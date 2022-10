Experta analiza el ‘no abrazo’ de López Obrador en despedida de Tatiana Clouthier

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana durante su conferencia de prensa que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, había renunciado a su encargo en el gobierno federal.

AMLO dijo que Clouthier era una mujer de principios y que aunque le había pedido que no se fuera, la decisión ya estaba tomada por Tatiana.

Acto seguido, Clouthier se dispuso a leer la carta con la que anunció su renuncia a López Obrador para evitar especulaciones, sin embargo, era notorio el gesto serio y la cara larga del presidente.

Luego de leer la carta, durante varios momentos incluso con llanto, Clouthier se acertó a López Obrador para darle un abrazo. El mandatario entre que aplaudía y se resistía, no respondió al abrazo de una mujer que fue fundamental durante la campaña electoral que llevó a la presidencia a López Obrador.

La experta en comunicación y en lenguaje no verbal, Bárbara Tijerina, analizó en sus redes sociales este momento, que llamó “Crónica de un NO- abrazo”.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Tijerina explicó que primero “pone el presidente los brazos de barrera, la cara muestra tensión más que sonrisa auténtica, rota o gira para alejarse de ella”.

La experta agregó que mientras Tatiana Clouthier leyó una carta emotiva sobre su despedida y donde incluso agradeció a López Obrador por la oportunidad, él mostró mucha frialdad.

“Ella da un mensaje lleno de emociones, él no le dedica una palabra y un abrazo menos”, analizó Tijerina.

Finalmente, consideró que López Obrador tiene una personalidad narcisista, y que de igual manera se despidió de Irma Eréndira Sandoval dejó su cargo en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en junio del año pasado.

Un narciso no tiene amigos, tiene intereses.

La frialdad en la despedida con Irma Eréndira Sandoval y con Tatiana Clouthier.#LenguajeSinPalabras pic.twitter.com/qHvSlvwhD4 — Bárbara Tijerina (@bartije) October 6, 2022

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“Agradezco la oportunidad de jugar contigo en la Cuarta Transformación. Nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. No obstante, uno debe saber cuándo retirarse, no hay posición más importante que otra, hasta el público y la porra es un lugar importante. Me paso a la porra”, dijo Clouthier al leer la carta y continuó.

“Lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias, por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Esta semana me tocó levantarme tres veces a la mañanera y ya no podía. Muchas gracias”, señaló Clouthier para después abrazar al presidente sin ser correspondida.

Una reportera en la conferencia le comentó a AMLO sobre el “no abrazo”.

– Usted no la abrazó, le dijo.

-Miren -lanzó besos a Clouthier- no me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo, es que, ya ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos mucho, lo que ya expresé, les molesta la mañanera, es una especie de masoquismo. Tienen derecho a actuar con libertad, respondió López Obrador.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado