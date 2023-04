Entrevista: Meta pone más énfasis en la IA, pero asegura que no abandona el metaverso

Aun cuando el country manager de Meta en México, Marco Casarin, no mencionó la palabra metaverso durante su discurso inaugural en el Meta Summit México, celebrado este martes en la Ciudad de México –y sí lo hiciera con la inteligencia artificial–, el directivo aseguró en entrevista con Forbes México que el metaverso es una iniciativa que no se ha enfriado, sigue siendo estratégica y se mantendrá dentro de los planes de la compañía.

Durante la charla, Marco Casarin comentó que luego de que en 2022 el metaverso acaparó gran parte de la conversación tecnológica, este año estarán centrando sus recursos en tres grandes áreas: inteligencia artificial aplicada a sus plataformas, consolidación del comercio conversacional y las verticales de video, como Reels. A la par, apuntó, la compañía fundada y dirigida a nivel global por Mark Zuckerberg continuará liderando la cocreación del metaverso.

Preguntado sobre si el cambio de nombre de la compañía, de Facebook a Meta, habría reflejado un sobreinterés por el metaverso, Casarin consideró que el año pasado compartieron mucho la visión de lo que el metaverso será capaz de realizar y este año están haciendo énfasis en las plataformas y tecnologías habitantes para la cocreación del metaverso, como es la inteligencia artificial, que ha provocado un hype desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022.

El country manager de Meta México también abordó el tema de la competencia que significó la irrupción de TikTok en el escenario de las redes sociales. El directivo aseguró que el principal diferenciador de la compañía es que sus aplicaciones conforman un ecosistema de soluciones para usuarios, creadores, marcas y negocios. En ese sentido, compartió que este año harán énfasis en el Business Messaging y el comercio conversacional.

A continuación la charla entre Forbes México y Marco Casarin, country manager de Meta en México:

¿El metaverso es todavía prioridad para Meta?

El metaverso sigue siendo parte fundamental de nuestras inversiones. Seguimos trabajando en ello, la diferencia es que estamos eficientando nuestros recursos en tres grandes áreas: 81% de nuestra inversión se está yendo a inteligencia artificial aplicada a nuestras plataformas, también en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el comercio conversacional y todas las plataformas de video donde Reels es la estrella.

Pero nosotros seguimos liderando la cocreación del metaverso, seguimos invirtiendo en Reality Labs para tener no solamente los estándares entre industria, academia, reguladores, creadores e innovadores, sino que también estamos trabajando en los dispositivos, tanto en su capacidad técnica para dar cada vez una mejor experiencia de realidad aumentada y virtual como también la parte del costo para que cada vez que sea más asequible el acceso al metaverso.

¿Este 2023 se podría enfriar el tema del metaverso?

No se enfría. Estamos siendo más vocales sobre cómo la inteligencia artificial, el comercio conversacional, el video, la multimedia, son la inversión del día de hoy de la compañía que está dando pie a la realización del potencial del metaverso. El año pasado hablamos mucho de la visión del metaverso de largo y mediano plazo, hoy estamos hablando de cuáles son los peldaños de esa escalera para llegar al metaverso.

¿Se mantiene el pronóstico de que el metaverso detonará en 4 o 5 años?

La inteligencia artificial apoyó que la convertibilidad de la plataforma de Meta fuera 20% mejor el Q4 pasado comparado con el año anterior. Este tipo de cosas también están habilitando que nosotros permitamos que los anunciantes simplifiquen el proceso de dar de alta una campaña, ejecutarla y medirla. Hoy a través de Advantage Shopping un profesional de mercadotecnia en lugar de 11 decisiones o pasos hoy toma 2, pero con esas dos decisiones puede influenciar hasta 150 variables diferentes entre las plataformas donde va a anunciar, qué anuncio va a poner, a qué audiencia. Todo esto está potenciado por aprendizaje de máquina.

Cuando tú extrapolas esto al mundo del metaverso, aunque lo que cambie es que la experiencia va a ser 3D, porque vamos a hablar de realidad aumentada y virtual, los anunciantes y las comunidades van a querer seguir siendo capaces de alcanzar sus objetivos de la forma más eficiente posible. La inteligencia artificial y el metaverso se apalancan uno de otro.

¿El cambio de nombre a Meta influyó en que creyera que solo apostaban por el metaverso?

El año pasado, nosotros compartimos mucho la visión de lo que el metaverso será capaz de realizar y este año estamos haciendo énfasis en las plataformas y tecnologías habitantes para la cocreación del metaverso. Todos los programas que tuvimos de educación a nivel global para creadores alrededor del metaverso han sido muy exitosos, nuestro hardware sigue evolucionando a través de Reality Labs, pero al final la gente dice ‘perfecto, ya entendí el metaverso, ¿pero cuáles son las tecnologías habilitadoras de ese metaverso? Es por eso que este año estamos hablando tanto de comercio de descubrimiento, comercio conversacional y todo la parte que tiene que ver con inteligencia artificial.

La tecnología habilitante detrás de esto es la inteligencia artificial y es por eso que hoy le estamos dando esa relevancia. No solamente nos permite habilitar incrementos en convertibilidad, en rentabilidad económica, sino que también se aplica a una plataforma muy utilizada al día de hoy que es el video. El video es el formato que tanto creadores, como usuarios y consumidores prefieren para comunicarse y Reels al día de hoy representa más de 140,000 millones de reproducciones al día a nivel global, más del 40% de los anunciantes se apalancan de un formato como Reels para sus campañas. Reels representa métricas que son vigentes hoy para los profesionales de marketing y particularmente los inversionistas dentro de las organizaciones y serán vigentes en el metaverso.

¿Cuál es la estrategia de Meta frente a la incursión de TikTok?

¿Por qué es que Meta hoy está experimentando sus mejores niveles de adopción y de usabilidad de las plataformas a pesar del advenimiento de nuevos competidores? Porque uno de los valores más clave que tenemos es cómo nuestra plataforma y ecosistema de soluciones se integran entre sí. Darle a un anunciante y darle a un usuario la oportunidad de tener una interacción un poco más lúdica y visual a través de Instagram, o tener la capacidad de transmitir mensajes apalancándose de Messenger, de WhatsApp, de Instagram.

Seguimos creciendo por ejemplo, en Feed & Stories en México, eso habla de que Facebook es una plataforma no solamente bien establecida, sino creciente y vigente. Nosotros tenemos una diversidad mucho mayor alrededor de las opciones, pero muy importante es que están integradas y se apalancan unas a las otras.

No todo es un formato de videos cortos, no todo lo que la gente quiere es algo hecho por creadores, no todo lo que la gente quiere son anuncios de 15 o 30 segundos. Hay foros y hay audiencias que utilizan Watch, la gente sigue creciendo en Stories, sigue creciendo en Feed, y eso te habla de que Meta hasta posicionado en un momento único y por ejemplo algo de lo que estamos anunciando es la Mensajería empresarial o de negocios.

¿De qué va la mensajería empresarial?

La gente nos ubica conectando personas, pero llevamos años trabajando en optimizar los procesos de los negocios. Más de un billón de usuarios a nivel global de WhatsApp interactúa con alguna cuenta de WhatsApp para Empresas cada semana. En México el 66% de los internautas utilizan WhatsApp para conectarse con alguna cuenta empresarial, el 74% de los mexicanos prefiere y quiere interactuar con las marcas o empresas de las que adquiere productos servicios de la misma manera que lo hace que con amigos o con familia.

Cuando hablamos de competidores en la industria, la gran diferenciación que nosotros tenemos es la amplitud y la convergencia de nuestro ecosistema de plataformas y aplicaciones.

¿Meta puede llevar de la mano a las compañías que quieran usar las apps de la empresa

Existe la oportunidad de que las organizaciones a través de los Blueprints y la capacitación que nosotros ofrecemos gratuita entienda la utilización de la plataforma de la API de WhatsApp y lo pueda conectar, pero sobre todo nosotros tenemos un ecosistema de Meta Business Partners que tiene soluciones para necesidades específicas de las empresas y negocios. Obviamente hay cierto nivel de funcionalidad y complejidad de proyectos donde ya directamente el equipo de Meta que se dedica a la parte de Business Messaging, puede colaborar e integrarse con la marca.

¿Qué le dirías a los escépticos del metaverso en el contexto actual en el que la inteligencia artificial domina la conversación?

Cada vez que ha existido y se ha creado una visión y una tecnología disruptiva en el mundo hay detractores. En alguna ocasión se dijo que el mundo no tenía espacio más que para 60 computadoras; alguna vez se dijo que nadie pagaría más de 1,000 dólares por un dispositivo móvil; alguna vez se dijo que no era necesario conectar a todas las computadoras del mundo y mira hoy lo que ha logrado la telefonía celular, el cómputo personal y el cómputo móvil. Esos detractores los necesitamos porque aprendemos de sus observaciones, pero es un hecho que existe la capacidad y la oportunidad para que las interacciones y los negocios se enriquezcan a través de realidad aumentada y realidad virtual y nosotros estamos construyendo el camino para que exista una cocreación del metaverso que nos involucre a todos.

