en donde compran o pagan productos o servicios.

En el último año, el número de visitas a sitios web rebasó los 900 millones sólo desde el mobile, en tanto que a través de computadoras se hicieron poco más de 200 millones de visitas.

Estudios revelan que en el 2021 las ventas móviles supondrán más del 50% del total del comercio electrónico. Una tendencia del marketing digital que claramente viene sustentada por el hecho de que los consumidores quieran comprar sin necesidad de tener que estar en casa, sin dejar a un lado que pueden interactuar de forma más cercana con la marca a la que están comprando.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MOBILE COMMERCE

El comercio por tecnología móvil cuenta con algunos pros y contras respecto al desarrollo, usabilidad y experiencia del usuario con Apps.

Ventajas

Algunas de las ventajas que encontramos en este tipo de comercio electrónico son:

La posibilidad de llegar a una mayor cantidad de clientes debido a que muchos de ellos cuentan con teléfonos preparados para ello. Permite realizar compras y ventas a cualquier hora del día y desde cualquier lugar. Posibilidad de segmentar al consumidor por datos de edad, geografía, sexo y preferencias, entre otros factores. No requieres de una plataforma adicional, si ya cuentas con un sitio web responsive o una App. Se pueden realizar compras a través de las redes sociales sin necesidad de accesar a un sitio web. Branding corporativo, aquellas entidades que innovan despiertan mayor nivel de confianza comercial y generan la percepción de ser lugares seguros. Variedad en opciones de pago, los avances tecnológicos también han generado diversas soluciones para pago desde el teléfono, como Apple Pay, PayPal One Touch o Visa Checkout, por mencionar algunos, lo cual hace las cosas más convenientes para los consumidores ahorrándoles tareas como el tener que introducir los datos de sus tarjetas cada que planean comprar.

Desventajas

Por su parte, algunos de los aspectos no tan positivos son:

La experiencia del usuario puede verse afectada, si la velocidad de carga no es buena, esto ocurre cuando la página web es muy pesada o la conexión a internet es débil. Muchos de los usuarios no sienten la seguridad de realizar su compra a través de su móvil porque piensan que sus datos están poco protegidos. El uso de la App requiere adaptarla a diferentes sistemas operativos (iOS, Android, Blackberry). Experiencia del usuario, incluso cuando la página sea amigable visitándola desde un teléfono móvil, existe cierto tipo de contenido cuya lectura resulta menos cómoda desde un dispositivo que tiene dimensiones más reducidas que un ordenador. Por ejemplo, algunos clientes sienten que observan con más claridad y nitidez el catálogo de una tienda online cuando lo consultan desde el ordenador. Muchos negocios deciden limitarse a lo local debido a las diversas leyes, impuestos y demás regulaciones que existen por todo el mundo y que deben cumplir y conocer bien, ello representa una desventaja para su crecimiento o puede generarles problemas cuando se desconoce. Debido a las dimensiones de los dispositivos móviles, es posible que el llenado de formularios sea mucho más tedioso y complicado, por lo que esto también se considera una desventaja del m-commerce y que puede tener como consecuencia la pérdida de compradores.

El comercio móvil está cambiando a gran velocidad la forma en que los clientes interactúan con negocios de todos los tamaños. En el mundo de hoy, volverse móvil no es una opción, es una necesidad. Por tanto, el m-commerce es una evolución del comercio electrónico, ofrece pros y contras, pero es evidente que los beneficios pesan más en la balanza que los posibles inconvenientes y representa una oportunidad para todos los negocios que quieran expandirse.

Javier López Casarín es presidente de la Fundación Reinventando a México, columnista en los medios de comunicación, miembro de los 300 Young Leaders of the world del Center for Liveable Cities, Presidente del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación de la AMEXCID, reconocido con el Doctorado Honoris Causa por la Academia de Derecho Internacional.

