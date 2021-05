Enemigo está en Poder Judicial, afirma Semar; defendemos DH, revira Zaldívar

Esta mañana, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reprochó que los jueces parecen ser el enemigo en el combate al narcotráfico.

Al referirse al decomiso de alrededor de 700 kilos de fentanilo en Guaymas, Sonora, el Almirante Ojeda lamentó que no se puedan dar detalles de los operativos para salvaguardar el debido proceso.

Indicó que este tipo de procedimientos acompañados de una mala judicialización y fiscalización puede derivar en que los delincuentes burlen a la justicia con el respaldo de los ministerios públicos y jueces.

“Es algo que hay que hacer paso a paso, bien fiscalizada, bien judicializada porque si no pues las ayudas, que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo si no se nos van (los delincuentes).

“Hay muchos casos en los que pena nos da que actúen de esa manera (los jueces), parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. No sólo es decomisar la carga, sino de dónde viene, quién la trae, quién la manda y a dónde va para seguir ese camino”, refirió el mando militar en conferencia de prensa.

Al respecto, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, precisó que la labor de los jueces es garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas así como salvaguardar la Constitución.

De igual forma, señaló que es importante que el país cuente con un Poder Judicial autónomo y democrático.

La función de las y los jueces federales es defender los #DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 21, 2021

De igual forma, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se unió a las criticas contra el pronunciamiento del Almirante Ojeda y señaló que los jueces no son enemigos ni amigos de nadie.

Afirmaron que su trabajo está enfocado en la defensa de los derechos humanos y la Constitución.

HRW condena que Marina considere enemigo al Poder Judicial

En tanto, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) condenó que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, considere como enemigo al Poder Judicial porque hay jueces que impiden concretar detenciones.

“Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de derecho en la presidencia de AMLO (Andrés Manuel López Obrador). Muy peligroso”, advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en sus redes sociales.

Vivanco calificó de “indignantes” las declaraciones del almirante Ojeda, quien se quejó en la rueda de prensa matutina del presidente del actuar de los jueces en la captura de capos del narcotráfico y de decomisos de droga.

Con información de Efe.

