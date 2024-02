¿Emocionado por el vuelo de las Águilas en Bolsa? Infórmate antes de invertir en acciones

Ante el furor por la salida a Bolsa del Club América que llevó a las acciones a dispararse hasta 157%, analistas consultados por Forbes México recomendaron conocer la forma en que opera el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) antes de invertir.

Siempre que uno va a invertir, hay que saber en qué está invirtiendo. Lo mejor es hacer estimaciones considerando que las cosas no saldrán del todo bien”, comentó Carlos López Jones, especialista del sector financiero

Explicó que se debe “entender muy bien” el negocio, ya que una acción puede ofrecer buenos rendimientos en un momento determinado, sin embargo, puede cambiar de tendencia, por lo que antes de adquirir papeles se deben conocer riesgos y ventajas.

El precio de las acciones de una compañía está determinado por la oferta y demanda principalmente, aunque también hay ciertos sucesos que impactan en el valor de estos títulos.

“Lo ideal es que el inversionista vaya haciéndolo de forma escalonada. Que al momento de tener un poco en acciones, un poco en fondos de inversión de renta variable, al paso del tiempo cuando ya va entendiendo el funcionamiento del comportamiento puede ir ampliando su portafolio en este tipo de instrumentos,” aseguró Edgar Arenas, escritor del libro Invirtiendo y Entendiendo; así como podcaster de Rankia México.

Arenas detalló que la inversión es un proceso de “introspección” en el que el inversionista va definiendo para qué es apto y para que no: “En materia de gestión patrimonial, yo creo que aquí importa mucho entender en qué puedo invertir, pero sobre todo entender en qué no debo de invertir. No debes invertir en algo que no entiendes”.

Carlos López Jones añadió que si alguien busca invertir debe acercarse a expertos y, sobre todo, a instituciones como la BMV, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) o la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB). Al cierre de las operaciones de este jueves, el IPC de la BMV registró un crecimiento de 0.19% a 57,130.84 puntos, en tanto, las acciones de “Águilas CPO”, portafolio en el que opera el Club América, cayó 8.38% a un precio de 30.33 pesos por entero.

“Los cursos siempre ayudan, los tutoriales en redes sociales siempre ayudan pero no invierta si no conoce el mercado y la acción en la que está invirtiendo. Es su dinero y su esfuerzo el que está en riesgo,” concluyó López Jones.

Crece número de cuentas de inversión

A septiembre de 2023 existían 6.7 millones de cuentas de inversión, distribuidas en 36 casas de bolsa diferentes, mientras que al cierre de 2022 habían 4.9 millones de cuentas, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la AMIB.

GBM es el grupo que posee el mayor número de cuentas, con un total de 6.2 millones, según las instituciones mencionadas.

