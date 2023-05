¿Entre México y Wall Street? Estos son los retos de la OPI para vender Banamex

Citi tomó una decisión al fin y realizará una oferta pública inicial (OPI) para vender Banamex, aunque aún no se ha definido el lugar donde se llevará a cabo esta operación; existen tres posibles caminos que el banco podría seguir: realizarla en México, en Wall Street o de forma paralela en ambos mercados. ¿Cuáles son sus pros y contras?

El director de Análisis Económico de Monex, Carlos González, explicó que de hacer la OPI en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) sería necesario listar las acciones, lo cual implica mayores costos y complejidades.

Realizar la oferta pública en Wall Street sería más fácil para el banco estadounidense, ya que podría llevar a cabo una escisión de la división mexicana en el mercado bursátil, alternativa más sencilla y que requeriría menos trámites.

González explicó a Forbes México que en el caso de realizarse en la BMV, Banamex podría posicionarse en el top 10 de emisoras más importantes y entraría al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC).

De hecho, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez Gavica, aseguró en entrevista que que les gustaría ver a Banamex cotizando con el mercado bursátil y sobre todo que lo hagan con ellos, ya que se trata de una gran franquicia.

“A nosotros nos encantaría verlo cotizando en la bolsa y que además lo hagan con nosotros, ese al final de cuentas sería un objetivo y yo creo que sería algo muy bueno para el banco”, dijo a Forbes México.

En tanto, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, María Ariza, consideró que vender Banamex mediante una oferta pública inicial es una buena noticia y una muestra de confianza para el mercado mexicano de valores; además, consideró que son la mejor opción para Citi.

“En el actual contexto, queda claro que México necesita una mayor cantidad de ofertas públicas iniciales y ésta podría ser una de las más grandes en la historia del país. Estamos seguros de que el mercado acogerá muy bien a un nuevo banco para el 2025”, comentó.

No obstante, el director de Análisis Económico de Monex opinó que entre los retos de vender el banco en el mercado bursátil están saber quién obtendría el control, que no se invierta en estos dos años y que no se cuente con un plan que les permita ganar mercado.

Por su parte, Fitch indicó que si bien se espera que la OPI se complete en 2025, la salida de la propiedad total de Citi puede requerir ventas de acciones posteriores que podrían demorar varios trimestres o años después de la fecha de la oferta.

“En el lado positivo, una oferta pública inicial elimina la incertidumbre de aprobación regulatoria asociada con una venta a un comprador estratégico, además de una mayor complejidad contable relacionada con el reconocimiento del ajuste de conversión de moneda”, dijo la calificadora.

Asimismo, expuso que la ruta de la OPI probablemente extienda el cronograma de finalización del plan de reestructuración organizacional de Citi por al menos un par de años y se vuelva más dependiente de los flujos y reflujos de los mercados de capital, lo que se suma al riesgo de ejecución.

La economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, comentó que la noticia de Citi de abandonar sus planes de vender Banamex y en su lugar planean hacer una oferta pública inicial de esta unidad de negocios en 2025 fue tomada como positiva por el mercado.

En este sentido, la especialista dijo que esta decisión implica que no se dará una salida de capitales a través de una desinversión y que Citi seguirá operando en México, lo que reduce el nerviosismo en el corto plazo.

