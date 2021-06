El número que salvo a Facebook de ser considerado monopolio

Facebook es un gigante. Eso no es una opinión, es un hecho: la compañía tiene una capitalización de mercado de un billón de dólares y recaudó $70.7 mil millones de dólares en ingresos el año pasado, mucho más que su competidor más cercano en las redes sociales. Mientras tanto, más de $60 mil millones de dólares en efectivo se encuentran en su balance. Su fundador, Mark Zuckerberg, es la quinta persona más rica del mundo gracias a su participación en el negocio, y otra media docena de multimillonarios también extraen sus fortunas de Facebook.

Pero cuando los reguladores de la FTC se propusieron probar algo similar, que Facebook no solo es un gigante, sino también un monopolio gigante, se tambalearon y fallaron. Y un juez federal desestimó el lunes su muy visto caso antimonopolio contra Facebook, visto como el primer esfuerzo real del gobierno para frenar el dominio de Facebook después de varios años de creciente retórica política contra la empresa y rondas de testimonios en el Congreso que investigan Facebook.

¿Qué sucedió? La FTC giró su caso en torno a una cifra. En su presentación judicial original de 53 páginas realizada en diciembre, estimaron que Facebook posee “más del 60%” de un mercado que definieron como “redes sociales personales”.

La FTC no ofreció más detalles sobre cómo llegó a la cifra del 60% ni qué representaba: usuarios, ingresos, ¿algo más? No estaba claro. Asimismo, qué constituye exactamente el término “redes sociales personales”. La frase, en teoría, permite a la FTC establecer una distinción entre Facebook y redes profesionales, como LinkedIn, y aplicaciones de mensajería, como Telegram o Signal. Poner a Facebook en un cubo separado donde no hay muchos otros competidores, nuevamente, en teoría, reforzaría el caso del gobierno, que gira en torno a la idea de que Facebook obstaculiza la competencia. La falta de muchos rivales serios parecería una prueba contundente de ello.

Al intentar combatir Facebook, el juez federal James E. Boasberg, designado por Obama, admitió que los reguladores se enfrentaban a una tarea más difícil que si se dedicaran a un negocio más tradicional. Los sitios como Facebook “son de uso gratuito, y los límites y las medidas exactas de lo que constituye un servicio [de red social personal], es decir, qué características de la aplicación móvil o el sitio web de una empresa están incluidas en esa definición y cuáles están excluidas, difícilmente son claro como el cristal”, escribe Boasberg.

Pero el argumento del gobierno carecía de los detalles necesarios, concluyó el juez. “La incapacidad de la FTC para ofrecer alguna indicación de las métricas o métodos que utilizó para calcular la participación de mercado de Facebook hace que su vaga afirmación de ‘60% más’ sea demasiado especulativa y concluyente para seguir adelante”, escribe Boasberg.

“Tal vez querían mantener seca la pólvora porque no estaban muy seguros de cómo iban a hacer para demostrar su poder de mercado y querían ver cómo responderían los acusados. Esa es la interpretación generosa”, dice Doug Melamed, exjefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia. “Otro, por supuesto, es que fueron demasiado descuidados. Y nunca pensaron en lo insustancial y realmente inadecuada que es una acusación como esa sin decir de qué se trata el 60%”.

El despido es un revés sorpresa para la FTC en su caso muy seguido contra Facebook, que según los informes, el ex comisionado Joseph J. Simons había visto como un punto culminante de su carrera. (Simons se negó a comentar para esta historia). Pero incluso si la FTC hubiera explicado mejor su cifra del 60%, aún habría sido una piedra angular sorpresa para que el gobierno fundara su caso.

Si bien no existe una regla legal firme, en general, los casos antimonopolio proceden cuando las autoridades pueden demostrar que un acusado controla más del 70% o más de un mercado. Durante el caso antimonopolio del gobierno contra Microsoft, por ejemplo, los reguladores habían estimado que Microsoft dominaba entre el 80% y el 85% del mercado.

La FTC se ha puesto en marcha solo por el momento. Los reguladores tienen 29 días para volver a presentar la denuncia contra Facebook. Pero la decisión del juez es una clara indicación de que emprender acciones contra Facebook en la corte será más difícil, que llamar a Zuckerberg al Congreso para otro día en las acciones y testimonio adicional.

“Mi intuición es que la FTC puede sobrevivir a esto y pasar a la siguiente etapa del litigio”, dice William Kovacic, ex presidente de la FTC. “Pero el juez ha dicho, de manera bastante enfática, ‘Te estaré observando todo el tiempo. Y créame, nada de lo que obtenga en mi sala del tribunal será fácil’. Y este no es un candidato republicano que odia al gobierno”.

