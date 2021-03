Hay que erradicar corrupción pero sin afectar inversiones: especialista

Para mejorar la percepción de inversiones en México, el director de análisis económico y bursátil de CIBanco, Jorge Gordillo Arias, señaló que es necesario recuperar la confianza y potenciar el desarrollo económico mediante cambios que, efectivamente rompan con la corrupción, pero sin afectar los intereses de quienes invierten adecuadamente.

Hay que trabajar en proyectos que sumen la percepción de un mejor desarrollo para promover la llegada de inversiones que no resientan medidas directas contra ellos, recomendó el ejecutivo de CIBanco, quien consideró que, hasta ahora, esto no ha sido posible.

En su visión, señaló que, desde el inicio de la actual administración, el tipo de cambio comenzó a tener repercusiones por dos temas principales: la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el discurso de Donald Trump sobre el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, hasta que comenzó la pandemia provocada por el virus del Covid-19 y su llegada a Europa, “el tipo de cambio comenzó a moverse a niveles que no habíamos visto en muchos años”.

El analista hizo notar que ese hecho provocó que todos los mercados financieros e inversionistas entraran en pánico y que “todos corrieran al dólar, empezaron a vender pesos y se fueron al dólar; vemos al tipo de cambio moverse en niveles que no veíamos en muchos años, se fue de 18.50 hasta 26.50 pesos por dólar, es decir, más de siete pesos a principios de marzo del año pasado”.

En contraparte, los países desarrollados, como Estados Unidos, particularmente sus bancos centrales, se adelantaron y buscaron aprender de su crisis en 2008, dijo el especialista.

Debido a esa experiencia —explicó― estas instituciones mandaron sus tasas de interés a casi cero por ciento, con la idea de no provocar un problema de liquidez en el mundo, sino que los bancos tuvieran la capacidad de ayudar a la economía. No solo eso, empezaron a comprar bonos en el mercado, es decir, financiar al gobierno a que hubiera liquidez y esto provocó que artificialmente los mercados se fueran componiendo muy rápido durante los siguientes meses, a pesar de que la economía no es así.

¿Y las elecciones 2021?

Por otro lado, el especialista consideró que, sin duda, las próximas elecciones del 6 de junio en México, marcarán movilizaciones de la moneda nacional, dependiendo si los cambios legislativos no convencen o generan una percepción negativa en los inversionistas y llegan a considerar que el resultado de las elecciones pueda provocar cambios constitucionales que no favorezcan al mercado.

Es posible que se tomen precauciones, dijo, y nos pongan en un escalón diferente en los movimientos del tipo de cambio.

Sin embargo, Jorge Gordillo explicó que la moneda nacional es tan fácil de comprar y vender, que incluso se pueden hacer transacciones de cobertura y de otra índole, ya que “hay que tomar en cuenta que casi en un 80 por ciento las transacciones y movimientos del tipo de cambio son influidos por temas externos”.

