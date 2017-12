Estados Unidos es un país de inmigrantes, debemos estar orgullosos de ellos: Zuckerberg

Este texto fue publicado originalmente el 27 de enero de 2017

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que Estados Unidos es una nación de inmigrantes y debe estar orgullosa de ellos, ante las promesas de Donald Trump de deportar a tres millones de extranjeros indocumentados que residen en el país.

“Me preocupa el impacto de las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump”, escribió el empresario en su perfil de la red social.

Este viernes 27 de enero, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que prohíbe la entrada a Estados Unidos de inmigrantes de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen, así como refugiados de otras naciones.

Además, el veto se produce en medio de una crisis diplomática entre el gobierno Estados Unidos y México por la construcción de un muro fronterizo, que pretende frenar el paso de migrantes indocumentados.

La historia completa aquí: Peña Nieto responsabiliza a extranjeros de problema migratorio con EU

Además, el número de migrantes indocumentados de México en Estados Unidos registró un descenso de 500,000 personas entre 2009 y 2014, mientras que la cifra total de extranjeros no autorizados en territorio estadounidense se mantuvo en 11.1 millones, según un documento del Centro de estudios Pew, publicado en septiembre de 2016.

NEW: Overall number of U.S. unauthorized immigrants holds steady since 2009 https://t.co/z0Ldxxah05 pic.twitter.com/PcqaIQQBQX

— Pew Research Center (@pewresearch) September 20, 2016