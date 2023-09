Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace que Taylor Swift sea tan grandiosa? Esto dicen expertos

The Harvard Gazette publicó hace unos días un artículo sobre el fenómeno que representa Taylor Swift para el mundo, donde expertos analizaron la lealtad de su base de fans, sus habilidades como compositora y empresaria, ya que sus álbumes y giras rompen récords financieros y de popularidad.

El fenómeno llamado Taylor Swift

La revista de Harvard aseguró que seas fanático de Taylor Swift o no, es difícil negar el gigante fenómeno cultural y financiero en el que se ha convertido la superestrella del pop este año, por ejemplo, su álbum “Midnights”, lanzado a finales de 2022, fue el más vendido con 1.8 millones de copias, el doble que el segundo más vendido de Harry Styles.

“Su último álbum, ‘Speak Now (Taylor’s Version)’, debutó en julio en el puesto número uno, lo que le dio a Swift el puesto número 12 en el primer puesto, superando a Barbra Streisand por la mayor cantidad de álbumes número uno de una artista mujer”, consideró la publicación.

De acuerdo con The Harvard Gazette, la gira mundial “Eras” que contempla 131 fechas de Taylor Swift y que actualmente llena estadios en todo Estados Unidos y foros en México, está en camino de ser la gira de conciertos con mayor recaudación de todos los tiempos, con 1,400 millones de dólares, cuando finalice el próximo año.

“Los analistas estiman que la gira también tendrá un impacto económico total debido al gasto relacionado con la gira de 5,000 millones de dólares en las ciudades anfitrionas. Incluso la Reserva Federal notó el efecto que su gira está teniendo en las economías regionales”, dijo The Harvard Gazette.

Para comprender mejor el fenómeno Swift, The Harvard Gazette pidió a algunos profesores de Harvard y Berklee College of Music que evaluaran su arte, su base de fans, el impacto económico de la gira y su lugar en la industria. Las entrevistas se han editado para mayor claridad y extensión.

Sus conciertos agotan entradas en minutos, sus álbumes continúan rompiendo récords y su música sigue siendo parte de la banda sonora de la vida de millones de personas. Foto: © Sarah Yenesel / EFE.

‘Muy pocas personas tienen su talento para escribir canciones’

La poeta Stephanie Burt habló para la Gazette sobre el talento de Swift para escribir canciones.

Para Burt, Taylor “tiene un oído fantástico para entender cómo encajan las palabras. Tiene el sentido de escribir canciones que transmiten un sentimiento que te puede hacer imaginar que son los propios sentimientos del compositor, como en ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, y una forma de contar historias y crear personajes. Puede escribir canciones que tienen lugar en un momento determinado y puede escribir canciones en las que el éxito de los versos te proporciona una serie de eventos, como en ‘Betty’ o ‘Fifteen'”, comentó.

Para la poeta, Swift tiene muchos dones diferentes como compositora, tanto a nivel macro, cómo la canción cuenta una historia o presenta una actitud, como a nivel micro, cómo encajan las vocales y consonantes, y ella es capaz de ejercitar ese rango.

“Junto con bastantes dones melódicos, y de una manera que no la haga parecer intelectual ni alienar a miembros potenciales de la audiencia. No me sorprendería descubrir que su conjunto de composiciones tuviera un mayor número de palabras que cualquier conjunto de éxitos comparables de un compositor comparable, excepto alguien como Bob Dylan”, aseguró.

Burt dijo que Swift es capaz de crear ganchos verbales: “Solo tengo 17 años. No sé nada, pero sé que te extraño”.

“Se quedan grabados en tu mente y a partir de ellos creas historias. Eso es simplemente ser un buen escritor. Es una celebridad con una vida personal complicada que ha vivido ante el público durante bastante tiempo, por lo que la gente especula sobre el significado de sus canciones, tanto porque son obras de arte complejas y significativas como porque algunas de ellas no lo son. hablar con el público sobre hechos sobre su vida fuera de las canciones”, explicó.

‘Fuerte vínculo social y emocional que la gente siente con ella’

Alexandra Gold, becaria clínica de psicología del MGH y de la Facultad de Medicina de Harvard, explicó el gran vínculo social y emocional que la cantante genera con su público.

“Existe un fuerte vínculo social y emocional que la gente siente con ella. Y en general, cuando las personas se vuelven súper fans o forman parte del fandom, a menudo es porque hay algo en el objeto de ese fandom, la figura pública o la celebridad, que se conecta con su identidad de alguna manera. Ese es a menudo el vínculo”, dijo.

En el caso de Taylor, agregó la especialista, están sucediendo un par de cosas, la primera pieza es la relación, ya que aunque hay aspectos de ella con los que tal vez no parezca muy identificable (es una celebridad y vive una vida muy diferente a la de sus fans), lo que canta (el contenido lírico y las emociones que subyacen al contenido lírico) son muy relacionables con mucha gente, por lo que hay algo que es muy común en la experiencia humana.

“Otra pieza es que muchos millennials, así como ahora la Generación Z, son fanáticos de Taylor Swift. Con los Millennials, mucha gente creció junto a ella. Cuando estaban teniendo algunas de estas primeras experiencias, tal vez con relaciones o entrando en la edad adulta, ella lo hacía al mismo tiempo y cantaba sobre eso. La historia de su vida se correspondía con la historia de su vida, de alguna manera”, añadió.

Alexandra Gold consideró que la Generación Z, durante la pandemia, tuvo acceso a mucho contenido en TikTok sobre Swift, yaque estaba publicando muchos álbumes, por lo que una nueva generación la descubrió y también está teniendo experiencias similares, por lo que, en general, ha sido muy importante para el desarrollo y crecimiento de la identidad de mucha gente.

“Una tercera pieza es aspiracional. Ella es un modelo a seguir. Ella es un gran ejemplo de alguien que se apega a sus valores y muestra a sus seguidores que pueden alcanzar sus objetivos, cualesquiera que sean. Por ejemplo, ella reclama la propiedad de su trabajo y ha logrado volver a grabar sus álbumes más antiguos, y hacerlo a pesar de las barreras u obstáculos que podrían interponerse en el camino. Ver a alguien hacer algo así podría resultar inspirador para muchos jóvenes”, mencionó.

Y, por último, detalló, la comunidad de fans es una gran parte de esto, ya que las personas suelen formar su identidad en torno a las relaciones no sólo con una celebridad, sino también con otros fans, por lo que la comunidad de fans que Taylor tiene a su alrededor, la gente conoce a sus amigos a través de ella y se convierten en parte de algo más grande que ellos mismos, esto es realmente importante para ellos a medida que crecen y avanzan por la vida”, dijo.

‘El tipo de ganancias que se ven en un evento como un Super Bowl’

Taylor Swift actúa en el escenario durante la segunda noche de ” The Eras Tour” en el Nissan Stadium el 6 de mayo de 2023 en Nashville, Tennessee. Foto: © John Shearer / TAS23 / Getty Images para TAS Rights Management.

Matthew Andrews , profesor titular de Desarrollo Internacional Edward S. Mason en la Escuela Kennedy de Harvard, explicó a la Gazette el éxito económico de la cantante y el impacto para las ciudades donde se presenta.

“Esas cifras son completamente precisas. Estaría de acuerdo con esos números porque ese es el tipo de ganancias que se ven en un evento como el Super Bowl. Lo sorprendente del concierto de Taylor Swift, en particular, es que va de ciudad en ciudad y se ve el mismo tipo de impacto en ciudad tras ciudad. También lo ves con otros músicos. Pero esto es algo que tiene una escala y una consistencia que nunca antes habíamos visto”, detalló.

El especialista dijo que los principales beneficiarios en el sector privado son las personas involucradas en el turismo y la red de apoyo en torno a la industria del entretenimiento, por lo que serán hoteles, restaurantes y agencias de turismo.

“Los costos para el sector público pueden ser bastante significativos. Y el costo para las personas en estas áreas que no se benefician directamente puede ser bastante significativo en términos de congestión, uso de las carreteras, simplemente desgaste, en términos de vigilancia. Este es uno realmente importante: el costo del orden público. A menos que el gobierno realmente piense en esto y cobre por esto como parte de su proceso de permisos, el gobierno puede terminar perdiendo después de este tipo de eventos”, expresó.

El otro aspecto de estos eventos que está atrayendo cada vez más atención, desde una perspectiva de política pública, añadió, es la preocupación por el cambio climático.

“Hay muchísimas personas que se transportan a un área pequeña y muchas vienen por aire y a través de vehículos. Esto es algo que nos preocupa mucho más en megaeventos prolongados como una Copa del Mundo que en algo como un concierto de Taylor Swift, pero es necesario pensar en cuáles son esos costos”, recordó.

‘Defender… los derechos y hacer buenos negocios’

Taylor Swift se presenta en el escenario durante el “Taylor Swift | The Eras Tour” en Foro Sol el 24 de agosto de 2023 en la Ciudad de México, México. Foto: © Héctor Vivas/TAS23/Getty Images para TAS Rights Management.

Ralph Jaccodine, profesor asistente de gestión y negocios musicales del Berklee College of Music explicó a la publicación los factores que hacen de Swift un actor exitoso desde la perspectiva de la industria.

“En primer lugar, si vas a hablar de Taylor Swift, debes hablar del poder de las grandes canciones. Todo comienza con el poder de las grandes canciones. Por eso seguimos escuchando a The Beatles, Bob Dylan y Frank Sinatra. Y al igual que Bowie, Gaga y Dylan, no tiene miedo de estirarse. No tiene miedo de llevar a su audiencia a dar un paseo. La hemos visto crecer en la vida real, desde una niña hasta una mujer con poder, y ella lo reconoce”, explicó.

El segundo punto y esto es realmente importante, de acuerdo con el especialista, tienes que ser genial en vivo.

“Mis alumnos se acercan a mí y me dicen: ‘Tenemos 53 me gusta en este video y no estamos vendiendo entradas’. No entienden el poder de ir delante de la gente y dejarlos boquiabiertos. En mi negocio, como gerente, el 80 por ciento de los ingresos provienen de presentaciones en vivo, por eso quiero que cambien vidas en vivo. Soy un gran admirador de Springsteen. Voy a ver a Springsteen en el Gillette Stadium. Lo he visto 12 veces. Ya no necesito ver a Bruce. Soy un tipo mayor, pero sigo yendo a conciertos de rock para que los artistas cambien mi vida. Las canciones de Taylor Swift, combinadas con lo genial que es en vivo, son una combinación poderosa”, detallo.

Jaccodine también resaltó que Swift siempre ha tenido un buen equipo, gente inteligente a su alrededor, buenos publicistas y buena gestión, porque cuando eres tan bueno, tienes lo mejor de la industria.

“Su equipo es fantástico, generan anticipación; crean revuelo sobre las cosas. Ha dejado una huella en sus fans de tal manera que quieren todo sobre ella. El día antes de un gran espectáculo en el estadio, el puesto de camisetas está abierto y hay miles de personas haciendo fila. Se aferran a cada palabra de sus publicaciones en las redes sociales y miran todas las imágenes. Lo comparten; hablan de ello; Tienen grupos. Eso es realmente difícil de lograr”, enfatizó.

Para el especialista, la defensa de Taylor Swift para lograr una mejor compensación para los artistas por parte de las plataformas de streaming y los sellos discográficos y su lucha por recuperar el control de su catálogo anterior sí han marcado una diferencia.

“Absolutamente. Primero, en la toma de conciencia sobre estos temas. El aficionado a la música en general no está al tanto de los ingresos por streaming ni de los derechos de masterización o de regrabación. Ellos no lo saben o realmente no les importa, pero ella arroja luz sobre todas estas cosas.

“Ella arroja luz sobre los contratos de gestión y qué son y qué no son las etiquetas. Taylor ha destacado todo el tema de las grabaciones maestras. Tenía el presupuesto, los recursos y el talento para volver a grabar cosas. Todo el ejercicio se realizó en público; Se informó sobre todo el ejercicio. Ahora los estudiantes están estudiando eso y lo están cuestionando por primera vez.

“Sé que ella ha empoderado e impreso a un gran número de personas que son fanáticos de la música o los propios músicos debido a su influencia. Miro a Rihanna; Miro a Beyoncé; Miro a Taylor Swift. Estos son los artistas más importantes del planeta. Todas son mujeres que empoderan a las niñas, defienden sus derechos y hacen buenos negocios. Me encanta”, consideró.

