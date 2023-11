Danna Paola y el ‘feeling’ musical: ‘El poder mexicano está presente’

“No sé qué dicen tus canciones, pero me hacen sentir”, dice la voz de una persona en inglés, quien no habla ni una pizca de español, pero que se acerca Danna Paola para expresarle la conexión que siente con su música. Éste es el recuerdo más reciente que la artista mexicana atesora en la memoria, tras su reciente gira por Estados Unidos.

“La música es un feeling; no importa el idioma, y eso es lo que a uno, como artista, le motiva también a seguir creyendo en lo que estás haciendo, que te vibre todo el tiempo… Eso es la música y me encanta poder seguir traspasando fronteras y seguir evolucionando y creciendo. Yo siempre digo que los artistas grandes no tienen límite, y creo que uno tiene que sentirse grande con lo que es y con lo que tiene, siendo auténtico”, dice, en entrevista, Danna, quien es actriz, cantante, modelo, compositora y, por primera vez, productora de su propio álbum.

Con 23 años de carrera artística, la protagonista de proyectos tanto de cine y teatro, como de series y televisión, tiene mucho por contar. Sus seguidores pueden tener la seguridad de que van a sorprender por las múltiples facetas que explora esta creadora mexicana. “Soy una artista bastante creativa.

Soy alternativa; me gusta explorar cosas distintas y poder seguir mi primer instinto al momento de crear una canción. Soy una artista audiovisual al 100% y, además, puedo compaginar mi carrera actoral con la parte como cantante”, dice.

Desde muy pequeña, Danna escuchaba los discos de su padre y sus oídos estaban acompañados por la música de Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, José José y Mecano, con canciones como “Hijo de la Luna”, tema que, afirma, marcó su niñez. Pero también tenía en mente a Britney Spears, Thalia, Michael Jackson, Beyoncé y Whitney Houston, por mencionar algunos.

“Yo recuerdo estar frente a las ventanas de casa, en el departamento… cantando y llorando canciones de amor. Era muy chiquita, [pero] era sensible a las letras de las canciones”, dice.

Danna tiene la seguridad para responder y exponer sus fortalezas artísticas frente al mundo, pero no deja de lado una de sus principales cualidades: la capacidad de aprender en todo momento y no dejar de sorprenderse por la vida.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Danna. 13 de octubre 2023. Foto: © Fernando Luna Arce.

Danna Paola y el ‘feeling’ musical: ‘El poder mexicano está presente’

“Como empresaria, estoy empezando a construir todo este imperio alrededor de mi marca, que también es bien importante. Hoy tengo el control de todo mi negocio, [disfruto] tener un equipo de trabajo con quien hay una conexión más allá del trabajo, que es personal. Creo que la esencia de un artista también viene de colaborar con personas que coincidan energéticamente, visualmente, creativamente y de corazón con lo que tú estás haciendo”.

Danna se siente orgullosa de representar a México por todo el mundo. “Yo soy la más orgullosa de ser mexicana y estar exponiendo, como artista y como persona, mi país, y que aquí hay muchísima cultura y cosas mágicas y bellas; [cosas] que, por supuesto, tiene la música”.

“El poder mexicano está presente y siempre lo ha estado”, dice Danna, al hablar del momento que viven los exponentes nacionales en la industria musical. Durante 2022, ella ocupó la posición séptima entre las artistas mujeres más escuchadas en Spotify México.

En la actualidad, cada ocho minutos una persona escucha una canción de la artista a nivel mundial. “Salen 160,000 canciones al día; ¿qué te puedo decir? Saber que cada ocho minutos alguien escucha una canción mía me parece una locura”, dice la productora y directora, al recordar su pasado y mirar el presente con la seguridad de una carrera forjada con tiempo y pasión.

“Una de mis inversiones más grandes ha sido mi niñez, y eso es una de las cosas que aprecio mucho. Aprecio mucho a esa Danna niña que, aunque jugaba y se la vivía en un sueño y una fantasía de actuar y cantar, se convirtió en mi vida completamente. Le agradezco mucho a esa niña que tomó la decisión, aunque fuera tan pequeña, de confiar en su sueño y seguir construyendo, soñando, soñando… y encontrarse con que la realidad de la vida es otro golpe, [pues] no vives en un mundo de caramelo: vives en el mundo real. Y ahí es en donde encuentro ese agradecimiento a esa Danna pequeña, a esta Danna que soy hoy, una mujer de 28 años, que está más enamorada de la música y de mi profesión, de mi pasado”.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México