El lado B de Beakman: fan de José Clemente Orozco y crítico de Trump

Paul Zaloom, el actor y titiritero estadounidense que dio vida al “Show de Beakman” durante los años 90, aprovechó su visita a México con motivo del Talent Land Guadalajara 2022 para compartir su “lado B”.

La persona detrás del científico loco y divertido que conquistó a niños y adultos reveló que es un gran admirador de los muralistas mexicanos y por el contrario, repele la clase política del estilo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Los contenidos de Zaloom han sido siempre de corte progresista. Apegado a sus ideas, aprovechó su personaje de Beakman en el Talent Land para abogar por la presencia de más mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología. “He visto a tantas jóvenes entusiasmadas con la ciencia y la tecnología [en México], creo que esa es una señal muy alentadora”, comentó Zaloom en una conferencia de prensa en la que dejó ver más sobre la persona que da vida a Beakman.

“The Beakman Show” con Paul Zaloom; en el marco de actividades de Jalisco Talent Land en su edición 2022. Guadalajara, Jalisco, México. Miércoles 20 de julio de 2022. © Talent Land / Ana Cristina Rodríguez Martínez

Fan de la pintura mexicana

Como titiritero Zaloom ha dedicado parte de su trabajo a hacer sátira política, por lo que no es de extrañar su gusto por la pintura mexicana: Frida Kahlo, Leonora Carrington, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, pero uno en particular ha llamado más su atención: José Clemente Orozco. “De todos los muralistas mexicanos es mi favorito por su temática, su historia, su interés por la teosofía, su relación con muchos artistas estadounidenses. Fue realmente genial y me encanta”, se sincera el actor que da vida a Beakman.

“Aparentemente solo tenía un brazo, perdió un brazo en los fuegos artificiales o algo así y eso lo hace increíble. Así que creo que lo que más quiero hacer cuando esté en México [de nuevo] es ver todos los murales de Orozco, y también de Siqueiros, Tamayo, Frida Kahlo, Diego Rivera, y también otros grandes artistas como Leonora Carrington, o el Museo de Antropología de la Ciudad de México”, comparte fascinado Paul Zaloom.

Crítico de Trump

Sin perder esa amable sonrisa que dibuja cuando habla, Paul Zaloom cambia el tono de la conversación cuando de Donald Trump se trata.

“Trump es uno de los mejores payasos que hemos producido en Estados Unidos. Dejando de lado el hecho de que es un malvado fascista retorcido, es extremadamente divertido y la gente nunca habla de lo neoyorquino que es, como si tuviera un cerebro de Nueva York con toda esa lógica estúpida que le sale”, asesta.

“Pero él me hace reír. Me río porque los chicos son divertidos. Así era Hitler, unos malditos payasos. Yo también soy un payaso, así que puedo identificarme con los payasos, pero ellos son serios. Ellos no saben que son payasos y el hecho de que él no sepa que es un payaso es increíble para mí. Él no entiende eso. Él es chistoso”, continúa con sarcasmo el actor que le ha dado vida a Beakman durante décadas.

Más allá de Beakman, Zaloom se encuentra trabajando actualmente en “pequeñas películas sobre Santa Claus que son una especie de sátira política. Y las he estado haciendo en mi garaje. Eso es lo que hice en la pandemia. Uso figuritas de juguete de Santa Claus y ha sido muy divertido. Algunos de los temas que ha abordado son “la enorme cantidad de basura que hay en el Océano Pacífico e y lo cara que es la atención médica, todos son posturas políticas”.

Estimular a los niños

Si bien el personaje de Beakman ha tenido mucho éxito entre el público adulto, los niños son una audiencia objetivo para Zaloom, ya que considera que la sociedad actual no hace mucho por ellos.

“Es importante estimular a los niños. Son súper curiosos, son como esponjas: absorben información y la ciencia es uno de los campos en los que pueden hacerlo. Lo divertido de El mundo de Beakman era encontrar formas divertidas de comunicarse con ellos, pero también formas claras y eso es bastante difícil”, afirma.

Zaloom admite que actualmente sería complicado recrear un show como El mundo de Beakman “porque era caro y hoy nadie gasta dinero en televisión para niños. A la sociedad en general no le importan mucho los niños”. Por ello considera que hay esfuerzos interesantes en las redes sociales, aunque con dificultad llegan a ser igual de irreverentes que los orígenes de Beakman, ese cómic político creado por Jok Church que publicaba en un periódico local.

“The Beakman Show” con Paul Zaloom; en el marco de actividades de Jalisco Talent Land en su edición 2022. Guadalajara, Jalisco, México. Miércoles 20 de julio de 2022. © Talent Land / Ana Cristina Rodríguez Martínez

‘Siento que hice algo en mi vida‘

Paul no olvida las muestras de afecto que ha recibido de sus fans en México. “Cuando fui a la UNAM en 2012 o 2013, me presentaría en un lugar de 800 asientos y terminé actuando para unas 18,000 personas. Ninguno de nosotros tenía idea de que el programa era tan popular en América Latina. [Eso] me hace feliz porque me hace sentir que hice algo en mi vida, que valió la pena, así que estoy muy agradecido con la gente aquí en América Latina por su amor y apoyo”.

En 2014, el propio Jok Church recordó a Paul y su efusividad tras haber visitado México. En una entrevista que Church concedió a la UNAM dijo: “cuando Paul [Zaloom] fue a México, estando en el aeropuerto de vuelta me llamó y me dijo: ‘Jok, ha sido difícil pero debes saber que realmente cambiamos la vida de mucha gente. Lo hicimos’”.

Durante su charla con la prensa Paul Zaloom se sinceró. Ante la pregunta de cómo le gustaría ser recordado, la respuesta fue sencilla, pero de significado profundo: “solo quiero ser recordado como una buena persona, no como un pedazo de mier…”.

Zaloom concibe su trabajo como una especie de servicio público: “necesitamos honrar a las personas con nuestra atención, nuestro amor y nuestra disciplina. Lo único importante es hacer un trabajo realmente bueno para la gente. Quiero que esa gente ahí afuera diga ‘Dios mío, eso fue genial’. Quiero que se sientan bien y que se lo cuenten a sus amigos. Así que eso es a lo que apunto y tiro”, cierra Paul, la persona que durante años le ha dado vida al querido Beakman.

