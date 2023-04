Estas son algunas de las personas que AMLO considera que lo traicionaron

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio algunos nombres de personas que considera que lo traicionaron.

El tema salió a la conversación con la prensa al recordar que hace unos días su hijo menor, Jesús Ernesto, le preguntó al mandatario sobre si ha cometido errores en su gobierno.

“Hace unos días, mi hijo Jesús me preguntaba: ‘¿Oye, papá, has cometido errores ahora como presidente y antes?’. No, hijo… pues muchos, ‘¿pero cómo cuáles?’. Pues muchos, qué te puedo decir, uno no es perfecto, la perfección tiene que ver con el creador y la naturaleza. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Le explicaba, no di detalles, sobre gente que recomendé y que nos traicionaron”, compartió AMLO.

Y dio algunos nombres, como el de Germán Martínez Cázares, que fue el primer secretario de la Función Pública en el gobierno del expresidente Felipe Calderón y fue el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), partido al que renunció en marzo de 2018 luego de haber logrado una candidatura para el Senado de la República por Morena.

Germán Martínez Cázares fue nombrado por el presidente AMLO como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo que ocupó desde el 1 de diciembre de 2018 al 21 de mayo de 2019, fecha en que renunció cuestionando a la Secretaría de Hacienda por la política de austeridad que ha caracterizado al actual gobierno.

El expanista regresó a su escaño en el Senado de la República, donde se separó de la bancada de Morena en octubre de 2021 y aunque no regresó al PAN, sí se ha mantenido como un crítico de la actual administración del presidente AMLO y de Morena. Es parte del llamado Grupo Plural junto con senadores como Gustavo Madero, del PAN o Emilio Álvarez Icaza.

Otra figura que mencionó el presidente AMLO como las personas que lo habrían traicionado es la ministra Margarita Ríos Farjat, quien en 2018 formó parte del equipo de transición de López Obrador. De hecho, el mandatario la nombró el 5 de diciembre de 2018 como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ríos Farjat estuvo al frente del SAT hasta diciembre de 2019, cuando el Senado y con el apoyo de Morena la eligió como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Eduardo Medina Mora, que renunció al cargo en octubre de ese mismo año. Ya en la Corte, Ríos Farjat fue una de las ministras que votaron en contra de la Ley de la Industria Eléctrica que impulsó el gobierno del mandatario.

Una tercera persona que fue nombrada por el presidente como quien le habría traicionado es el ministro Juan Luis González Alcántara, a quien el gobierno de López Obrador impulsó para llegar a la SCJN en sustitución del ministro José Ramón Cossío, actual crítico del gobierno obradorista.

Durante la campaña presidencial de 2018, AMLO incluyó a González Alcántara como uno de los aspirantes a presidir la Fiscalía General de la República (FGR). Antes también hubo relación entre ambos, ya que el ministro fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de 2000 a 2003, años en los que López Obrador fue Jefe de Gobierno de la capital mexicana.

Y fue el propio González Alcántara, ya como ministro de la Corte, quien propuso declarar como inconstitucional la reforma que aprobó el Congreso de la Unión para transferir la Guardia Nacional al Ejército.

El presidente López Obrador también se refirió a la senadora Lilly Téllez, quien llegó al cargo bajo las siglas de Morena, pero después se volvió contra este partido y contra el presidente.

“Es normal. Yo soy responsable, en buena medida, porque yo la propuse. Me tocó a mí proponerla al gobernador Alfonso Durazo, él hasta se extrañó, le dije que se requería sumar esfuerzos, voluntades y dijo ‘pues voy a ver’ y él la convenció”, contó el mandatario.

AMLO dijo que no se alarma: “imagínense cuántas traiciones (ha habido) en los procesos de transformación: las traiciones a los Insurgentes, a Juárez, la gran traición que significó el asesinato de Madero, la traición a Zapata, a Villa, a Guerrero. Muchas traiciones, los que eran supuestamente de izquierda y están en el conservadurismo, o los que eran de derecha y están vinculados con quienes antes militaban en la izquierda, todo este contubernio, promiscuidad política, sin principios ni ideales. No es para alarmarse”.

