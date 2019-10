El uso y abuso del poder en el ser humano siempre y cuando la víctima TOLERE

Por Liz Basañez*

“Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieres probar su carácter, dale poder” ⎮ Abraham Lincoln

El poder es esencial en la sociedad humana. No existe ningún grupo social donde no encontremos, al menos en alguno de sus integrantes, una condición de poder. Ya sea porque la persona, innatamente, tiene un temperamento y por ende, un carácter dominante favorecedor de liderazgo. O porque la gente alrededor se lo otorga, tal y como nosotros lo hacemos con nuestros gobernantes.

El poder es tener la capacidad, el dominio o la fuerza para realizar alguna acción.

Lo favorable del poder.

El líder puede dirigir a los demás para facilitar metas del grupo social.

Inspira y da confianza

Ayuda a difundir aspectos altruistas y benéficos para la comunidad y los demás

Y lo desfavorable…

Puede transformar en “sentido de deber” la venganza, crueldad o resentimiento social.

Proyecta en las personas la parte oscura de la natura humana.

Ambición

Autoritarismo

Corrupción

Abuso

Agresión

Violencia

La realidad social y las investigaciones demuestran que muchísimas veces los aspectos positivos y negativos del poder están entretejidos de forma compleja.

Cuando a un ser humano se le da la alternativa de estar “por encima de otro” no sólo tiende a usarlo sino a abusarlo.

¿Qué sucede en las personas ante el abuso del poder?

Abusador:

Percibe a la víctima como el enemigo y se ve a sí mismo como la víctima inocente.

Los agresores tienen una predisposición positiva hacia ellos mismos y una negativa hacia sus adversarios

Cuando alguien percibe “al otro” como malo o enemigo, filtra toda la demás información que no concuerde con esa etiqueta que le puso (atención selectiva). Lo cual los mantiene bajo presión y eliminan características OBVIAS.

NO sólo Abusan de su Poder, sino le suelen dar un trato cosificado, que en muchos puede generar placer. Buscan generarle una sensación de impotencia para luego poder “destruirlo impunemente”

Víctima:

El MIEDO puede generar obediencia, pero NO SOMETIMIENTO.

Existe tanto dolor físico como psicológico. Pero al ser humano nos suele causar MAYOR MALESTAR lo que nos genera mayor DOLOR PSICOLÓGICO (emocional)

¿Qué suele generarnos dolor psicológico?

Humillación

Engaño

Que nos desprecien

Que nos priven de nuestra libertad

Que nos ignoren

Que pongan en duda nuestra capacidad o reputación

Que muestren insensibilidad y egocentrismo ante el dolor o sufrimiento de otros

¿Qué función psicológica tiene el contra-ataque: defenderse, buscar justicia?

Dignificarme

Buscar aliviar mi dolor emocional (ponerle un curita)

Igualar la balanza de poder entre ambos

¿Qué artimañas suelen usar quienes abusan del poder para mantenerlo?

Para que el otro no reaccione, no piense, no tenga argumentos, no comprenda claramente. ¿La mayoría suele ir a levantar la denuncia?

Pésima comunicación

NO decir, aunque parezca que SI

Si el otro (sin poder) no comprende, no va a tener buenos argumentos en contra de mí.

No posibilidad de intercambio de comunicación

“Porque YO estoy por arriba de ti, y punto”

Divide y Vencerás

“Te pongo muy difícil y complicado que levantes la voz y me acuses”

Manipula, niega o minimiza la existencia del conflicto

Como la comunicación verbal directa es negada: la gente se ve orillada a buscar otros métodos, cada vez más violentos.

