Esta es la empresa texana del multimillonario chino que debe millones por facturas impagadas

El hundido parque eólico de Texas de Sun Guangxin ayudó a generar un movimiento político para restringir la propiedad extranjera de tierras. Ahora, 13 empresas de petróleo y gas afirman que les debe millones o que se retrasó en pagar el trabajo completado hace meses.

En febrero, Brad Claypool, un veterano de dos décadas en la industria del petróleo y el gas de Texas, dejó su trabajo como gerente de operaciones en la firma energética GHA Barnett, que opera alrededor de 40 pozos de gas natural en Barnett Shale de Texas, para buscar una nueva oportunidad. Al cabo de unas semanas, los proveedores de GHA se pusieron en contacto con Claypool para pedirle ayuda: GHA ya no pagaba sus facturas.

“No está bien. Se trata de gente jodiendo a la gente”, dice Claypool. Mientras estuvo en GHA, Claypool había contratado a varias empresas (muchas de ellas pequeñas empresas) para perforar y fracturar los nuevos pozos de GHA. “Conozco a muchas de estas personas desde hace años. Es una comunidad muy unida”.

Desde junio, siete empresas diferentes han presentado embargos contra GHA, reclamando más de 13 millones de dólares en facturas impagas por trabajos completados a finales de 2022 y la primera mitad de 2023, según presentaciones públicas en los condados de Tarrant y Dallas de Texas, donde se encuentran los pozos de gas de GHA.

Otras seis empresas que aún no han levantado embargos, pero cuyos propietarios hablaron con Forbes, dicen que GHA les debe dinero (en cantidades que van desde 25,000 dólares a casi 150,000 dólares) o se retrasó meses en pagarles.

“Es una excusa tras otra. A veces ni siquiera obtienes respuesta”, dice Monty Roberts, uno de esos propietarios. Su empresa Stealth Thru Tubing, que proporciona tubos para pozos de fracturación hidráulica, facturó a GHA 300.000 dólares por el trabajo completado en marzo, pero todavía se le deben 146,000 dólares. “Simplemente hemos estado dando vueltas”.

Las disputas entre proveedores no son infrecuentes en el mundo de la energía, con auges y caídas, pero GHA Barnett no es una empresa estadounidense común y corriente de fracking cuyos flujos de efectivo dependen de los precios de la energía. Su empresa matriz es GH America Investments Group, una corporación de Delaware de propiedad total del multimillonario chino Sun Guangxin, un ex capitán del Ejército Popular convertido en empresario.

Sun tiene un valor de 2,500 millones de dólares, principalmente gracias a su participación del 50% en el conglomerado Xinjiang Guanghui Industry Group, que fundó en 1989, y a una participación del 17% en su filial que cotiza en bolsa, Guanghui Energy. Esas empresas tienen su sede en la provincia china de Xinjiang, el antiguo hogar de Sun, donde el internamiento de los uigures ha provocado la condena internacional.

Sun, quien aparentemente visitó Estados Unidos por última vez a principios de este año, es responsable de liquidar los pagos a los contratistas de GH America, dicen Claypool y otra persona familiarizada con las operaciones de la compañía que pidió permanecer en el anonimato. “Es el multimillonario que no libera dinero trimestralmente para pagar las cuentas. Todo tiene que pasar por él”, afirma Claypool. El segundo individuo añade: “Este es un dilema que ellos mismos crearon. Si simplemente pagaran sus facturas, algo que tienen la capacidad de hacer, esto no sería un problema”.

GHA no respondió a las solicitudes de Forbes de comentar sobre la información presentada en este artículo.

De las siete empresas que tomaron gravámenes contra GHA, la empresa de servicios de fracking Quasar Energy Services es la que más facturas impagas ha reclamado (más de 6,2 millones de dólares), seguida de Nabor Drilling Technologies (más de 3,8 millones de dólares) y Tally Drilling (más de 1 millón de dólares). Stellar Drilling Fluids, 5J Oilfield Services LLC y Mustang Extreme Environmental Services LLC también afirmaron que se les debían 880,000, 285,000 y 41,000 dólares, respectivamente. (Los representantes de Quasar y Mustang se negaron a hacer comentarios; las otras empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios).

Se están logrando algunos avances. La empresa de equipos de petróleo y gas Grady Rentals, que presentó un gravamen en agosto para reclamar 504,000 dólares en facturas impagas, fue recuperada la semana pasada, dice su director ejecutivo, Brad Grady. Y otro proveedor de GHA, Extreme Pressure Control, también recibió su saldo restante de 250,000 la semana pasada, dice su copropietario Mike Scott.

Pero los pagos de GHA han sido desordenados y aparentemente dependientes de la presión ejercida por los proveedores. “Amenazamos con incumplir el contrato y la semana siguiente nos pagaron la mitad de lo que nos debían”, dice Chuck Geyer, director de operaciones de la empresa de oleoductos Spur Industrial, LLC. El saldo restante de la empresa de 38,000 dólares tiene un retraso de hasta 198 días, dice Geyer. “Por lo general, es imposible comunicarse con ellos una vez finalizado el proyecto”, afirma, y añade: “Nos dijeron que nos darían un cheque el viernes pasado. Aún no he recibido el cheque”.

Para Ronald Dobbs, copropietario de la empresa de perforación R.D. Wireline, el impago de GHA ha sido una sorpresa. “He trabajado con ellos de vez en cuando a lo largo de los años”, dice Dobbs, a cuya empresa todavía se le deben 108.000 dólares por el trabajo que completó en marzo. “Ha sido bueno trabajar para ellos”.

Un equipo de piso saca una tubería de acero de un pozo de gas natural en Barnett Shale de Fort Worth, Texas. GETTY IMAGES

Sun compró silenciosamente sus derechos de arrendamiento de gas natural en 2016 a dos empresas estadounidenses, Beacon E&P Company y Newark Energy, gastando más de 130 millones de dólares en el activo, según una persona familiarizada con el trato. (Ninguno de los vendedores respondió a la solicitud de comentarios de Forbes). Mientras los críticos denunciaban la proximidad del parque eólico propuesto por Sun a la Base de la Fuerza Aérea Laughlin, a nadie parecía importarle sus pozos de gas (la mayoría de los cuales están ubicados a tres millas al sur del Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth, el segundo aeropuerto más transitado del país).

A finales de 2021, con los precios de la energía en aumento, Sun duplicó sus participaciones en Barnett Shale. GHA perforó y desplegó prácticas de ‘frackeo’ en 12 pozos entre finales de 2021 y septiembre pasado. Había planeado otros 20 pozos este año, pero al final sólo perforó 11, y de ellos, completó sólo cuatro, dice Claypool. Dado que los precios del gas natural cayeron un 35% este año a solo 2.66 por millón de BTU a partir de la semana pasada, parece poco probable que GHA realice más perforaciones. GHA ha dicho a algunos proveedores que su negocio no es rentable mientras los precios del gas estén por debajo de 3.50 dólares por millón de BTU, dice Scott de Extreme Pressure Control.

No es la primera vez que Sun molesta a los tejanos. En 2019, su propuesta de desarrollo Blue Hills Wind en el condado de Val Verde, que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México y alberga la base de la Fuerza Aérea Laughlin, puso nerviosa a la comunidad local. Así comenzó una campaña, encabezada por ganaderos ricos, contra el parque eólico propuesto por Sun. A pesar de una ofensiva de encanto que implicó que Sun recibiera a sus vecinos estadounidenses en su lujoso rancho de caza en Val Verde, donde les sirvió auténtica barbacoa china, los antiguos propietarios persistieron y finalmente llamaron la atención de los legisladores estatales y federales, una saga que Forbes informó por primera vez hace dos años.

En junio de 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la Ley de Infraestructura Lone Star, un proyecto de ley que prohíbe a los nacionales de China, Corea del Norte, Irán y Rusia operar activos de “infraestructura crítica” en Texas. La autora del proyecto de ley, la senadora estatal Donna Campbell, dijo a Forbes que patrocinó la ley en respuesta directa a Sun y su propuesta de parque eólico, al que denominó un “caballo de Troya” para la inteligencia china. GHA cuestionó anteriormente esta caracterización, diciendo que Sun es simplemente un hombre de negocios que realiza inversiones.

La reacción contra Sun preparó el terreno para una represión más amplia contra la propiedad extranjera de tierras estadounidenses, que encontró un nuevo impulso en enero tras el muy publicitado incidente del globo espía chino. Este año, 15 estados promulgaron leyes que regulan la propiedad extranjera de tierras, y los legisladores de más de 20 estados más (incluido Texas) han introducido leyes similares, según un informe de julio del Servicio de Investigación del Congreso.

En marzo, representantes de ambos partidos en el Congreso estadounidense apoyaron abrumadoramente una medida –adjunta como enmienda a la propuesta Ley de Reducción de Costos Energéticos– que prohibiría a los ciudadanos chinos comprar tierras agrícolas o activos energéticos. La semana pasada, durante una audiencia en el Senado sobre propiedad extranjera de tierras, el senador John Fetterman (demócrata por Pensilvania) abogó por la expropiación de tierras propiedad de individuos o entidades con vínculos con el gobierno chino: “Están recuperando nuestros pandas. Deberíamos recuperar todas sus tierras de cultivo”.

Los críticos dicen que las nuevas leyes estatales tienen sus raíces en la xenofobia y la discriminación contra los asiáticos. Un grupo de ciudadanos chinos en Florida presentó una demanda en un intento de revocar la ley de propiedad extranjera de ese estado. (Un juez federal denegó la moción de los demandantes de una orden judicial preliminar; el caso continúa en curso). En mayo, la representante Judy Chu (D-Ca.) presentó un proyecto de ley que prevalecería sobre las leyes estatales que discriminan contra la propiedad de tierras y propiedades estadounidenses por parte de extranjeros.

El hecho de que Sun no pague a los proveedores no es una clara amenaza a la seguridad nacional, ni él (un magnate multimillonario y ex capitán del ejército cuyo negocio promete lealtad al Partido Comunista Chino) tiene ningún parecido con los demandantes de Florida. Se trata de un fenómeno completamente diferente: el del magnate extranjero con empresas estadounidenses que, oscurecido por miles de kilómetros de distancia, toma decisiones comerciales que afectan a las empresas y a las partes interesadas estadounidenses.

“No está bien que la gente venga y se aproveche de este país y de su forma de funcionar”, dice el propietario de una pequeña empresa de excavación (que pidió permanecer en el anonimato), que tuvo dificultades para mantenerse en el negocio porque GHA retrasó sus pagos de alrededor 350,000 dólares en facturas. El propietario dice que finalmente llegó a un acuerdo con GHA y recibió 270,000 dólares, aunque ahora se arrepiente de haber llegado a un acuerdo por menos de lo que se le debía. “No tenía idea de la cantidad de dinero que tenía este multimillonario chino”, afirma. “De lo contrario… lo habría demandado por más”.

