En la CDMX ya no mandan los ‘cárteles inmobiliarios’: Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmó que en la Ciudad de México ya no mandan los ‘cárteles inmobiliarios’, ya que hay una agenda pública de recuperación de la vivienda popular e incluyente.

“¿Qué ha hecho el Infonavit? Uno de los avances, pero quizá el más importante, es que ya no mandan los ‘cárteles inmobiliarios’, ahí dirigen la política de vivienda, así como hay una verdadera independencia y tiene un sentido social, por eso nos interesa tanto acompañar al Infonavit”, declaró la funcionaria.

La encargada de la agenda laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador manifestó que el encarecimiento de regulación y especulación de la vivienda no es un problema exclusivo de la Ciudad de México, sino un problema también que atañe a otras ciudades del país.

“La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha recuperado la perspectiva con vivienda popular, corredores inmobiliarios incluyentes, y mayores regulaciones, pero la verdad es que el daño que causaron”, comentó la encargada de la agenda laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La autoridades de la Ciudad de México no otorgaron permisos de construcción para más pisos donde no se podía, así como no pusieron sus intereses de lucro por encima del ordenamiento territorial, declaró la titular de la STPS.

“Para no ir más lejos, se hicieron negocios sucios, y como lo conocemos aquí hasta con los fondos de vivienda para los damnificados del sismo de 2017”, manifestó.

Durante la inauguración de la feria integral de servicios “Infonavit en tu alcaldía” en la demarcación Cuauhtémoc, la titular de la STPS afirmó que el Infonavit es uno de los pilares de la seguridad social del país porque tiene la tarea de garantizar un derecho laboral y humano, que es el derecho a la vivienda, y que ha tenido muchos logros en estos tres años y medio del Gobierno de la Cuarta Transformación.

Dos de los temas más importantes en los que se ha logrado avanzar es entender que el Infonavit “debe tener un sentido social para garantizar el derecho a la vivienda, y garantizar que la decisión de cómo se utilizan sus recursos la tienen que tomar de forma libre los trabajadores”, agregó.

Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, recordó el objetivo de esta feria y destacó la importancia que tiene para el gobierno federal y local beneficiar a la clase trabajadora.

Agradeció al Infonavit por acercar información y sus servicios a las y los trabajadores que viven o laboran en la Alcaldía Cuauhtémoc, para que puedan acceder a sus beneficios con mayor facilidad.

“Para nosotros, con la orientación social del Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, y del gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, estos son temas fundamentales porque se beneficia a la clase trabajadora y forma parte de la justicia histórica que estaba pendiente en el país y que por fin está llegando”, destacó.

Se estima atender a más de 2 mil trabajadores y trabajadoras, quienes podrán obtener una prórroga o reestructura para el pago de su financiamiento o solicitar un crédito para adquisición, ampliación, mejoramiento o construcción de vivienda.

Algunos otros trámites que pueden hacerse en el evento son correcciones de datos personales, solicitar estados de cuenta, comenzar el trámite de escritura, darse de alta en Mi Cuenta Infonavit, así como tramitar el retiro del saldo de la Subcuenta de Vivienda para pensionados y jubilados.

