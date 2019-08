El documento que dejó a Rosario Robles en entredicho y la envió a prisión preventiva

Rosario Robles fue vinculada a proceso por uso indebido del servicio público, en el caso conocido como la Estafa Maestra y enviada al Penal de Santa Martha Acatitla.

Antes, expuso al juez que nada tenía que ver con el desvío millonario y que era incapaz de hacerle un daño a alguien. Lo decía en respuesta a la Fiscalía, que señaló que su eventual libertad provisional era un riesgo para los testigos que declararon en su contra.

Uno de los fiscales dijo al juez que Robles había tramitado una licencia de conducir con un domicilio distinto y, por tanto, debía dejarla en prisión preventiva justificada.

“Pero hay constancia de que he vivido allí durante 24 años”, dijo Robles y eso fue suficiente para que el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictaminará la prisión preventiva.

Robles aseguró que vivía en la misma casa desde hace 24 años, en el Pueblo de los Reyes, Coyoacán, de donde es oriunda y donde nació su hija.

Durante todo el proceso Robles afirmó que nunca actuó contra nadie.

“Nunca he actuado contra nadie, jamás podría ejercer (violencia)… yo estoy para defender lo mío, sobre todo soy una mujer de paz que nunca he cometido un delito, he luchado por la paz, por lo que no hay razón para que se dicte la medida cautelar”, dijo.

