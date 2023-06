Es un momento difícil para México, por eso busco la candidatura presidencial: Beatriz Paredes

Beatriz Paredes, la senadora del PRI, comenzó desde muy joven su carrera política; tenía 21 años cuando fue diputada local y a los 33 años se convirtió en la segunda mujer en ganar una gubernatura en México con lo que hizo historia; ahora, la tlaxcalteca busca ser candidata para la presidencia por la alianza de la oposición, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, llamda Va por México.

En casi cinco décadas, la priista ha construido un carrera política que la ha llevado a estar al frente de diversos cargos en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en la diplomacia, pues ha representado a México en Cuba y Brasil.

Ante todos estos cargos públicos se le cuestionó qué le faltaba: “Sería natural que tuviese yo aspiración de ser presidente de la República, pero no es una carrera lineal y yo más que una persona de puestos, soy una persona de misiones y propósitos”.

Beatriz Paredes no sólo representó un cambio en el poder ejecutivo estatal, también lo hizo desde la Cámara de Diputados, pues en 1979, con 26 años, se convirtió en la primera mujer en la historia de la política mexicana en responder un informe presidencial. En ese entonces el mandatario federal era José López Portillo.

Ahora al ser una mujer con experiencia en la política consideró que México debe ya de tener a su primer presidenta, pues las mujeres están “en todos lados y dando muy buen ejemplo de participación”.

Beatriz Paredes, senadora por el PRI.

– Su carrera la comenzó joven ¿qué le falta a Beatriz Paredes?

– La política nunca es una carrera lineal. Podríamos decir que he tenido experiencia en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en la diplomacia, en las organizaciones sociales. Sería natural que tuviese yo aspiración de ser presidente de la República, pero no es una carrera lineal y yo más que una persona de puestos, soy una persona de misiones y propósitos. La política es un instrumento, no es un fin en sí misma. Lo que me falta es la posibilidad de seguir incidiendo en la realidad de mi país para que sea más justo.

– ¿México está preparado para tener a su primera mujer presidenta?

– Sí. Las mujeres están en todas las actividades de la vida cotidiana, en las actividades económicas. México es un país con una presencia muy relevante de las mujeres, es un país que cuando hay varones migrantes que tiene que ir a otros pauses para conseguir sustento, la mujer se queda la frente de la casa, al frente del negocio y saca las cosas adelante. Hay una irrupción de las jovencitas en las universidades y están dando un gran rendimiento escolar. Me parece que las mujeres estamos en todos lados y dando muy buen ejemplo de participación

– Varias casas encuestadoras le han colocado como la que mejor posicionada en las preferencias electorales en comparación con sus compañeras de la oposición, ¿qué le dice esto?

– Las encuestas son la fotografía de un momento. Nunca me voy de boca con los resultados de las encuestas. Las elecciones se da el día preciso de la elección. Jamás canto victoria antes ni me doy por derrotada antes, pero sí refleja que, cuando menos, hay un nivel importante de conocimiento, que hay ciertas simpatías entre la sociedad y que debo ir consolidando esas simpatías y debo difundir mayormente mi propuesta. Me entusiasmo, pero son una foto del momento y soy cauta al analizar las encuestas.

– Es la primera vez que busca la candidatura presidencial ¿por qué en este momento?

– Porque es un momento delicado en la vida nacional, es un momento en que todos los mexicanos que queremos a nuestro país, debemos entregar todo lo que sabemos en favor de nuestro país. México me ha dado muchas oportunidades, he aprendido mucho, conozco México bien, conozco toda la República: desde las comunidades indígenas más alejadas hasta las zonas con mas alto desarrollo tecnológico.

Tengo una idea completa de la diversidad mexicana, de todas las tonalidades, de todos los contrastes y creo que es esencial trabajar para que haya una convivencia constructiva en México. Creo que es esencial trabar por construir en México, no por destruir y alentar el odio. Quizá precisamente porque es un momento difícil en donde es necesario que le sea reciproca a México con todo lo que me ha dado es por lo que decidí participar.

– ¿Cuál será el método para elegir al candidato de Va por México?

– Yo soy una agente demócrata, siempre propongo el método mas abierto posible, siempre me planteo la posibilidad de que haya elecciones primarias, consulta a la base y desde luego con la participación de la ciudadanía. Yo invito a la ciudadanía a que se exprese, se involucre, creo que es esencial que en las próximas elecciones participe la sociedad civil.

– El PAN elegirá el método para seleccionar al candidato de la oposición. Se ha hablado de recaudar firmas ¿estaría a favor?

– A mí me parece una buena idea, me parece que si para registrarse, tiene que tener un respaldo amplio de firmas, de posibles simpatizantes, me parece bien.

– ¿Cuáles fueron los errores del PRI hace seis y 12 años cuando pierde la presidencia y que ahora esa retroalimentación les podría servir para ganar?

– Creo que cada elección es una y que se da en el momento histórico preciso en que esa elección se realiza. Sin duda uno de los temas que es esencial es que los mexicanos exigen que haya honorabilidad, que no haya ninguna sombra de mal manejo de recursos entre quienes ejercen la función de gobierno. Eso es esencial en cualquier gobierno.

Es indispensable estar cerca de la gente, nunca cerrarse, siempre es fundamental escuchar y saber dialogar. Creo que hay que entender los contextos de las regiones, del país e internacionales, cada elección tiene su circunstancia.

– ¿Qué es lo que más le preocupa de este sexenio?

– La polarización, el estimular la polarización, el que se descalifique desde el púlpito presidencial. Me parece que la gobernabilidad de un país requiere de un gobernante que cuide de la investidura presidencial como una instancia que gobierne para todos.

– ¿Cómo debería ser la actuación del presidente en las elecciones?

– Lo ideal es que sea neutra, que apegue su conducta a lo que señala la legislación electoral, que tenga un comportamiento como lo exigía el candidato López Obrador a los presidentes cuando él era candidato.

– ¿Cómo llega el PRI para la elecciones de 2024? Hemos visto enfrentamientos en semanas pasadas

– El PRI es un partido muy grande, es un partido nacional, tiene representación en todos los estados de la República, tiene representación en los municipios del país. Yo creo que llega como un gran partido nacional con espíritu aliancista y ánimos de victoria.

– ¿Cómo ve el futuro de su partido? Hemos visto que en los últimos cinco años ha perdido varias gubernaturas; se ha dicho que podría ir desapareciendo

– Yo creo que todos los partidos tienen que pensar en reformarse. En el caso del PRI a mí me queda claro que que será necesario realizar una reforma profunda. Me parece que es indispensable reconocer que hay una nueva realidad social, que la sociedad no se siente plenamente representada en ningún partido político, que los jóvenes no encuentran respuestas en la política, que hay un desencanto de la política, que los grandes temas contemporáneos, como medio ambiente y cambio climático no son la agenda tradicional de los partidos .

– ¿Tiene plan b si no llega a la candidatura presidencial?

Yo siempre tengo planes de la A al a Z siempre, tengo una vida muy amplia, me gusta la música, viajar, escribir. La política, desde mi punto de vista, es trascendente, es muy importante, pero hay miles de cosas que hacer.

