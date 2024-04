Ya llegó el fin de semana: Estos son los eventos imperdibles en la CDMX

Este fin de semana en la CDMX habrá una variedad de actividades donde se podrán dar cita, desde una exposición de Picasso, conciertos (uno de ellos gratis), y estrenos de películas tanto nacionales como de la aclamada productora A24.

Aquí te dejamos la lista completa:

Paint in the Dark

Tras el éxito de este evento en ciudades como París y Londres, ahora es el turno de CDMX de tener colores brillantes que resaltan en la oscuridad, además que dejan volar tu creatividad mientras disfrutas de la compañía de amigos o familia.

‘Paint in the Dark’ es una experiencia enfocada totalmente artística, en la cual solo tendrás que llevar tu creatividad y ganas de disfrutar un buen rato de música, risas y hasta una bebida de cortesía, pues todo el material será proporcionado en el lugar.

De igual forma no es necesario que tengas conocimiento previo en pintura, pues habrá un maestro especializado para brindar apoyo a quien lo necesite.

Puedes comprar tus boletos para esta experiencia a través de Fever; la entrada es para mayores de 18 años.

Cuándo: 20 y 21 de abril

Dónde: La Imperial, Av. Paseo de la Reforma 483.

Exposición Parafraseando a Picasso

A la ciudad llega esta exhibición al cargo de a editora María Luisa Passarge y el fotógrafo Rogelio Cuéllar, los cuales se encargaron de invitar a más de 50 artistas que realizaron trabajos inspirados en las obras del maestro Pablo Picasso.

Este especial homenaje a uno de los artistas más apreciados en la historia del arte se lleva a cabo con la intensión de mostrar una reinterpretación y nuevas miradas sobre el cubista, el cual fue creado por el pintor español.

Para disfrutar de estas piezas la entrada tiene un costo de 50 pesos, teniendo mitad de precio para maestros, estudiantes y adultos mayores.

Cuándo: Del 11 al 14 de abril. De martes a domingo de 11:00am a 5:30pm.

Dónde: Colegio San Ildefonso, Centro Histórico.

Más allá de Tutankamón: La experiencia inmersiva

Prepárate para una experiencia que combina magia, misterio y tecnología de vanguardia con “Más allá de Tutankamón: La Experiencia Inmersiva”.

Con efecto de la conmemoración del centenario del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en 1922, esta exposición en CDMX promete transportar a los visitantes a través del tiempo y el espacio, sumergiéndolos en la historia del antiguo Egipto de una manera sin precedentes.

Compra tus boletos y consulta horarios aquí.

Dónde: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur.

Te podría interesar:

Estos son los conciertos que no te querrás perder en CDMX

Madonna: The Celebration Tour

La aclamada e icónica Reina del Pop vuelve a tierras mexicanas con su tour que celebra sus 40 años de carrera donde repasará sus mayores éxitos y sin duda dará a sus fans uno de los mejores shows que se podrán ver este año.

La última vez que Madonna estuvo en CDMX fue en 2016, por lo que casi 10 años después, se tiene una gran expectativa y emoción por tener a la intérprete de “Material Girl”, además que estos conciertos son parte de una reprogramación, pues a causa de problemas de salud, tuvieron que posponerse la mayoría de presentaciones.

Algunos de las canciones que Madonna podría interpretar en sus conciertos podrían ser temas consolidados como “Like a Virgin”, “La Isla Bonita”, “Vogue” y muchos más que componen su fructífera carrera musical.

Consulta disponibilidad de boletos en Ticketmaster.

Cuándo: 20 y 21 de abril

Dónde: Palacio de los Deportes.

Foto: © Victor Chavez/ WireImage

Interpol

Siguiendo los pasos de Pink Floyd, Paul McCartney y Rosalía, Interpol informó que ofrecerá el que será el mayor espectáculo en su carrera, pues en una capacidad para 280,000 personas, la banda formada en Nueva York se presentará en el Zócalo de la CDMX.

Habiendo encabezado festivales importantes de nuestra ciudad como el Corona Capital o el Vive Latino, o en solitario en escenarios como el Pepsi Center o el Palacio de los Deportes, la agrupación intérprete de “Obstacle 1”, ofrecerá uno de los shows más esperados por sus fans mexicanos.

Interpol, encabezado por el vocalista Paul Banks, probablemente conformará su set list con éxitos como “Say hello to the angels”, “Evil”, “Public Pervert”, “Rest my Chemistry”, entre otros, que mantendrán la energía entre el público.

Este evento, al presentarse en el Zócalo Capitalino, será de entrada libre.

Cuándo: 20 de abril a partir de las 19:00pm.

Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024.

¡Es un sueño para nosotros poder… pic.twitter.com/xPQ3OkOdiv — Interpol (@Interpol) April 1, 2024

Encuentra aquí las noticias más destacadas sobre la Ciudad de México

Películas que llegan a salas de cine este fin de semana

V de Victor

Dirigida por Frank Ariza y protagonizada por Memo Villegas, esta película mexicana distribuida con ayuda de Cinépolis, busca involucrar la comedia en conjunto de la superación ante la adversidad que enfrentará un antiguo campeón de box.

La historia se centra en Víctor, un ex boxeador que una vez gozó de gran éxito y acumuló una serie de victorias en el ring, ahora con ayuda de su hija, tendrá que idear un plan para hacerle frente a un antiguo rival y así recuperar su antigua gloria y reconocimiento perdidos.

En una escena clave de Guerra civil, cuarto largometraje como director del británico Alex Garland interesado en mundos distópicos o aterradores, la célebre fotógrafa de guerra Lee Smith (espléndida Kirsten Dunst) se mira en el espejo en un momento de calma y su incapacidad para querer ver su reflejo es una alegoría de lo que ocurre a su alrededor y de la condición a la que se enfrentaría un Estados Unidos dividido.

En algún momento futuro, Texas y California deciden declarar la secesión de Estados Unidos y, de paso, aliarse, formar lo que llaman fuerzas aliadas del oeste y armar la de dios padre con una guerra civil que pone en jaque al presidente de Estados Unidos (Nick Offerman), quien ya está en su tercer mandato.

Es esa Guerra civil la que da título al vertiginoso filme de Alex Garland, una pieza de tintes apocalípticos en la que el desastre y el horror se desatan a partir de los enconos y las tensiones que enfrentan a la sociedad consigo misma. Garland no da explicaciones de cómo o por qué los estadounidenses se confrontan entre sí, pero no hace falta. Así como están las aguas, esa secesión no parece descabellada y su ficción tiene todo para provocar una preocupación sobre la posibilidad de un escenario en el que las diferencias, la erosión política y la polarización se lleven al límite.

Garland, quien ya había hecho que todo Londres cayera a merced de los zombis en su guion de Exterminio (Danny Boyle, 2002), introduce los horrores de la guerra en el camino que siguen cuatro periodistas que intentan llegar a Washington D. C. para entrevistar al presidente.

¿Ya nos sigues en X? Síguenos y recibe la información más destacada