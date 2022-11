El efecto Musk ya se resiente en Twitter México: empieza la salida de personal

Twitter México ya resiente el efecto Elon Musk, nuevo dueño de la compañía. Las oficinas locales de la red social empezaron a reportar bajas de equipos o áreas enteras, aunque todavía hay gente que se mantiene en sus cargos.

Este viernes, Twitter México se coló en los principales temas de conversación de su propia red social. ¿El motivo? El supuesto despido de toda la plantilla de la compañía en nuestro país, en lo que habría sido un movimiento espejo de lo ocurrido en Estados Unidos.

https://twitter.com/PistolaMendoza/status/1588422404745101312?t=79kxV8_R6MsLkKHSMYQIAQ&s=19

Lee también:

Despidos en Twitter afectan a su plantilla en EU, Europa y Asia

Forbes México pudo confirmar que, efectivamente, están ocurriendo ajustes de personal dentro de Twitter México, pero algunos empleados y equipos han mantenido su puesto, no así otros.

Dentro de este último caso estaría el director de Twitter México, Francisco Jiménez Viesca, quien escribió en su perfil “gracias por todo Twitter, ha sido un viaje”, mensaje que se interpretó como despedida en medio de la ola de despidos que ha seguido a la llegada de Elon Musk a la compañía.

Luego de que este viernes el tema de los despidos en Twitter México se colará entre las principales conversaciones de la red social, Francisco Jiménez optó por hacer privado su perfil y restringir el acceso a sus mensajes. En su biografía se lee: “sin comentarios, solo agradecimiento”.

Gracias por tanto Twitter 💙

Afortunada y agradecida siempre por la oportunidad de coincidir con gente maravillosa y talentosa. La experiencia sin duda ha valido la pena.

Se cierra un capítulo enormemente disfrutado!#LoveWhereYouWorked #OneTeam — Angelica HBs ✨ (@anhebas) November 4, 2022

Más inormación: Musk admite una gran caída de ingresos de Twitter por retirada de anunciantes

Ola de despidos en Twitter

La era Musk de Twitter ha iniciado con una ola masiva de despidos en varios de los países donde la compañía tiene presencia. Estados Unidos, por supuesto, es la sede más afectada, con miles de despidos, pero también Europa y Asia, según los medios locales y tal como puede verse en algunos tuits de despedida de varios de los afectados.

Precisamente hoy, el magnate apareció por sorpresa en Nueva York, pero no para reunirse con su personal, sino para participar en un foro empresarial organizado por otro multimillonario, Ron Baron, y en su intervención se permitió bromear sobre su adquisición de la red social.

Lo que vivimos fue un sueño #OneTeam #Twitter nunca lo voy a olvidar 💙🇲🇽 — Maru Cantu 🥝 (@marukntu) November 4, 2022

No te pierdas: Twitter cierra temporalmente sus oficinas por el inicio de los despidos

Tras reconocer que había pagado un sobreprecio (44,000 millones de dólares) por la red del pajarito azul, recordó que trató de zafarse del compromiso de compra “pero fue como una escena de ‘El Padrino’”, dijo entre risas.

Al tiempo que Musk hacía estas declaraciones, los trabajadores despedidos posteaban mensajes de adiós en la misma red con las etiquetas #OneTeam (un equipo) y #LoveWhereYouWorked (Ama donde trabajaste), subrayando la satisfacción de haber trabajado allí y evitando expresiones de descontento.

Musk no ha cuantificado el número de despidos final, pero los distintos medios dan por hecho que será por lo menos la mitad de una plantilla de 7,500 personas; el diario The New York Times da incluso la cifra de 3,738 personas.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información