¿Espantas a los otorgantes de crédito con tu buró?

“¡Buu!”. Ese sería el terrorífico sonido que haría un Reporte de Crédito con un Mi Score bajo, en color rojo, indicativo de que hay altísimas probabilidades de que el solicitante de crédito vaya a tener un atraso de 90 días o más en sus pagos en los próximos 12 meses. “¡Ah, qué susto!”, sería el grito de espanto que exclamaría el otorgante de crédito.

Es obvio, ¿no? Los otorgantes de crédito buscan señales que les generen confianza para prestarte. Estas señales son, entre otras, que pagues por lo menos el mínimo y a tiempo en cada uno de tus créditos. Los atrasos o los incumplimientos de pago generan lo opuesto: desconfianza.

Otra señal que les da tranquilidad es que no vivas del crédito y que uses tus líneas autorizadas de una forma responsable. Esto es porque si vives del crédito o tienes tus líneas en uso hasta el tope de lo autorizado, incluso hasta sobregirado, hay muchas probabilidades de que vayas a incumplir, pues la deuda es grande y el salario no es infinito.

¿Te perdiste la columna anterior de Wolfgang?: Nunca he tenido una tarjeta de crédito, ¿me conviene empezar con una departamental?

Una señal más relacionada con la anterior es la capacidad de pago que tengas disponible para un nuevo compromiso. Pensemos que sí estás pagando por lo menos el mínimo y a tiempo en cada uno de tus créditos, pero aunque estás pagando bien ya no tienes margen financiero para absorber otro compromiso: un crédito más y estarías sobreendeudado. A nadie le gustaría eso, ya que la consecuencia inmediata sería el incumplimiento de responsabilidades por falta de liquidez. ¡Qué miedo!

Otro aspecto que espanta es haber generado algún quebranto, pues eso significa que no se pagó el total del crédito sino solamente una parte. ¿A quién le gusta perder dinero?

Y hay otra cosa que hace que los otorgantes quieran salir corriendo de terror: haber hecho fraudes y no es para menos. ¿A ti eso te daría tranquilidad para prestar?

Así pues, no alejemos nuestras probabilidades de obtener un buen crédito espantando a los otorgantes de crédito. Nunca sabemos cuando vamos a necesitar de su apoyo para aprovechar una oportunidad o, Dios no lo quiera, para salir de un imprevisto o una emergencia. Paguemos bien, a tiempo, usemos las líneas autorizadas de forma responsable, pidamos solamente los créditos que podamos pagar conservando capacidad de pago, elijamos bien el crédito y hagamos un sólido presupuesto para estar seguros de que siempre vamos a poder cumplir.

¿Te quedaste con dudas sobre el Buró de Crédito y Mi Score? Echa un vistazo aquí: ¿Tu semáforo también es naranja en Buró de Crédito? Mira lo que implica

¿Y si ya estoy en una situación donde no me alcanza para cumplir mis compromisos crediticios?

Mi consejo es que acudas de inmediato al otorgante de crédito, muestra que tienes voluntad de pago y, de preferencia, reestructura tu crédito para pagar el total, aunque tardes un poco más de tiempo en liquidarlo. Recuerda que generar retrasos de pago no solo asusta al otorgante de crédito, sino que también te genera penalidades— las que hayas acordado en tus contratos— y llamadas de las áreas de cobranza que te pudieran causar horror a ti también.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.