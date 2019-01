Este es el nuevo tuit más compartido de la historia

¿Le darías retuit a una persona que promete regalarte mucho dinero? Eso hicieron más de 5.6 millones de usuarios cuando Yusuku Maezawa, el multimillonario japonés que dirige la empresa de e-commerce Zozotown, reveló que daría 100 millones de yenes japoneses (aproximadamente 17,644,379 pesos) a 100 usuarios que compartieran su tuit.

Twitter confirmó que la publicación de Maezawa se ha coronado como la más retuiteada en la historia de la plataforma. Superando a Alter Wilkerson y su tuit sobre nuggets en 2017 (3.5 millones de retuits) y a la selfie de Ellen DeGeneres en los Premios Oscar de 2014 ( 3.3 millones de retuits)

La dinámica, explicó Maezawa, fue una forma de celebrar las excelentes ventas de la marca durante la temporada festiva.

El empresario japonés, además de ser el autor de este histórico tweet, también será el primer tripulante turista de SpaceX que viajaría a la luna. En 2018 anunció la compra de todos los asientos del viaje agendado para 2023. Maezawa ha dicho que invitará a ocho artistas plásticos para que creen obras de arte que “inspiren al soñador que todos tenemos dentro”.

I trust him @elonmusk , so I can ride. #dearMoon pic.twitter.com/DUMvygn80l

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) September 19, 2018