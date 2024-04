Estos son los eventos imperdibles del fin de semana en la CDMX

El próximo fin de semana promete estar repleto de música, cine y otras actividades; desde un concierto que homenajea a The Beatles, hasta una competición ecuestre que puedes disfrutar en compañía de tu familia y amigos.

Gira de documentales ‘Ambulante’

La gira número 19 de “Ambulante” está de vuelta en la CDMX, teniendo como tema central “la contemplación”, por lo que los documentales que se mostrarán en esta edición buscarán invitar al espectador a crear reflexiones y sumergirse en la introspección de cada una de las cintas.

“Ambulante”, es una conocida organización que se encarga de dar apoyo y difusión para el cine documental con el fin de exponerlo como una herramienta que sirva par ala transformación cultural y social en México.

Este año la gira tendrá 9 espacios para disfrutar de cintas enfocadas en la música, derechos humanos, entre otros temas relevantes en la actualidad, y las sedes donde podrás disfrutar de estos documentales van desde algunas sucursales de Cinépolis hasta la Cinética Nacional y otros foros más pequeños.

Puedes consultar el programa completo con las sedes, horarios y documentales aquí.

Cuándo: A partir del 10 de abril hasta el 26 de mayo.

Logines Global Champions Tour

El mejor espectáculo ecuestre llegó a México, teniendo como tercera sede a la CDMX para dar la bienvenida a más 150 jinetes y amazonas internacionales de 24 países diferentes.

Longines Global Champions Tour, presentado por GNP México Jumping, cuenta ya con más de 200 caballos con cuidados exhaustivos, además de que podremos observar en esta competición a tres de los mejores jinetes del mundo: Ben Maher de Inglaterra, Simon Delestre, Francia y Max Khunnerk de Australia.

Esta competición ecuestre se copara con eventos deportivos, como la Fórmula 1, que ya ha tenido lugar en la ciudad.

Encuentra boletos disponibles aquí.

Cuándo: Del 11 al 14 de abril

Dónde: Campo Marte, Paseo de la Reforma, Chapultepec.

Feria del mezcal, vino y queso

Para los amantes de la comida llega la edición de este evento gastronómico donde se darán cita tanto productores como emprendedores de todo el país ofreciendo una variedad de comida, mezcales, vinos y quesos, como lo indica el nombre de la feria.

Los asistentes al evento podrán degustar los diferentes productos además de poder pasear por un bazar y disfrutar de diversos espectáculos musicales y de entretenimiento para toda la familia, además que podrán llevar a sus mascotas al ser un lugar pet friendly.

Cuándo: Del 13 al 14 de abril, a partir de las 11:00am hasta las 19:00pm. Entrada libre.

Dónde: Huerto Roma Verde, Japala #234, Roma Sur.

Conciertos que tendrán lugar este fin de semana en CDMX

Liverpool Legends: The complete Beatles experience

El increíble tributo a The Beatles llega nuevamente este abril a la ciudad para un fin de semana lleno de música del cuarteto de Liverpool, en compañía de la Orquesta de Minería dando un recorrido por toda la carrera que hizo de este grupo uno de los mejores de la historia de la música.

Desde 2014, esta banda tributo reúne a miles de fanáticos que afirman, este es un show que no te puedes perder debido a su entrega y autenticidad al interpretar éxitos de la discografía de The Beatles como “All my loving”, “Hey Jude”, “Let it be”, entre muchos otros.

Consulta disponibilidad de boletos aquí.

Cuándo: 12 y 13 de abril.

Dónde: Auditorio Nacional.

Concierto Emmanuel y Mijares: 10 años Two’r amigos

Dos increíbles figuras de la música de nuestro país, celebran 10 años de uno de los shows más vendidos e imperdibles que se han visto durante los últimos años.

Emmanuel y Mijares celebrarán este fin de semana 10 años de presentarse juntos en un mismo escenario donde se derrocha su innegable talento con llenos de al menos 9,700 personas por concierto.

Su set list compuesto por éxitos de ambos cantantes como “No se acabó el amor”, “Rey azul”, Corazón de Melao”, “Baño de mujeres”, y muchos otros, prometen una noche espectacular para cada uno de los asistentes.

Puedes consultar si aún hay boletos aquí.

Cuándo: 10 y 11 de abril.

Dónde: Auditorio Nacional.

Más allá de Tutankamón: La experiencia inmersiva

Prepárate para una experiencia que combina magia, misterio y tecnología de vanguardia con “Más allá de Tutankamón: La Experiencia Inmersiva”.

Con efecto de la conmemoración del centenario del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en 1922, esta exposición en CDMX promete transportar a los visitantes a través del tiempo y el espacio, sumergiéndolos en la historia del antiguo Egipto de una manera sin precedentes.

Compra tus boletos y consulta horarios aquí.

Dónde: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur.

Película ‘Back to Black’ llega a los cines

Esta biopic de Amy Winehouse, sin duda es de los estrenos más esperados por los fans de la icónica cantante de blues y jazz.

Dirigida por Sam Taylor-Johnson, y protagonizada por Marisa Abela, el filme se centrará en mostrar la tumultos vida de la artista, donde las adicciones y su relación tóxica fueron un antes y un después tanto en su carrera como en su vida personal.

Con el apoyo del padre de Amy, Mitch Winehouse, la película promete ser un homenaje para la cantante fallecida en 2011, un acontecimiento que sin duda dejó en shock a toda la industria musical.

