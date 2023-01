Entrevista | Safra Catz, la mujer que lidera Oracle a nivel mundial

México es uno de los principales bastiones para el negocio de Oracle alrededor del mundo. No es casualidad que hace unos meses, la empresa que lidera Safra Catz, echara a andar un interesante proyecto en Querétaro: la apertura de la primera región de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en el país con la que provee de sus servicios a clientes de la talla de Telmex, Equinix, Transtelco, Arelion, C3ntro, entre otros.

En este sentido los planes en la región no han parado para la compañía. En septiembre, una alianza entre Oracle y Teléfonos de México, marcó el comienzo de un acuerdo para ofrecer de manera conjunta servicios Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en todo México.

Safra Catz sabe de esto. De la importancia de México para el mercado de América Latina y el mundo. Sabe de los momentos por los cuales atraviesa la economía mundial, del cambio de rol en los liderazgos, de la necesaria metamorfosis que deben tener las compañías para poder subsistir, de la adaptación a tiempos difíciles y de cómo encontrar oportunidades en estos. En entrevista para Forbes México, la CEO de Oracle ofrece más detalles.

Forbes México (FM): ¿Cómo es el momento por el cual atraviesa la compañía a nivel global, en este comienzo de 2023?

Safra Catz (SC): Lo que estamos viendo en todo el mundo es que no hay mejor momento para que las empresas mejoren su desempeño, reduzcan costos y se acerquen más a sus clientes. Como le dije a mi amigo Raúl Obregón, director de información y transformación de Grupo Bimbo, cuando estuvo en el escenario de Oracle CloudWorld, existen enormes oportunidades en este momento para las empresas dispuestas a tomar las decisiones audaces y necesarias para transformar sus negocios. Oracle Cloud facilita que nuestros clientes ganen. Nuestro momentum refleja eso de tres maneras.

En primer lugar, los clientes ven que nuestra nube de segunda generación ofrece mejor rendimiento, mejor seguridad y mayor confiabilidad que los hyperescalers de primera generación, a un precio más rentable.

En segundo lugar, Oracle permite a los clientes implementar los mismos servicios en la nube on -premise, en nuestra nube pública o en una combinación de ambos. Esa capacidad es un gran diferenciador para nosotros. También hacemos que sea más fácil para los clientes tener éxito con estrategias multinube, para que puedan combinar servicios de nube que se adecuen a sus necesidades en multiples nubes. Por ejemplo, MySQL HeatWave está disponible en AWS y para Microsoft Azure como parte del servicio de base de datos de Oracle para Microsoft Azure.

Y tercero, somos el único proveedor de nube que tiene un cúmulo integrado de aplicaciones horizontales de extremo a extremo como ERP, HCM y SCM, combinadas con aplicaciones específicas de industrias, todas ejecutándose en Oracle Cloud Infrastructure. Los clientes entienden que la profundidad y la amplitud de nuestra oferta pueden ayudarlos a enfrentar sus desafíos más apremiantes.

FM: ¿Qué importancia tiene México a nivel mundial para la compañía?

SC: México es increíblemente importante para el negocio de Oracle. Por eso, fuimos el primer y único hyperscaler en abrir una región de la nube aquí, y es por eso que planeamos continuar invirtiendo en esta región.

México no solo se encuentra entre las 15 principales economías del mundo y la segunda economía más grande de América Latina, sino que también alberga algunos de los mayores éxitos de nuestros clientes. Trabajamos con líderes en casi todas las industrias en México, incluyendo, por ejemplo, Aserta y Monex en servicios financieros; Christus Muguerza en salud; CEMEX en manufactura; y Telmex-Triara en telecomunicaciones.

FM: Después de la apertura de su centro de datos en la región de Querétaro, ¿cuáles son los planes de negocio de Oracle en México en este año? ¿Esperaremos más aperturas o inversiones?

SC: Recientemente anunciamos que estamos trabajando con Telmex-Triara para construir nuestra segunda región de nube en México, y Telmex-Triara ofrecerá servicios de Oracle Cloud Infrastructure a sus clientes, lo que ayudará a acelerar la migración de las empresas mexicanas a la nube. Solo construimos una nueva región de nube cuando sabemos que hay una gran demanda y ya estamos viendo muchas oportunidades para trabajar con más organizaciones en México para respaldar sus crecientes requerimientos de la nube.

Adicionalmente, el Centro de Desarrollo de Oracle México en Guadalajara vuelve a funcionar a toda velocidad luego de un breve cierre durante la pandemia. Es uno de los tres centros de desarrollo en todo el mundo enfocados en crear nuevos servicios que ayuden a nuestros clientes a mejorar la productividad y la rentabilidad, y estamos ansiosos por comenzar a exportar innovaciones desde México a clientes de todo el mundo.

También continuamos invirtiendo en el futuro de México a través de varios programas de educación y capacitación. Oracle Academy, por ejemplo, está trabajando con más de 1,700 instituciones de educación media y superior en México para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades comerciales críticas y experiencia práctica con las últimas tecnologías.

Nuestro equipo en América Latina es reconocido por su pensamiento creativo y estoy muy orgullosa de que esta haya sido la región que creó nuestro programa Oracle Next Education (ONE). Lanzamos ONE para crear oportunidades para las personas que quieren trabajar en la industria de la tecnología. El programa brinda capacitación en línea gratuita que permite a las personas convertirse en programadores junior y luego les da acceso a vacantes de trabajo con empresas en la red ONE. Casi 12,000 mexicanos sin educación superior formal han pasado por el programa y están listos para trabajar y contribuir al crecimiento de la economía de México.

FM: Vemos una metamorfosis en la manera de hacer negocios y en las estructuras de las principales compañías tecnológicas, ¿Oracle cómo está respondiendo a esto?

SC: Tuvimos que reinventarnos como una empresa de nube. Era algo que requería no solo un gran cambio en la tecnología, sino también en la forma en que vendemos, actualizamos los productos y trabajamos con los clientes. Migramos todo nuestro negocio a la nube, por lo que hemos experimentado de primera mano las increíbles ventajas de nuestra propia tecnología. También sabemos exactamente qué desafíos implican cuando nuestros clientes toman la misma decisión, y estamos mejor preparados que nadie para ayudar a que sus implementaciones tengan éxito.

FM: Han sido meses difíciles para todas las empresas, y las tecnológicas no han sido excepción. Se han enfrentado a recortes, despidos, incertidumbre, etc, ¿cómo lidia con esto Oracle y cuál es tu opinión sobre este fenómeno en los negocios de las grandes tecnológicas?

SC: Oracle continúa teniendo un buen desempeño al mantenerse enfocado en dónde podemos marcar la diferencia para los clientes. Valoran a un socio comercial que pueda ayudarlos a superar sus mayores desafíos. Nuestro software resuelve problemas reales que ayudan a nuestros clientes a mejorar en tiempos difíciles. Y cuando a ellos les va mejor, a nosotros nos va mejor.

Es por eso que en nuestro último trimestre, nuestros ingresos totales crecieron un 25 % en moneda constante. Ese fuerte crecimiento general de los ingresos fue impulsado por nuestros negocios de infraestructura y aplicaciones en la nube que crecieron un 59 % y un 45 % respectivamente, en moneda constante. Todos y cada uno de nuestros negocios estratégicos generaron un sólido crecimiento de los ingresos en el trimestre.

FM: ¿Cómo se adapta Oracle a los cambios que marcan las tendencias tecnológicas y cómo innovan para seguir siendo atractivos para las necesidades de los clientes?

SC: Ayudando a los clientes a tener éxito, lo que comienza con una comprensión profunda de las industrias en las que operan. Mucha gente pasa por alto el hecho de que tenemos un negocio de aplicaciones verticales de miles de millones de dólares que se enfoca únicamente en diseñar software para satisfacer las necesidades únicas de distintas industrias. Tenemos aplicaciones específicas para automatizar funciones comerciales críticas, como capacidades bancarias centrales para servicios financieros, punto de servicio y comercialización para minoristas, gestión de ensayos clínicos para las compañías farmacéuticas más grandes del mundo y ahora, con Cerner, se gestionarán registros de salud electrónicos para pacientes y hospitales de todo el mundo. Cientos de miles de clientes confían en nuestras nubes de industria para que les brinden las soluciones completas que necesitan para hacer crecer sus ingresos y ganancias.

FM: Parte de los cambios que son notorios en diversas compañías mundiales es el liderazgo femenino. En este sentido, ¿qué es lo que destacas y cómo trabajan con esto en Oracle?

SC: La diversidad dentro de las empresas en todos los niveles es importante porque las buenas ideas provienen de todo tipo de personas. No es necesario ir demasiado lejos para encontrar un ejemplo en Oracle: mira a Maribel Dos Santos, quien dirige Oracle en México. Maribel no consiguió el trabajo por ser mujer, la elegimos porque es la mejor persona para el trabajo y sucede también que es mujer.

Para tener éxito, las organizaciones deben estar abiertas a todo tipo de personas e incorporar múltiples puntos de vista para obtener la más amplia variedad de ideas. Si restringes la contratación y la promoción a un grupo de personas, perderás una gran cantidad de aportes de otros. Sé por experiencia personal que nunca se sabe de dónde vendrá la próxima gran idea, o líder.

FM: Desde tu posición como líder en el sector, ¿qué oportunidades y retos vislumbras en la industria tecnológica para los siguientes años?

SC: Un desafío para las empresas de tecnología, y en realidad para la mayoría de las empresas, es evitar distraerse con cada cosa nueva y brillante sin volverse complaciente.

Siempre evaluamos y adoptamos nuevas tecnologías en nuestra nube, pero lo hacemos para mejorar nuestro negocio principal. No buscamos tecnología por el bien de la tecnología. Por ejemplo, con la IA, la estamos integrando directamente en nuestras aplicaciones, de modo que pueda detectar patrones que las personas simplemente no pueden ver lo suficientemente rápido como para ser útiles para una empresa. Estamos haciendo esto para cosas como la lucha contra el lavado de dinero en la banca y la gestión de redes en telecomunicaciones, pero también está en todos nuestros ERP, HCM y SCM. La nube lo hace todo posible.

