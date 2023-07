El rey de los dispensarios de marihuana sin licencia le declara la guerra a Nueva York

En una calurosa mañana de martes de julio, una falange de agentes del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, con chalecos antibalas y pistolas en sus caderas, descendió sobre dos dispensarios de cannabis sin licencia en Manhattan. Pero los empleados de Empire Cannabis Club, que tiene seis locales en la ciudad y es uno de los operadores minoristas de marihuana sin licencia más grandes del estado, estaban preparados y no los dejarían entrar sin una orden judicial.

Así comenzó el enfrentamiento más suave.

Horas más tarde, Jonathan Elfand, cofundador de Empire, se acercó a la puerta de su ubicación en Chelsea. Les dijo a los agentes, que habían estado de pie bajo el sol, que iba a abrir la puerta y que podían empujar detrás de él pero que no eran bienvenidos adentro. Un agente le dijo a Elfand que estaba bajo arresto por obstrucción de la investigación gubernamental y le puso las esposas en las muñecas. “A mis abogados les encantará esto, vámonos”, le dijo Elfand, de 54 años, al oficial. (Más tarde fue puesto en libertad y no fue acusado). Unas pocas millas al sur, en la ubicación de Empire en el Lower East Side, la hermana menor y socia comercial de Elfand, Lenore, fue arrestada y acusada de obstrucción de la justicia y llevada a una comisaría de policía. (El estado no ha presentado ningún cargo contra la empresa).

Los agentes fiscales incautaron varios kilos de flores de cannabis, comestibles con infusión de THC y vaporizadores de una caja fuerte abierta dentro de uno de los establecimientos de Empire, según documentos de evidencia oficiales revisados por Forbes. Los productos, que llenaron algunas bolsas de basura, tienen un valor de entre 50,000 y 60,000 dólares, según Elfand. Para algunas empresas, esta redada sería devastadora. Pero fue solo un pequeño inconveniente para Empire, que, según Elfand, distribuyó productos por valor de 20 millones de dólares el año pasado y espera alcanzar los 35 millones en 2023. Lanzado en septiembre de 2021, Empire tiene 120,000 miembros que pagan, algunos de los cuales gastan 35 dólares por mes, mientras que otros pagan 15 por una sola visita, y estas tarifas generan otros 5 millones al año, afirma Elfand. Las autoridades no cerraron las tiendas y al día siguiente todas las ubicaciones de Empire seguían funcionando.

Dentro de la ubicación de su club en Chelsea horas después de la redada, Elfand, que estaba con su hermana, su hermano Blake y su padre Ralph, no se inmutó por las festividades del día. “Soy el maldito rey de Nueva York”, dice. “Soy dueño del comercio de cannabis”.

Lenore, que acababa de salir de la comisaría 7 de la policía de Nueva York, dice que la familia Elfand está lista para ir a la guerra para proteger su reino cannábico. “Vamos a ir a los tribunales: es hora de probar nuestra legalidad, lo que creímos todo el tiempo y cómo estamos operando bajo la ley que escribió Nueva York”, dice ella. “Tenemos que luchar, y ahora es nuestra oportunidad: vinieron a por nosotros”.

La redada de Empire marca un importante punto de inflexión en la batalla de años entre los legisladores y reguladores de Nueva York y el vibrante y robusto mercado gris de marihuana del estado. Desde que se legalizó el cannabis en marzo de 2021, Nueva York ha tardado en emitir licencias (actualmente solo hay 19 tiendas con licencia en todo el estado) y las autoridades han aplicado poco. Este entorno ha llevado a la proliferación de unas 3,500 tiendas de marihuana sin licencia en todo el estado. Pero la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se han mantenido firmes en que los operadores sin licencia serán eliminados.

El verano pasado, la Oficina de Administración de Cannabis del Estado de Nueva York envió a Empire, y a muchos otros operadores sin licencia, una carta de cese y desistimiento advirtiendo que se avecinaban medidas enérgicas. Si bien algunos operadores cerraron sus dispensarios y otros fueron allanados, los Elfand afirman que están operando legalmente sin licencia debido a una laguna legal, o lo que ellos llaman un “puerto seguro”, en la ley estatal. Técnicamente hablando, Empire es un club privado y no vende cannabis: los miembros pagan esa pequeña tarifa para ingresar a la tienda y cualquier dinero intercambiado por productos de cannabis es una consideración, no una compensación financiera.

LEYES DE CANNABIS POR ESTADO

Los reguladores de Nueva York no lo ven de esa manera y han intensificado los esfuerzos de cumplimiento con la esperanza de eliminar los dispensarios sin licencia. En junio, el gobernador Hochul firmó una nueva legislación que aumenta las sanciones civiles y fiscales por la venta ilícita y sin licencia de cannabis. La nueva ley también otorga poder de ejecución a la Oficina de Gestión de Cannabis y al Departamento de Impuestos y Finanzas para imponer sanciones (hasta 20,000 dólares por día por infracciones) y cerrar tiendas que venden cannabis ilegalmente. “Los dispensarios sin licencia violan nuestras leyes, ponen en riesgo la salud pública y socavan el mercado legal del cannabis”, dijo el gobernador Hochul en un comunicado en ese momento.

Si Nueva York puede escalar con éxito su mercado de marihuana recreativa, se convertiría en la segunda economía de cannabis regulada más grande del país, después de California, con 4,200 millones en ventas anuales. Pero con solo 19 dispensarios autorizados para 19 millones de residentes, las ventas legales, y los míseros impuestos que provienen del mercado legal en apuros, no generan los impuestos que han prometido. Al mismo tiempo, el estado está tratando desesperadamente de fomentar una industria compuesta por empresarios “involucrados por la justicia”, es decir, personas que han sido arrestadas por delitos relacionados con la marihuana, con el objetivo específico de equidad social de ayudar a los empresarios negros y morenos.

Bud Tending: a diferencia de los dispensarios tradicionales que venden cannabis, Empire opera con una cuota de membresía, que Elfand cree que cumple con la ley de Nueva York. AP FOTO DE JULIA NIKHINSON

Si bien los Elfand son blancos, la familia tiene un largo historial de venta de cannabis, y muchos miembros de la familia tienen antecedentes penales para probarlo.

Jonathan Elfand ha sido esposado muchas veces. Nacido el Día de los Inocentes de 1969, creció entre Brooklyn y el Bronx y se metió en el juego de la hierba en la secundaria después de mudarse a Florida. Creció su primera cosecha en una casa en West Melbourne y pronto se expandió a un rancho de caballos de 12 establos que su padre poseía en Palm Bay. A los 17 años, realizó con éxito su primera operación internacional de contrabando de hierba cuando navegó en un Columbia de 32 pies a Jamaica, lo cargó con 680 libras de marihuana y lo trajo de vuelta a Florida. Elfand repetiría ese viaje media docena de veces, pero dejó de usar la ruta después de que la Guardia Nacional atrapara a un asociado con un envío frente a los Cayos de Florida.

Elfand se mudó de regreso a Nueva York en 1990, alquiló un sótano en un rascacielos en Garment District de Manhattan y lo convirtió en una operación de cultivo de 200 luces. A mediados de la década de 1990, había dominado el arte de cultivar hierba de diseño de alta gama en interiores con cultivos clandestinos en Brooklyn y se convirtió en un contrabandista prolífico que, según el gobierno, trabajaba con el cártel de drogas Arellano-Félix en Tijuana.

Elfand empacaba camiones con cargas de 1,000 libras de latas de salsa llenas de marihuana y las traía a través de la frontera de México a San Diego, donde tenía un negocio falso de motores marinos que funcionaba como tapadera para traficar decenas de miles de libras de cannabis a Chicago, Florida y Nueva York a través de camiones de alquiler, aerolíneas comerciales y el correo de EU.

Eventualmente, la guerra de Estados Unidos contra las drogas lo alcanzó. En 1998, la Administración de Control de Drogas de EU y la policía de Nueva York desmantelaron un sofisticado cultivo interior que Elfand dirigía con su padre y su hermano dentro de un almacén de cuatro pisos en Williamsburg.

Los federales alegaron que había 2,000 plantas de cannabis, pero la escala exacta nunca se probó en los tribunales. “Esta es la incautación más grande de una operación de cultivo de marihuana bajo techo, dentro de los cinco condados, en la historia reciente de la División de Nueva York”, dijo en ese momento el agente especial de la DEA de Nueva York, Lewis Rice.

El gobierno alegó que el plan de correo de los Estados Unidos de los Elfand solo generaba 2 millones al año y la familia generaba millones más gracias a sus operaciones de cultivo y otras rutas de contrabando.

El rey de los dispensarios de marihuana sin licencia le declara la guerra a Nueva York

Elfand, que tenía 30 años en el momento de su arresto, se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir marihuana y fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que su padre, que entonces tenía 59 años, fue sentenciado a tres. “Éramos bunkies”, dice Ralph, que ahora tiene 83 años, y explica cómo padre e hijo compartían la misma celda en Otisville, una prisión federal en el valle de Hudson en Nueva York. “La gente pensaría que estábamos locos, pero lo pasamos bien en prisión”.

A lo largo de la mayoría de sus problemas legales, Jonathan Elfand a menudo se ha representado a sí mismo en los tribunales y ha presentado múltiples argumentos afirmando que sus arrestos, confiscaciones de activos y detenciones eran inconstitucionales. Ganó algunos, pero Clarence Darrow no lo es, ya que perdió muchos de esos argumentos en la corte.

Ahora, después de décadas de encontrarse frente a jueces y sentado en celdas de prisión, dice que ha refinado su argumento legal y cree que incluso si lo acusan de delitos federales relacionados con la marihuana, en última instancia, podría vencerlos. Su primer paso es ir a la corte estatal y recuperar su producto incautado, que él cree que fue tomado ilegalmente ya que está operando legalmente bajo la ley de Nueva York.

Si la corte falla a su favor, Elfand continuará expandiendo su negocio. Si no sale como él quiere, apelará y presentará un argumento que cree que prevalecerá. “La Enmienda 14 es uno de los mayores tesoros que tenemos en la Constitución”, dice Elfand.

Su argumento, que explica con la convicción de alguien sin título de abogado, se basa en la enmienda creada después de la Guerra Civil que otorga igual protección ante la ley a todos los estadounidenses. Elfand cree que le ayudará a demostrar que puede operar legalmente su negocio, con licencia estatal o sin ella. Dice que el gobierno no puede acusarlo de delitos relacionados con la marihuana sin acabar con negocios multimillonarios como Curaleaf, Trulieve y Green Thumb Industries, que cultivan, distribuyen y venden cannabis legalmente en varios estados.

“¿Cómo no estás cobrando a Curaleaf?”, dice. “Es totalmente inconstitucional. Todos tienen que ser tratados de la misma manera”, dispara Elfand.

No todos creen que la defensa de Elfand sea hermética. Paul Armentano, subdirector de la organización sin fines de lucro NORML (Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre la Marihuana), dice que ignora gran parte de la postura legal de Elfand. “Es exasperante”, dice Armentano. “He estado haciendo esto durante 30 años y los he escuchado todo. El hecho de que una ley sea mala no la convierte en inconstitucional”.

Pero Sam Kamin, profesor de la Facultad de Derecho Sturm de la Universidad de Denver que tiene experiencia en leyes sobre la marihuana, le da a Elfand algo de crédito por su creatividad. “La teoría legal, para un laico, suena convincente”, dice Kamin. “Pero no creo que un tribunal compre ese argumento”.

Kamin, quien ayudó a Colorado a implementar su programa de marihuana recreativa, dice que las empresas sin licencia intentan operar en cada nuevo estado que lanza ventas de cannabis, pero finalmente obtienen la licencia o cierran. “La gente piensa que la legalización será el fin de la aplicación de la ley, pero eso no es cierto”, dice. “La legalización del cannabis no es el final de la aplicación, es la regulación y cualquier cosa fuera de esa conducta es criminal”.

Pero hay algunos abogados locales que están de acuerdo con Elfand. Paula Collins, una abogada de Nueva York que representa a muchos empresarios de cannabis sin licencia pero que no está involucrada con los Elfand, dice que Nueva York “metió la pata” al escribir su ley y que las membresías de los clubes pueden operar legalmente bajo las pautas.

“Vamos a ver más actividad, una gran lucha legal”, dice Collins. “Esto no es cannabis ilícito. Lo que llaman cannabis ilícito lo han definido incorrectamente en la ley”.

Mientras estaba sentado en Empire Cannabis Club después de la redada, y con un nuevo bebé en casa, Elfand dice que aprendió de todos los errores que cometió que lo encerraron y estudió la ley con tanta atención que sabe cómo operar en una industria federal ilegal sin tener que ir a prisión nuevamente. Y ahora está listo para probar su refinado argumento legal y poner su futuro en juego.

“Mi hijo siempre podrá mirar hacia arriba y saber que su padre tuvo las pelotas para caminar a través de todo lo que encontró”, confiesa. “Hago todo porque sé que tengo razón. Si me equivoco de alguna manera y pierdo, me tomarán 30 años, sigamos adelante”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

