Esta startup quiere arreglar lo que está roto en la programática

Desde su nacimiento, la publicidad programática se convirtió paulatinamente en el modelo más eficiente en términos de la relación precio-impacto para los anunciantes. Hoy, es una herramienta que controla más del 80% de la publicidad digital en Estados Unidos, y es una tendencia al alza alrededor del mundo. No obstante, enfrenta desde su origen desconfianzas producto de prácticas fraudulentas. Esta startup quiere terminar con eso.

Codewise, que ha sido una de las empresas con crecimiento más rápido en Europa por dos años consecutivos según el Financial Times, desarrolla herramientas de tráfico inteligente y desempeño que permiten a los anunciantes optimizar su inversión en programática, todo, basado en Inteligencia Artificial , pero ésa es la parte “tradicional” del negocio. Ahora, la empresa, con sede en Cracovia, trabaja en la implementación de tecnología Blockchain en el proceso de compra y venta de anuncios publicitarios en plataformas digitales.

El resultado es un retorno de la inversión superior al 10 % y un gran ahorro de tiempo, asegura a Forbes México Robert Gryn, CEO y propietario de la compañía, en entrevista telefónica.

“Usamos la Inteligencia Artificial para analizar el rendimiento de las campañas y podemos optimizar el tráfico de una manera mucho más óptima de lo que pueden hacer las pruebas A/B manuales”, añade Gryn.

Hoy, VLM, su plataforma de Blockchain, monitorea 2,500 millones de dólares en ingreso para 4,000 clientes alrededor del mundo.

Para John Malatesta, presidente de la empresa, innovaciones como ésta son producto de la lectura e interpretación de las necesidades de los clientes y se traducen en ventajas para ellos. “El reconocimiento por dos años consecutivos del Financial Times es reflejo de nuestro crecimiento en ingresos, de un 290% anual desde que empezamos”, asegura.

Un camino cuesta arriba

Actualmente, Codewise es una empresa con 200 empleados y una facturación anual de 600 millones de dólares en un mercado que se espera alcance, sólo en Estados Unidos, los 45,000 millones en 2019.

Gryn coincide que el hecho de ser una empresa privada en Europa del Este es inusual, pero atribuye su rápido crecimiento al gran talento que florece gracias al sistema educativo local y al hecho de que ha procurado mantenerse privada. “Nunca hemos estado expuesto a los fondos de inversión y nunca quisiera perder el control de la empresa, para nosotros es crucial mantenernos ágiles”, afirma el director.

No obstante, el lugar que ocupan hoy no fue alcanzado con facilidad, y Gryn añade un consejo para quien tenga una startup y aspire a llevarla a las grandes ligas: “Durante muchísimo tiempo fui un control freak, me consideraba a mí mismo un perfeccionista y en un cierto punto me di cuenta de que yo me estaba volviendo el cuello de botella de la organización y creo que muchos emprendedores pasan por lo mismo.”