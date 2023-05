El empleo en México, una ventana a la realidad empresarial

Hace unos días fue publicado el reporte anual de Freelance.com, el portal más grande del mundo por número de usuarios y trabajos publicados, que se basa en datos de 372,000 trabajos publicados en su portal entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, quien clasifica a los trabajos relacionados con la programación, la redacción de informes y la investigación, entre las habilidades de más rápido crecimiento en la plataforma.

Lo anterior me motivó a buscar si en México, esta tendencia era similar y (alerta de spoiler) no es así. Incluso en México, a diferencia del resto del mundo, el trabajo de investigación, según palabras del propio presidente, debe ser controlada por el estado sin intervención de la iniciativa privada, por ello, se han reducido las becas para estudiantes en el extranjero, se han eliminado fideicomisos científicos e incluso se intenta llevar ante la justicia a una treintena de investigadores del recién extinto CONACYT.

Pero entonces ¿cuáles son los trabajos más solicitados en México? Según un reporte del Observatorio Laboral, el servicio de información de la Secretaría del Trabajo, los contadores, los ejecutivos de ventas y los auxiliares administrativos, encabezaban la lista de los empleos más solicitados por las empresas mexicanas en este 2023.

Lo anterior, para sorpresa de nadie, cuadra muy bien con la realidad empresarial actual, donde llegar al número de ventas mes con mes, pagar menos impuestos, ordenar las finanzas y tener una secretaria o auxiliar administrativo, que organice el desmán del jefe de empresa, parecen ser las únicas prioridades, sobre todo para las PYMES, quienes representan el 99.8% de las unidades económicas del país con más de 4.1 millones de empresas, según datos oficiales del INEGI. Estas PYMES, aportan 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan 78% del empleo en México.

Esto en cualquier otra parte del mundo, haría que la preparación en estos menesteres fuera primordial, sin embargo, en el caso del departamento de ventas en México, muy pocas empresas cuentan con un área o al menos una posición de marketing para dar apoyo precisamente a esta área de ventas e incluso, consideran como fácilmente reemplazable la posición de vendedor, donde históricamente se le ha considerado un puesto para aquellos que no pudieron estudiar, no encontraron colocarse en ningún otro departamento, es poco valorado y lo peor, poco profesionalizado.

Una investigación de la Global Marketing Association en México, revela que casi 7 de cada 10 directivos de mercadotecnia de las principales empresas en México, no estudiaron marketing y a pesar de ello, 98% de los directivos de marketing si se consideran expertos en el tema y aducen que su experiencia fue adquirida por los años laborados en la empresa o en su ramo de actividad. Lo que les genera en realidad años de práctica, más no de experiencia ni de adquisición de conocimientos nuevos, ni actualización en la disciplina. Y a pesar de que los contadores, médicos y abogados, entre muchos otros, se actualizan en sus respectivas especialidades al menos anualmente, los integrantes de los departamentos de ventas y marketing no lo hacen y ni siquiera se certifican en esos temas, como lo señala la misma Asociación.

Las empresas, tratan de subsanar sus carencias contratando y despidiendo a diestra y siniestra al mayor número de candidatos posibles en ventas y marketing, ya que por probabilidad, alguno “si saldrá bueno”, por ello, son de los trabajos más demandados y en los que más rotación hay, porque el empleador cree que no hay ninguno apto, cuando la triste realidad es que la misma empresa no cuenta con descripciones de puestos, ni planes de carrera y ya ni hablar de estrategias o planes comerciales y por no hacer una selección de personal adecuada, profesionalizar a sus empleados y capacitarlos debidamente en tiempo y forma, no logran hacer de esta área indispensable una piedra angular del crecimiento y desarrollo de la economía empresarial.

Es así, que el escenario laboral para 2025 que plantea el Foro Económico Mundial será de expansión para aquellas profesiones relacionadas con la investigación y el análisis de datos, así como para los especialistas en Machine Learning e Inteligencia Artificial y será la desaparición de puestos como asistentes administrativos y capturistas de forma masiva, sin embargo, para México, esto no será así y para variar tendremos “otros datos”.

