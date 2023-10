Estos son los bancos en México con más reclamaciones por cada millón de contratos

Scotiabank, Citibanamex y Banorte son las entidades bancarias con más reclamaciones de usuarios ante la Condusef por cada millón de contratos.

El organismo informó en un comunicado que entre enero y junio atendió 67 mil 422 reclamaciones en el sector bancario, y que Scotiabank, Banorte, HSBC, BBVA, Citibanamex, Banco Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa representaron el 95% de todas las quejas.

La Condusef explicó que para hacer una comparación equitativa utiliza un índice de reclamación, el cual establece una relación entre las reclamaciones presentadas ante la comisión por parte de usuarios y el número total de contratos de la institución bancaria.

Este cálculo se obtiene al dividir el número de reclamaciones de cada banco en el periodo por cada millón de contratos, de este modo se asegura una comparación equitativa entre bancos y establece una base común para evaluarlas.

Bajo este método, en el periodo de referencia Scotiabank tuvo 306 reclamaciones por cada millón de contratos, Citibanamex, 237, y Banorte, 186.

“Es importante señalar que tener más o menos reclamaciones no significa que una institución sea mejor que otra. Esto es porque si un banco tiene más clientes con productos y/o servicios financieros que otro, es normal que pueda haber un mayor número de reclamaciones”, precisó la Condusef.

Tarjeta de débito, el producto más reclamado

El producto más reclamado de los principales bancos es la tarjeta de débito, con 28% de participación (18,106 reclamaciones), seguido de la tarjeta de crédito con 24% (15,474), y cuenta de ahorro, con 10% (6,248).

Respecto a la resolución favorable al usuario, la tarjeta de crédito presentó 50% mientras que la tarjeta de débito, 39%.

Entre las principales causas de reclamación destacan la transferencia electrónica no reconocida y los consumos no reconocidos, ambas con un 19%, mientras que los cargos no reconocidos en la cuenta representan un 7%.

Los bancos que tienen porcentaje más alto de resolución favorable para los usuarios, destacan Scotiabank, con 47%, seguido por BBVA México, con 46% y HSBC, con 44%.

