Renuncia de Tatiana a Economía pudo ser por tema de la Guardia Nacional: Manuel Clouthier

El hermano de Tatiana Clouhtier, Manuel, publicó que la renuncia de la funcionaria a la secretaría de Economía, misma que fue anunciada esta mañana por el presidente López Obrador, pudo deberse a la decisión de mantener al Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028 y el de controlar a la Guardia Nacional.

Manuel Clouthier publicó en Twitter que no ha hablado con su hermana, pero que el tema de la Guardia Nacional pudo pesar en su decisión.

“Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”, posteó.

Creo , esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) October 6, 2022

A finales de diciembre de 2018, cuando era vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier cuestionó la Guardia Nacional, cuando apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba crearla.

Clouthier aseguró en ese momento que para el futuro de sus hijos y de su familia no quería a los militares con el control total del país.

En ese entonces, en una reunión privada de los diputados de Morena, con Pedro Miguel Arce, asesor de la Presidencia en la elaboración del Plan Nacional de Paz y Seguridad, Tatiana Clouthier cuestionó al funcionario y a sus colegas si aprobarían la guardia si el presidente fuera Felipe Calderón, José Antonio Meade o Ricardo Anaya.

“Cuando estamos hablando de una seguridad en términos de lo que es el país para mi futuro, para mis hijos, para mi familia, yo no quiero a los militares con el control total de este país.

“Me dice alguien: ‘es que es mando civil porque lo tiene el presidente’; sí, pero la pregunta es: ¿si el presidente fuera Felipe Calderón, [José Antonio] Meade o [Ricardo] Anaya, ¿aprobaríamos esta ley? Esa es la ley que tenemos que aprobar: la ley en que no importa qué presidente esté al frente, que estaríamos dando la totalidad del mando, porque depende que está bien hecha la ley y tiene sus contrapesos para quien esté al frente”, dijo Tatiana Clouthier.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana en su conferencia que Tatiana Clouhtier decidió dejar su cargo en la secretaría de Economía.

Clouthier leyó una carta con la que le anunció su despedida a López Obrador como funcionaria de su administración. Aquí, el texto íntegro.

“Me da muchísimo gusto saludarles, poder compartir con ustedes esta carta que el presidente me permite en estos momentos hacerla pública, me parece importante hablar los motivos y evitar, sobre todo, especulaciones”, dijo Clouthier previo a leer la carta.

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores conocer el país, representarlo jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al 1000 y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México.

“La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país, no obstante uno debe saber como en el juego cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante, un papel fundamental para animar siempre a los jugadores como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado