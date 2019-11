La obra se llama “Ven a la luz”. Muestra a una mujer nativa, de ojos cerrados y de expresión profunda. La mujer utiliza sus dos manos para abrirse, literalmente, la piel a la altura del pecho, una piel hecha de madera y cuerdas. La apertura se convierte en un camino de plantas y elementos naturales, como un jardín colgante.

Esta escultura monumental firmada por el artista Daniel Popper es uno de los highlights no sólo del Ahau Collection, sino de todo Tulum, y también una obra que encierra buena parte del concepto detrás del hotel que lo alberga.

“Ahau comenzó hace ocho años un proyecto de mi socio David Graziano y mío. En aquel momento, Tulum era un lugar poco conocido, salvo por un público cautivo que venía de ciertas partes de Estados Unidos. En ese tiempo, el destino se caracterizaba por ser un sinónimo de descanso, un lugar muy tranquilo todo el año”, dice Pepe Escalante, cofundador y director de Ahau Collection.

Los años y el encanto mismo de Ahau han atraído un turismo muy particular, viajeros que buscan experiencias que trascienden más allá que una vacación. Creció de ser un hotel a ser la sede de Ahau Collection, un grupo de hasta ahora nueve hoteles, que crea servicios y experiencias orientadas al detalle para visitantes conscientes. El grupo está conformado por los hoteles Alaya, Aldea Canzúl, Aluna, Ahau, Ganesh, Kai, Kanan, Tulum Luxury Collection y Villa Pescadores. Cada uno ofrece una experiencia y vivencia distinta, abiertos a recibir visitantes de distintos orígenes y culturas. Cada una de las instalaciones fueron construidas con prácticas responsables y con respeto a las tierras caribeñas.

Certificación Green Key

“El viajero de hoy es mucho más informado, busca conocer a dónde va y en qué tipo de lugar se está quedando a dormir”, asegura el directivo. “Sabiendo eso, la cuestión sustentable no es para nosotros un instrumento de ventas, sino parte de nuestra filosofía de ser congruentes con nuestro entorno”, señala Escalante.

Ahau Collection cuenta con certificación Green Key, la cual implica estrictas prácticas ecoamigables relacionadas con manejo de residuos, tratamiento y consumo de agua y energía, así como sustentabilidad no sólo hacia el ambiente, sino también con la comunidad.

El grupo tiene un equipo de biólogos con más de quince años de experiencia en el ecosistema de la biósfera caribeña que se asegura de implementar y seguir los estándares de la certificación.

“Creemos que es posible que la industria turística se convierta en una de las más limpias, lo cual también serviría para abanderar prácticas en otros rubros del mercado”, dice el cofundador.

De amaneceres en meditación a bailar bajo las estrellas

Más allá del sentido de sostenibilidad que ostenta el grupo hotelero, la sede complementa su programa para huéspedes con una serie de propuestas que van de la introspección a la recreación.

“Los retiros de bienestar que se hacen en el hotel normalmente son organizados por especialistas externos que encuentran en nosotros las instalaciones adecuadas para llevar a cabo las distintas actividades, lo cual brinda una diversidad de oferta que ha atraído a turistas de todo el mundo”, explica Escalante.

Uno de los puntos fuertes del calendario es la celebración de Art With Me *GNP, un encuentro de arte en el que se exhiben obras de gran formato de artistas visuales, musicales y culinarios provenientes de distintos países.

El éxito de Art With Me *GNP ha sido posicionarse en tiempo récord como el evento referente del arte en Tulum. Cabe mencionar que uno de los pilares más importantes del festival es Care With Me, espacio dedicado a preservar la naturaleza de Tulum trabajando mano a mano con organizaciones y la comunidad.

En diciembre, el grupo prepara una serie de fiestas a partir del día 28, aniversario del hotel Ahau, inician tres semanas vibrantes con las que se celebra un nuevo retorno solar. Cada hotel diseña una agenda con distintos eventos donde los organizadores expertos se encargan de curar cada uno de los acontecimientos con DJ’s, músicos y chefs reconocidos. Ahau Collection es sinónimo de arte, cultura y conciencia. Es un espacio incluyente de las comunidades cercanas y casa para personas de distintos orígenes, ofreciendo un espacio para crear y recrear sin dejar rastro de impacto ambiental.

www.ahaucollection.com