El fundador de Zoom recurre a la IA con la esperanza de recuperar máximos pandémicos de la app

El fundador y director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, tiene un mensaje para las empresas que se muestran escépticas sobre el uso de Zoom para algo más que sus reuniones por video: “Tengan la mente abierta”.

Yuan ciertamente lo es. Después de años de conocer a los clientes únicamente de forma virtual, a través de su propio producto, ha vuelto a codearse con ellos, viajando en persona. “Muchos eventos ya no son virtuales”, dijo Yuan a Forbes. “Tengo que evolucionar yo mismo”.

Lo mismo debe hacer Zoom, un software salvador de la pandemia inicial de 2020, cuando Yuan se convirtió en la cara del trabajo remoto (y la educación) con un stock en aumento y preocupaciones de privacidad, ahora está tratando de navegar en un nuevo momento.

Las herramientas de software que debutaron en los meses posteriores a su afluencia masiva de usuarios, que pretendían hacer de Zoom una opción para eventos y juegos en línea, no han tenido el resultado esperado. Desde un máximo histórico de 568 dólares en octubre, lo que le da una capitalización de mercado de alrededor de 160,000 millones de dólares, las acciones de Zoom se han estabilizado durante el año pasado en alrededor de 70 dólares, o una capitalización de mercado de poco más de 20,000 millones de dólares.

Ahora, Yuan busca navegar el futuro de Zoom en una dirección diferente: la vida como una plataforma de “comunicación y colaboración”.

Cada mañana, cuando el director ejecutivo de Zoom se despierta, inicia sesión en la herramienta de Zoom que compite con Slack o Microsoft Teams, llamada Zoom Chat. Envía correos electrónicos y prepara reuniones en el software de Zoom. Y elabora nuevos documentos resumidos o planes de acción utilizando la nueva herramienta de colaboración de Zoom, Zoom Docs. “El objetivo es que cuando un cliente empiece a utilizar Zoom por la mañana, pueda permanecer en el cliente de Zoom”, afirma. “Volver a otras aplicaciones con bastante frecuencia es una molestia”.

Si estos argumentos le resultan familiares, es por una buena razón. Al parecer, todas las empresas de software empresarial de cierta edad y escala (desde Box y Dropbox hasta Slack y muchas otras) parecen convertirse con el tiempo en el centro de gravedad del flujo de trabajo de un cliente. Es mejor ser el centro al que se conectan otras herramientas, no la solución puntual que es más fácil de eliminar.

El nuevo producto principal de Zoom en ese esfuerzo es Zoom Docs, que la compañía dijo que estará disponible de manera general en 2024. Los usuarios pueden generar un nuevo Zoom Doc desde una videoconferencia o chat y completarlo con contenido relevante y elementos de acción utilizando la inteligencia artificial de Zoom, Zoom AI. Los documentos pueden etiquetarse y asignarse a compañeros de trabajo, así como vincularse entre sí y mapearse como un árbol de páginas estilo wiki, anunció Zoom el martes.

“NECESITÁBAMOS COMER NUESTRA PROPIA COMIDA PARA PERROS”.

Eric Yuan

Otra característica nueva impulsada por IA, es una pizarra generativa, que permite a los equipos completar automáticamente y organizar un proyecto visualmente a partir de dicha reunión. El mes pasado, Zoom anunció varias funciones de inteligencia artificial, incluida la capacidad de generar aspectos destacados y resúmenes de reuniones, ponerse al día con las reuniones en curso y borradores de correos electrónicos y resúmenes de hilos de chat.

Planea agregar capacidades de contexto para su AI Companion en el futuro para recordar las consultas pasadas de un usuario y mostrar información relevante de cualquiera de las reuniones anteriores, registros de chat o trabajo de la persona en otras aplicaciones conectadas.

Zoom también reconoció que los clientes prefieren cada vez más el trabajo híbrido, dijo Yuan. El propio Zoom facilitó los chistes cuando anunció el regreso a la oficina dos veces por semana en agosto. “Necesitábamos comer nuestra propia comida para perros”, dijo Yuan. Esa fue sólo una parte de la historia. Los nuevos empleados contratados durante la pandemia tampoco estaban teniendo el sentido personal de comunidad y desarrollo profesional que necesitaban, admitió.

Al ofrecer nuevas herramientas de gestión de oficinas para todo, desde el registro de visitantes hasta los mostradores de reservas y las oficinas, Zoom competirá con una gran cantidad de soluciones de software como Envoy, que recaudó 111 millones de dólares en enero de 2022. Zoom Docs parece superponerse con casos de uso de otras herramientas de software de trabajo como Coda, Notion, Google Workspace y las ofertas 365 de Microsoft, e incluso actores de gestión de proyectos como Asana y Monday.com. Todo el mundo también está añadiendo compañeros o copilotos de IA, con Microsoft a la cabeza y otros como Salesforce detrás.

Incluso frente a una competencia más amplia, esta expansión de productos tiene sentido para Zoom, dijo Rishi Jaluria, analista de RBC Capital Markets. “El objetivo de Zoom es lograr que la gente use Zoom de una manera más amplia, por lo que no es una herramienta en la que se hace clic como un enlace y luego se usa y se sale”, dijo. No es probable que los usos energéticos de las herramientas rivales cambien, predijo Jaluria; pero a otros les puede resultar conveniente tener más herramientas de productividad en un solo lugar. “Definitivamente hay espacio para que Zoom entre allí. En última instancia, esto es algo que puede contribuir a su fidelidad con los clientes existentes”.

Yuan, quien fundó Zoom hace 12 años después de desempeñarse como líder de ingeniería en el rival de Cisco WebEx, sabe que no está reinventando la rueda. Con sus herramientas de inteligencia artificial, Yuan argumentó que Zoom se destacará debido a un enfoque “federado” que significa que trabaja con varios modelos de terceros y el suyo propio indistintamente, el que sea más barato para la tarea. Yuan dijo que creía que, en última instancia, los clientes quieren elegir. “No podemos obligar a nadie a estandarizarse en una plataforma”, afirmó. “La forma en que veo esto es darle flexibilidad al cliente. Eso es lo más importante”.

Como ventaja adicional de este enfoque, Zoom no cobra extra por sus funciones de IA. (AI Copilot de Microsoft tuvo un costo anunciado de 30 dólares por usuario por mes; Salesforce registró 50 dólares por usuario mensual). “La diferenciación será el costo y la calidad”, dijo Yuan.

Para ganar en calidad, Zoom deberá evitar errores no forzados, como un reciente susto sobre la privacidad de la IA. Años después de que Zoom luchara contra escándalos de privacidad durante el apogeo de la pandemia, la compañía volvió a estropear su política de privacidad del cliente con una actualización que parecía sugerir que Zoom usaría los datos de los clientes para entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial. Posteriormente se actualizó después de una protesta. (Yuan dijo que la política nunca fue recopilar dichos datos, y que los modelos de entrenamiento de Zoom se basaron en una combinación de datos públicos, sus propios datos y los datos de terceros que compró).

En cuanto a cómo el fundador de Zoom se mantiene motivado y reúne a las tropas a pesar de un año por detrás del índice S&P 500 y de sus pares de empresas de tecnología cuyas acciones se han recuperado más cerca de los máximos de Covid, Yuan dijo que Zoom estaba adoptando una nueva temporada muy parecida a la de sus amados Golden State Warriors.

“Tuvimos el mundo durante Covid y ahora comenzamos de nuevo para mejorar Zoom. Queremos estar orgullosos cuando nos jubilemos en el futuro”, añadió.

