Entre acusaciones de defraudación, realizan debate en GAM

Entre enfrentamientos, acusaciones y una que otra propuesta, realizan debate para la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante el debate que realizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), Toshimi Jacob Hira Ugalde, acusó a su contrincante de la alianza del PRI, PAN, PRD, María del Carmen Pacheco, de defraudar a los colonos de la alcaldía.

Ante ello, la contendiente de la alianza le pidió que presentara pruebas de dicho señalamiento para después denunciarla. Sentenció que si no lo hace, ella lo acusará de violencia política. Además, dijo que puede diseñar e implementar políticas públicas, porque se ha especializado en el tema.

El contendiente respondió: “La publicación está en El Universal y El Economista hace dos semanas y fue una entrevista que hicieron a mucha gente”.

Hira Ugalde continuó y dijo que la familia del actual titular de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, y la del perredista Víctor Hugo Lobo han “saqueado la alcaldía por mas de 15 años. Por más de 15 años el PRD ha venido gobernado la alcaldía y después Chíguil, que viene del PRD”.

Mientras, el candidato de Fuerza por México para la alcaldía de Gustavo A. Madero, Fernando Gómez Rodríguez, denunció que ha recibido amenazas; sin embargo, no especificó ni cuándo ni cómo.

“Es importante no caer ni pactar con la delincuencia (…) Ser quien la va a enfrentar, aunque me han venido amenazando, no nos vamos a rajar. Vamos a ser el alcalde de la seguridad”, dijo el contendiente.

Al debate no asistió el contendiente de Morena y quien busca la reelección, Francisco Chíguil.

Algunas propuestas que hicieron los contendientes fueron

Capacitar a policías -Partido Encuentro Solidario

Evaluación constante de policía – Partido Encuentro Solidario

Creación del Instituto Social del Delito- Alianza PRI, PAN, PRD

Mejorar los ingresos de los elementos de seguridad- Alianza PRI, PAN, PRD

Área manejada por la comunidad LGBTI -PVEM

Incrementar el número de cámaras de seguridad -RSP

Contratar más policías -RSP

Botones de pánicos en transporte -Fuerza por México

