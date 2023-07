Entrevista | Colosio pide a MC unirse a ‘gran alianza’, pero no apoyará a un ‘impresentable’

El 3 septiembre comienza el proceso electoral para elegir al próximo presidente del país, por lo que los partidos políticos ya definen su estrategia para seleccionar a su candidato presidencial, uno de ellos es Movimiento Ciudadano (MC) en donde se ha dado un discusión interna para decidir si irán solos o se unirán al Frente Amplio por México, conformado por el PAN, PRI, PRD.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde Monterrey y una de las principales figuras políticas de MC, ha expresado en diversas ocasiones su respaldo para que su partido se una a la alianza opositora; sin embargo, él sostiene que no respaldará un ejercicio donde se legitime a un “impresentable”, pues de conformarse esta coalición, se debe elegir al mejor contendiente para la candidatura presidencial.

En entrevista con Forbes México, comentó que actualmente en MC no ha decidido cómo participará en las próximas elecciones federales, pues algunos integrantes de este partido están a favor de competir solos, mientras que otros, como él, consideran que se debe conformar una “gran alianza” con los partidos de oposición.

“Actualmente estamos atravesando un proceso de acuerdos y especialmente ahora; en la ultima Convención Nacional de MC, Danta Delgado hizo un llamado a actores para que conformaran una mesa de diálogo y determinar cómo debería ser la postura de MC para el siguiente proceso federal, porque hay varios opiniones encontradas. Algunos que estamos convencidos que, sobre todo en lo federal, sí debemos estar abiertos a un diálogo con otras fuerzas políticas para conformar una gran alianza que nos permita tener una candidatura fuerte de cara al 2024”, declaró.

El emecista que ha sido considerado como presidenciable señaló que a la alianza opositora “le sobra un PRI y le falta un MC”, pero el problema no es el tricolor en sí, sino los “mediocres liderazgos que tiene y ha tenido” y que han llevado a este partido a ser un sinónimo de la corrupción institucionalizada.

Además, Colosio Riojas comentó que uno de los principales temores de una alianza con el PRI es cómo se han comportado los liderazgos de este partido, pues éstos se “venden al mejor postor”. Esto, en referencia a que en octubre de 2022 este partido se unió a Morena para aprobar la reforma constitucional para que el presidente disponga de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

“El problema no es tanto el PRI o los priistas, el problema con el PRI son los mediocres liderazgos que tiene y ha tenido y que han llevado al partido a ser un sinónimo de la corrupción institucionalizada y es algo lamentablemente, porque su militancia no merece esa falta de respeto y ese es uno de los principales temores. Hemos visto una y otra vez que varios liderazgos van y se venden al mejor postor, van y se venden a fuerzas políticas opositoras cuando supuestamente había un acuerdo por el bien de México y eso es a lo que le estamos rehuyendo”, señaló.

Al ser cuestionado si está a favor de una alianza con el Frente Amplio por México, aunque esté el PRI, o si propondrá algunas condiciones para la alianza, el alcalde regiomontano sostuvo que buscará definir con sus compañeros de partido cuáles son las “condiciones mínimas” para participar en esta unión.

“Eso me gustaría platicar con mis compañeros, que podamos definir cuáles son las condiciones mínimas que serán aceptables para que podamos ser parte de este proyecto. No quiero que sea una simulación y no podemos permitir por ningún motivo que se malutilice la posición de MC, a las personas que conformamos el movimiento para legitimar malos perfiles, porque esos son ejercicios de alianzas muy nocivos que se han hecho en el pasado, donde se malutiliza la fuerza de una alianza para legitimar impresentables”, enfatizó.

Colosio Riojas mencionó que de darse la unión entre el Frente Amplio y MC debe haber un proceso para seleccionar al mejor candidato presidencial, pues de lo contrario aseguró que no respaldaría a un “impresentable”.

“Que sea un proceso donde se puede seleccionar a los mejores y a las mejores candidatos para que puedan abanderar esas posiciones, de los contrario no voy a ser parte de un ejercicio que legitime impresentables para que le sigan haciendo daño al país”, comentó.

Al hablar sobre su opinión sobre la senadora Xóchitl Gálvez, que se ha colocado como una de las favoritas para ser la candidata presidencial de la oposición, el alcalde señaló que tiene la mejor impresión de la senadora, pues la consideró una mujer trabajadora y perseverante.

“Tengo la mejor impresión de Xóchitl, la tengo en un extraordinario concepto; es una mujer trabajadora, con una historia de superación, de perseverancia, de trabajo como pocas que existen en este país, es producto de la cultura del esfuerzo y del trabajo inalcanzable. Creo que es un gran ejemplo que le puede dar México al mundo entero de las cosas que se pueden hacer y lograr a través de las oportunidades que se gestan desde distintas instituciones, pero sobre todo respaldadas por el trabajo intenso de la persona que recibe las oportunidades”, dijo Colosio Riojas.

