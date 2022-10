Esta es la carta con la que se despidió Tatiana Clouthier como titular de Economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana en su conferencia que Tatiana Clouthier decidió dejar su cargo en la secretaría de Economía.

Clouthier leyó una carta con la que le anunció su despedida a López Obrador como funcionaria de su administración. Aquí, el texto íntegro.

“Me da muchísimo gusto saludarles, poder compartir con ustedes esta carta que el presidente me permite en estos momentos hacerla pública, me parece importante hablar los motivos y evitar, sobre todo, especulaciones”, dijo Clouthier previo a leer la carta:

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores conocer el país, representarlo jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al 1,000 y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México.

“La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país, no obstante uno debe saber como en el juego cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante, un papel fundamental para animar siempre a los jugadores como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada.

“Me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país.

“Quisiera decir mucho más sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias, gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar las diferencias como un espacio de respeto, de diálogo de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar

“Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yoris receptivo para ti y para Beatriz. Muchas gracias”.

