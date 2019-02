Empresarios dan visto bueno a Consejo para el Fomento a la Inversión

Empresarios de diversos sectores y líderes de cámaras de comercio nacionales confiaron en que la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador impulse el crecimiento de los últimos 30 años en el país de 2 a 4%.

Al concluir la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico en Palacio Nacional, Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal; Luis Niño de Rivera, recién estrenado en su puesto como presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), y Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Comcamin, confirmaron que apoyarán las políticas de crecimiento del Ejecutivo federal.

El Consejo se encargará de presentar al presidente políticas y acciones específicas para el crecimiento del empleo y la economía y estará integrado por los titulares de las secretarías de Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Economía, Energía, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Trabajo y Turismo, además de representantes del sector académico, civil, empresarial, obrero y tecnológico.

“Será un foro para la discusión, el análisis y la evaluación con facultades ejecutivas que se apoyará en comités específicos integrados por representantes de los sectores ya mencionados”, afirmó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia y quien presidirá este organismo.

PUBLICIDAD

El también empresario subrayó que con el Consejo se busca convertir al país en un paraíso para la inversión, así como generar riqueza que llegue para todos, incluso a los más pobres, para lo cual serán necesarios empleos de calidad.

Lee también: Bélgica explora oportunidades en México con delegación de 200 empresarios

En su turno, López Obrador afirmó que se requiere de la unidad de los sectores empresarial, obrero, patronal, académico y de la sociedad civil para alcanzar mejores niveles de bienestar.

“Sin la participación de todos los mexicanos, no podría hacerlo solo el sector público, se requiere de la participación del sector privado y del sector social. Actos como este sin duda se han hecho sexenio tras sexenio porque todos los gobiernos han tenido ese propósito, si acaso, yo destaco ente otras características el que se está también contemplando lo social”, apuntó.

El mandatario reiteró que la meta de crecimiento económico para su sexenio es alcanzar 4% con el apoyo del sector privado, inversionistas extranjeros y sociedad civil.

En ese sentido, el dirigente de la Concamin dijo que es posible que para el año 2021 se potencie el crecimiento económico del país, toda vez que el país tiene todas las condiciones.

“En los estados que hay industria no hay pobreza, no hay desempleo, la pobreza y el desempleo está en la parte sur-sureste en donde no hay industria, entonces tenemos que enfocarnos con las cadenas productivas de las mismas industrias del norte y del centro del país para integrarlas en esa región y hacerlo productivo porque México sí está creciendo arriba de un 4%, pero nos jala el decrecimiento del sur-sureste”, afirmó Cervantes Díaz.

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), consideró que el crecimiento económico no será tan acelerado durante los primeros años del sexenio, pero confió en que se alcance el nivel señalado por López Obrador.

A su vez, Alberto Baillères apuntó que tenía mucha confianza en el proyecto del presidente de la República.

“Si logramos la unidad de todos los sectores lo podemos lograr. Necesitamos estar unidos, tener confianza en las políticas de gobierno, las formas para apoyar al sector social, el empresarial”, señaló el empresario.

A la presentación del Consejo en Palacio Nacional asistieron también los empresarios Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Olegario Vázquez Aldir, así como Juan Pablo Castañón, presidente de la CCE, y Bosco de la Vega, presidente de la Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Te recomendamos: