Los verdaderos emprendedores se distinguen por convertir las crisis en oportunidades; sin embargo, empezar un negocio en tiempo de crisis también puede caer en el terreno del oportunismo o la especulación.

Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de America Móvil, de la Fundacion Telmex y Uno TV, relata que desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19 ha recibido más de 100 ofertas de personas que venden cubrebocas.

“El tema de cubrebocas fue bien conocido y a mí me ofrecieron cubrebocas, no exagero, unas 100 personas, de todos tipos, nadie tenía nada, todos decían que venían en camino de China, los precios iba de 80 a 95 pesos por pieza porque se hablaba de escasez”, narra.

Sin embargo, el empresario explica que hoy, las mismas personas ofrecen los cubrebocas a un precio de 30 pesos y muchos de ellos perderán dinero.

“Mientras sea real y legal, yo creo que se vale hacer negocios, lo que no se vale es la especulación y la mentira. Si lo haces de una manera inteligente para resolver un problema real sin dañar a nadie, se vale pensar en un negocio durante una emergencia, si no, no se vale”.

Este viernes 26 de junio se estrena la quinta temporada del show televisivo Shark Tank , donde Patricia Armendáriz, Carlos Bremer, Marcus Dantus, Arturo Elías Ayub, y Rodrigo Herrera Aspra estarán de regreso al tanque para invertir, impartir consejos y competir entre ellos para conseguir los mejores negocios.

Durante esta temporada, Shark Tank contará con tres “tiburones” invitados, además de que, por primera vez en las cinco temporadas, habrá un episodio donde dos mujeres podrán exponer sus negocios.

Elías Ayub considera que en este momento pueden nacer muchos negocios exponenciales que empiecen como negocios de supervivencia.

“Dependerá de la pasión del emprendedor, el tipo de negocio, la paciencia. Si empezaste un negocio para sobrevivir, pensemos en alguien que hace pasteles en la pandemia, y que empezó para sacar una lana pero resultó que la calidad y el precio es extraordinario y empieza a recibir pedidos más grandes. Entonces el pastel que se vendía a los conocidos ahora puede ser un producto con demanda exponencial. La clave es que tengas un producto excelente a un precio excelente”, añade el ejecutivo.

