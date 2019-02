¿En verdad los estados del norte crecen más que los del sur?

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador uno de los principales retos de su gobierno es rebasar el crecimiento promedio anual de 2.3% de las pasadas tres décadas, enfocándose en los estados del sur y sureste del país.

En el marco de la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento el mandatario reiteró que con el apoyo de miembros del sector empresarial, lideres sindicales, representantes de organizaciones civiles y académicos, se integrará una política económica con el objetivo de crecer 4% anual.

TAMBIÉN LEE: Chiapas: gobernar en uno de los estados menos competitivos

Desde la perspectiva del Ejecutivo Federal, en el país existe un desbalance económico entre la región norte, en donde se registran tasas de crecimiento por arriba del 4.5%, y el sur sureste, en donde hay estados con decrecimiento económico anual.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el mandatario ha expresado la importancia de enfocar políticas económicas y de inversión en la región sur del país.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMIN, por ejemplo, opina que es posible que para el año 2021 el crecimiento económico del país se potencie, toda vez que el país tiene todas las condiciones.

“En los estados que hay industria no hay pobreza, no hay desempleo, la pobreza y el desempleo está en la parte sur sureste en donde no hay industria, entonces tenemos que enfocarnos con las cadenas productivas de las mismas industrias del norte y del centro del país para integrarlas en esa región y hacerlo productivo porque México si está creciendo arriba de un 4% pero nos jala el decrecimiento del sur sureste”

Sin embargo, la medición del crecimiento económico en el territorio nacional es más compleja que dividir el mapa en dos regiones y señalar que a los estados del norte “les va bien” y a los del sur “mal”.

Durante el tercer trimestre de 2018 más de la mitad de los estados del país registraron tasas de crecimiento que fueron de 0 a 3,5%, de acuerdo con el Semáforo Económico, elaborado por México ¿Cómo Vamos?, un colectivo de investigadores.

De acuerdo con la medición, las entidades que registraron crecimiento económico negativo fueron Sonora, con -0.3%; Michoacán, con -1.6%; Tlaxcala, con -2.5%; y Tabasco, con -6.4%.

Entre los estados que registran crecimiento económico entre 1.0 y 0% están Zacatecas y Nayarit, ambos con 0.8%; Colima y Guanajuato, con 0.6% y Sinaloa con 0.3%.

Chiapas registró en el tercer trimestre un crecimiento económico de 1.4%, en tanto que Tamaulipas 1.7% y Guerrero 1.9%.

El organismo que elabora el Semáforo Económico aclara que aunque Chiapas y Campeche, con 4.3%; registran tasas de crecimiento positivas no es suficiente para eliminar los rezagos económicos que persisten.

Además el indicador señala que aunque la mayor parte de los estados tiene tasas anuales de crecimiento positivas son insuficientes para dar impulso a las condiciones de vida de la población del país.

Lee también: