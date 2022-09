El ‘zar del autotransporte’ gana contratos millonarios con gobierno de NL y la 4T 

Abelardo Osuna Cobos, conocido como el “zar del autotransporte”, ha sido beneficiado de contratos millonarios a través de la arrendadora de automóviles Car One y la empresa de transporte de pasaje Transpaís por parte de los gobiernos de Tamaulipas, de Nuevo León y de la administración federal, autodenominada de la Cuarta Transformación (4T).

El “zar del autotransporte” es hijo del fundador de Transpaís, Abelardo Osuna Osuna. Antes de dirigir la compañía de su padre, el empresario tamaulipeco fungió como presidente municipal de Ciudad Mante entre 1969 y 1971.

Junto con sus hijos, Osuna Cobos ha construido un monopolio de empresas del transporte, con una flotilla de Transpaís de más de mil unidades, según la propia compañía.

Con rutas en cuatro estados de la República, los autobuses de pasaje llegan a las ciudades, colonias y localidades alejadas.

Y a través de Car One venden, arriendan, alquilan y suministran vehículos a dependencias y gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y el federal.

Abelardo Osuna Cobos es accionista de 25 empresas entre ellas Grupo Transpaís, Transpaís Único, Transpaís Travel, Transpaís Cargo, Petrosu Energy, Inmobiliaria Victam, Car One, Car One Group, Omnimedia Marketing, CI Alemana, Car One Parts and Body Shop, así como Outlet Car One, de acuerdo con documentación en poder de Forbes México.

Otros accionistas en Car One son Abelardo, Alberto y Adrián, hijos del “zar del autotransporte”, así como Alejandra Osuna Morales, esposa de Arturo Diez Gutiérrez, presidente municipal de Ciudad Victoria de 2008 a 2010 y ex candidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas en las elecciones de 2022 y ligado a Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Diez Gutiérrez reconoció que durante su mandato en Ciudad Victoria contrató una línea de autobuses propiedad de su suegro Abelardo Osuna Osuna para trasladar a síndicos y regidores a un centro turístico donde realizaron una sesión pública de Cabildo. Tal conducta está tipificada como delito por el Código Penal del estado de Tamaulipas.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los contratos de Car One se cuentan por decenas. También durante la administración de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón ganaron licitaciones.

Según el portal de compras de gobierno Compranet, la empresa del “zar del autotransporte” ha logrado 85 contratos por más de 358 millones de pesos de 2011 y eso solo hasta 2021.

Entre los clientes de Car One figuran la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Agroasemex y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de los gobiernos de Veracruz, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León.

Car One encontró en la administración del emecista Samuel García, a su principal aliado. El Portal Nacional de Transparencia revela que en lo que va de este año, el grupo ha suministrado vehículos a través de distintos contratos por al menos 21 millones 651 mil pesos.

El negocio de pasajeros

Para Transpaís, la historia no ha sido distinta, a pesar que sus autobuses han sido secuestrados, especialmente con pasajeros que viajaban con el estatus de migrantes.

El 7 de marzo de 2019, un comando armado secuestró a 22 personas que viajaban sobre la carretera San Fernando-Reynosa en uno de sus autobuses.

Según lo reportado por el conductor, tres camionetas interceptaron al autobús en el kilómetro 79. La empresa se limitó a exigir más seguridad en las carreteras de Tamaulipas.

El gobierno de Tamaulipas, a cargo de Francisco Javier Cabeza de Vaca, le otorgó a la empresa Transpaís, propiedad de Abelardo Osuna Cobos, más de 152 contratos, entre 2018 y 2022, por 7 millones 970 mil pesos. Cada uno de los contratos ha sido a través de procedimientos de adjudicación directa.

De 2011 a la fecha, Transpaís obtuvo 89 contratos con la administración pública federal por unos 160 millones 540 mil pesos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la CFE, Pemex, el Servicios de Administración Tributaria (SAT) y hasta el desaparecido Cisen se encuentran en su listado de clientes.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, entregó cuatro contratos para que Transpaís llevará a menores y mayores de edad a vacunar contra Covid-19 a la comunidad de Colombia, en la frontera con Texas.

A la empresa le fueron asignados los contratos ADC20220038.1 y ADC20220038.2, para el traslado de menores de edad de Nuevo León, por un monto de 25 millones 529 mil 121 pesos, así como el ADC20220053.1, por 36 millones 597 mil 375 pesos para transportar pasajeros mayores.

La empresa del “zar del autotransporte” recibió el contrato número SG2200517 por 1 millón 515 mil pesos y otro acuerdo con el número SG2200071 por 1 millón 309 mil 860 pesos para llevar a neoleoneses hasta la frontera al programa de vacunación transfronteriza contra el Covid-19.

Los Servicios de Salud de Nuevo León le dieron 64.9 millones de pesos a la compañía de la familia Osuna para trasladar a la población hasta el puente internacional Colombia-Solidaridad.

Dentro de la familia también se encuentra un influyente personaje, Alejandro Guevara Cobos, sobrino de Abelardo Osuna Cobos.

Guevara Cobos ha sido diputado federal tres veces y de 2012 a 2014 fue coordinador de giras presidenciales de Enrique Peña Nieto.

Entre 2007 y 2008 trabajó como coordinador de información del Cisen. Desde octubre de 2020 se incorporó al Comité Ejecutivo Nacional del PRI a invitación de Alejandro Moreno Cárdenas.

