Lista Forbes: estos son los futbolistas mejor pagados del mundo en 2023

Los contratos estrambóticos en Arabia Saudita y una gran contratación en la MLS reajustaron el universo del futbol este año. Sin embargo, un elenco de nombres de renombre, incluyendo a Ronaldo, Messi y Neymar, siguen en la cima de la tabla financiera.

Para persuadir a Neymar de abandonar la liga francesa de Ligue 1 y unirse a la Liga Pro de Arabia Saudita, su nuevo club, Al Hilal, tuvo que entregar un verdadero rescate de rey del futbol. Según informes, la estrella brasileña de 31 años recibió una mansión con personal, una flota de coches de lujo y acceso a un jet privado, además de bonificaciones por victorias del equipo y publicaciones en redes sociales, y el permiso para vivir con su novia, lo cual está restringido por la ley islámica. Todo esto se suma a la estimada compensación en el campo de unos 80 millones de dólares (112 millones en ganancias totales) que se espera que Neymar reciba por jugar esta temporada.

Al Hilal puede permitírselo. El club es uno de los cuatro que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, con activos por valor de 700 mil millones de dólares, tomó el control en junio y es una parte fundamental de las ambiciones deportivas sobredimensionadas del Reino. Así como lo hicieron con LIV Golf, los sauditas están ansiosos por sacudir el panorama del fútbol global y crear un nuevo destino para el talento de élite. Y no escatiman en gastar cantidades astronómicas de dinero para atraer a una constelación de estrellas.

Los clubes de la Liga Pro de Arabia Saudita gastaron casi mil millones de dólares para adquirir a 94 jugadores extranjeros durante la ventana de transferencia de verano de 2023, según Deloitte. Esto ni siquiera tiene en cuenta las cantidades asombrosas ofrecidas a jugadores que se negaron a abandonar sus clubes europeos, incluyendo un paquete de 1,100 millones de dólares supuestamente ofrecido para sacar a Kylian Mbappé del Paris-Saint Germain por un año, o el rumor de un acuerdo de tres años y 1,600 millones de dólares presentado a Lionel Messi antes de que optara por llevar su talento a South Beach.

En total, se proyecta que los once jugadores de fútbol mejor pagados del mundo ganarán 995 millones de dólares esta temporada antes de impuestos y comisiones de agentes, con cinco de ellos superando la marca de nueve dígitos. Esto representa un asombroso aumento del 53% con respecto a la lista del año pasado, que clasificó a diez jugadores en un total récord de 652 millones de dólares combinados. Los jugadores de la Liga Pro de Arabia Saudita reclamaron cuatro puestos este año y representan más de la mitad del total de 2023, principalmente debido a sus lucrativos acuerdos en el campo.

Cristiano Ronaldo, quien encabezó la lista de los jugadores de fútbol mejor pagados en 2021, ocupa el primer lugar con ganancias totales esperadas de 260 millones de dólares. Su decisión de mudarse a Al Nassr de Arabia Saudita a principios de este año, después de una ruptura complicada con el Manchester United, efectivamente dio inicio al éxodo hacia el Reino. Se proyecta que Ronaldo ganará 200 millones de dólares en el campo, pero se cree que su acuerdo incluye salarios por jugar, así como incentivos financieros de acuerdos comerciales facilitados por el club. Y aunque es probable que Al Nassr haya comprado una parte de sus derechos de imagen, Ronaldo todavía mantiene un lucrativo portafolio de patrocinios (incluyendo Nike y Jacob & Co), con ganancias estimadas de 60 millones de dólares anuales.

Los 10 futbolistas mejor pagados

(En millones de dólares) (2014-2023)

Los sauditas son notoriamente opacos en lo que respecta a sus transacciones comerciales, especialmente cuando se trata de gastos que parecen desafiar la lógica empresarial. Forbes habló con más de una docena de expertos de la industria para refinar estas estimaciones de contratos, y existe un fuerte consenso de que algunos informes públicos sobre salarios en el fútbol podrían estar inflados. Esto podría ser para suavizar el daño a la reputación por jugar en un país que ha sido acusado de lavado deportivo para distraer de su historial de derechos humanos. (En una reciente entrevista con Fox News, el príncipe Mohammed bin Salman, presidente del Fondo de Inversión Pública, reafirmó esta razón: “Si el lavado deportivo va a aumentar mi PIB en un uno por ciento, entonces seguiré haciendo lavado deportivo”). O estos números estratosféricos de salarios podrían simplemente usarse para atraer a más jugadores a competir contra una competencia inferior en Arabia Saudita. Si bien de vez en cuando surgen información de contratos definitivos, incluyendo documentos filtrados y presentaciones públicas, los expertos en fútbol sugieren que algunas de las cifras informadas son conjeturas educadas, a veces reunidas de intermediarios con una participación limitada en los respectivos acuerdos.

Pero si los ingresos autosostenibles son el objetivo, la Liga Pro de Arabia Saudita claramente necesita un modelo económico más viable. La Superliga China es una conocida historia de advertencia: sus clubes gastaron más de mil millones de dólares en transferencias durante 2016 y 2017, según Transfermarkt, para traer estrellas como Oscar de Brasil y Hulk, así como a Carlos Tevez de Argentina a su liga en crecimiento. Pero después de la mayor parte de una década, el gran sueño del fútbol de Xi Jinping se ha convertido en una pesadilla. La economía de China flaqueó, el interés de los inversores se agotó, los patrocinadores y espectadores disminuyeron, los clubes lucharon con las nóminas y muchos jugadores y entrenadores extranjeros renunciaron, en parte debido a las estrictas políticas de Covid-19. En 2022, los clubes de la liga gastaron en conjunto poco menos de 30 millones de dólares en transferencias.

Lista Forbes: estos son los futbolistas mejor pagados del mundo en 2023

Mientras tanto, la Liga Pro de Arabia Saudita ya ha experimentado su cuota de turbulencia. En los últimos 18 meses, el Centro de Resolución de Disputas de la FIFA ha escuchado 21 casos presentados por jugadores contra clubes sauditas, con reclamaciones que van desde la terminación injusta de contratos hasta la no liquidación de salarios, según The Athletic. Los jugadores ganaron cada caso y la suma total pagada a los atletas agraviados superó los 16 millones de dólares. El año pasado, ante crecientes preocupaciones sobre la viabilidad de los pagos, FIFPro, el sindicato internacional que representa a 65,000 jugadores, aconsejó a los jugadores que no se trasladaran a Arabia Saudita.

Por ahora, el Reino puede emitir tantos cheques con demasiados ceros como deseen, gracias a su profundo pozo de recursos financieros. Mientras tanto, las regulaciones del Juego Limpio Financiero en Europa impiden que los clubes gasten más de lo que ganan, lo que significa que las Grandes Cinco Ligas solo pueden mantenerse hasta cierto punto. Es cierto que muchos de los traspasos hacia Arabia Saudita están al final de sus respectivas carreras, por lo que mantener el interés en la liga requerirá algo de creatividad. “Todos siguen viendo a Ronaldo, todos están viendo a [Karim] Benzema y a todos estos jugadores de clase mundial”, dice Rossi Biddle, dueño de la firma de marketing deportivo XtraTimeFC. “Pero estos chicos solo tienen dos años por delante, entonces ¿cuál es la recambio? ¿Se trata de ir a los clubes europeos líderes para sacar a sus jugadores envejecidos de las nóminas? ¿O veremos acuerdos al estilo de Messi muy pronto?”

Para atraer al argentino de 36 años a la Major League Soccer, el acuerdo de Messi con el Inter Miami supuestamente incluye una parte de los ingresos de socios de la liga como Adidas y Apple TV, y la opción de comprar una participación en el Inter Miami cuando cuelgue las botas. Combinado con ingresos anuales fuera del campo de 70 millones de dólares, que aumentaron al compás de la victoria de Argentina en la Copa del Mundo 2022 y su traslado a Estados Unidos, Messi se ubica en el segundo lugar con ganancias totales proyectadas de 135 millones de dólares. Esto convierte a Messi en el primer jugador de la MLS en aparecer en el top diez desde David Beckham en 2012. (La MLS permite tres “jugadores designados” por plantel, lo que permite salarios que superan las limitaciones presupuestarias de la liga).

Por supuesto, Messi y los otros jugadores que se dirigen a Arabia Saudita, como Benzema de Al Ittihad (106 millones) y Sadio Mané de Al Nassr (52 millones), no son los únicos que están cobrando cheques de gran tamaño. Mbappé, quien cayó del primer puesto el año pasado al cuarto en la lista, lidera a todos los jugadores con base en Europa con unas ganancias estimadas de 120 millones. Tres jugadores de la Premier League figuran en la lista, incluyendo a los compañeros de equipo del Manchester City, Erling Haaland (58 millones) y Kevin De Bruyne (U39 millones), y Mohamed Salah del Liverpool (53 millones). Harry Kane, en su primera temporada con el Bayern de Múnich, y Robert Lewandowski del Barcelona completan el top 11, con ganancias totales proyectadas de 36 millones y 34 millones de dólares, respectivamente.

Aquí están los diez jugadores de fútbol mejor pagados del mundo.

LOS 10 FUTBOLISTAS MEJOR PAGADOS DEL MUNDO 2023

#1. 260 MILLONES DE DÓLARES

CRISTIANO RONALDO

EDAD: 38 | EQUIPO: AL NASSR | NACIONALIDAD: PORTUGAL | EN EL CAMPO: 200 MILLONES DE DÓLARES • FUERA DEL CAMPO: 60 MILLONES DE DÓLARES.

AMIN M. JAMALI/GETTY

Los nuevos empleadores sauditas de Ronaldo no han tenido reparos en aprovechar su habilidad como un destacado representante de celebridades. Apareció en un video publicado por Al Nassr, vistiendo indumentaria saudí tradicional, para promocionar el Día Nacional del Reino, así como para un próximo combate de boxeo entre Tyson Fury y Francis Ngannou en Riad. También ha continuado promocionando sus propios acuerdos comerciales, con anuncios para Clear, Herbalife y Binance, entre otros, que han aparecido en su cuenta de Instagram en los últimos dos meses.

#2. 135 MILLONES

LIONEL MESSI

EDAD: 36 | EQUIPO: INTER MIAMI | NACIONALIDAD: ARGENTINA | EN EL CAMPO: 65 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 70 MILLONES

KEVIN C. COX/GETTY

El Efecto Messi no solo ha acelerado la demanda de entradas y ha hecho que los precios se disparen para Inter Miami, sino también para clubes de toda la MLS. En su partido contra Miami en octubre, mientras el GOAT estaba fuera lesionado, el Chicago Fire atrajo a un récord de club de 62,124 fanáticos en el Soldier Field y generó un informado de 7 a 10 millones de dólares en ingresos, más que todos sus partidos en casa combinados de esta temporada. La llegada de Messi a suelo estadounidense también fue documentada en un documental recientemente lanzado en Apple TV.

#3. 112 MILLONES

NEYMAR JR.

EDAD: 31 | EQUIPO: AL HILAL | NACIONALIDAD: BRASIL | EN CAMPO: 80 MILLONES • FUERA DE CAMPO: 32 MILLONES.

FRANCOIS NEL/GETTY

Octubre ya ha sido un mes histórico para Neymar: anotó su primer gol con su nuevo club, el Al Hilal de Arabia Saudita, y dio la bienvenida a su segundo hijo, una niña. Fuera del terreno de juego, sigue siendo tan activo como siempre, con una lista de patrocinadores que incluye a Puma, Konami y Red Bull. Más recientemente, Neymar anunció una asociación con la yeguada portuguesa Team Campline.

#4. 110 MILLONES

KYLIAN MBAPPÉ

EDAD: 24 | EQUIPO: PARIS SAINT-GERMAIN | NACIONALIDAD: FRANCIA | EN CAMPO: 90 MILLONES • FUERA DE CAMPO: 20 MILLONES

CHRISTIAN LIEWIG/CORBIS/CORBIS

La decisión de Mbappé de no renovar su contrato con el Paris-Saint Germain de Francia antes de la nueva temporada de la Ligue 1 lo puso en desacuerdo con la propiedad del PSG, e incluso el club optó por excluirlo de una gira de pretemporada en Japón. Parece que ambas partes han reparado en cierta medida su relación, pero los rumores de que Mbappé está cumpliendo su sueño de infancia de jugar para el Real Madrid cada vez son más fuertes. El venerable club español, que lo ha perseguido en el pasado, supuestamente planea hacer un gran esfuerzo el próximo verano.

#5. 106 MILLONES

KARIM BENZEMA

EDAD: 35 | EQUIPO AL ITTIHAD | NACIONALIDAD: FRANCIA | EN CAMPO: 100 MILLONES • FUERA DE CAMPO: 6 MILLONES

AFP/GETTY

Benzema puede haber seguido a su antiguo compañero del Real Madrid, Ronaldo, a Arabia Saudita, pero cuando le preguntaron acerca del traslado, el actual ganador del Balón de Oro ofreció una explicación profundamente personal para la transferencia. “Es donde quiero estar porque es importante para mí estar en un país musulmán, donde siento que la gente ya es como yo”, dijo Benzema a los medios en junio. “Me permitirá tener una nueva vida y no puedo esperar para vivir allí”.

#6. 58 MILLONES

ERLING HAALAND

EDAD: 23 | EQUIPO: MANCHESTER CITY | NACIONALIDAD: NORUEGA | EN CAMPO: 46 MILLONES • FUERA DE CAMPO: 12 MILLONES

CHRIS BRUNSKILL/FANTASISTA/GETTY

Haaland anotó 52 goles en todas las competiciones la temporada pasada, pulverizando el récord para un jugador de la Premier League. Su éxito arrollador ha llamado la atención del Real Madrid, lo que supuestamente ha llevado al Manchester City a reabrir las conversaciones contractuales con su estrella de 23 años, a pesar de que le quedan casi cuatro años en su contrato. Fuera del campo, Haaland tiene un lucrativo acuerdo con Nike y apareció en la portada del videojuego EA Sports FC 2024, que fue rebautizado después de que concluyera la asociación de EA con la FIFA.

#7. 53 MILLONES

MOHAMED SALAH

EDAD: 31 | EQUIPO: LIVERPOOL | NACIONALIDAD: EGIPTO | EN CAMPO: 35 MILLONES • FUERA DE CAMPO: 18 MILLONES

OLI SCARFF/AFP

Mo Salah estuvo a punto de convertirse en el fichaje de fútbol más caro de Arabia Saudita hasta la fecha, con Al Ittihad supuestamente ofreciendo una tarifa de transferencia de 190 millones de dólares. Liverpool rechazó la oferta, por lo que Salah se quedará en Anfield en el futuro previsible. La estrella egipcia también tiene unas botas exclusivas con Adidas y recientemente fue objeto de un estudio de la Harvard Business School sobre su última ronda de negociaciones contractuales.

#8. 52 MILLONES

SADIO MANÉ

EDAD: 31 | EQUIPO: AL NASSR | NACIONALIDAD: SENEGAL | EN CAMPO: 48 MILLONES • FUERA DE CAMPO: 4 MILLONES

ADAM NURKIEWICZ/GETTY

Mané se ha convertido en uno de los jugadores de fútbol más prolíficos en la historia de Senegal, liderando a su selección nacional con 37 goles en su carrera. También ha tenido un éxito similar en su carrera de club, compartiendo el Botín de Oro de la Premier League con su ex compañero Salah en el Liverpool en la temporada 2018-19. Hace dos años, Mané firmó una extensión a largo plazo con New Balance.

#9. 39 MILLONES

KEVIN DE BRUYNE

EDAD: 32 | EQUIPO: MANCHESTER CITY | NACIONALIDAD: BÉLGICA | EN CAMPO: 35 MILLONES • FUERA DE CAMPO: 4 MILLONES

MICHAEL REGAN/GETTY

En marzo, De Bruyne firmó un acuerdo de patrocinio con McDonald’s que lo verá promocionado de nuevo en su Bélgica natal. Sin embargo, los fanáticos interesados en verlo en el campo tendrán que esperar. De Bruyne ha estado ausente del once inicial del Manchester City desde el inicio de la temporada, ya que se recupera de una cirugía de tendón de la corva que podría mantenerlo fuera de las canchas por hasta cinco meses.

#10. 36 MILLONES

HARRY KANE

EDAD: 30 | EQUIPO: BAYERN MUNICH | NACIONALIDAD: ENGLAND | EN CAMPO: 26 MILLONES • FUERA DE CAMPO: 10 MILLONES.

CHRISTOF STACHE/AFP

El sueño de Kane de convertirse en pateador de la NFL tendrá que esperar unos años más, ya que la ex estrella del Tottenham Hotspur firmó un contrato de cuatro años con el Bayern de Múnich este verano. Mientras tanto, continúa ampliando su cartera de marketing. Kane firmó una asociación de varios años con Fanatics, convirtiéndose en el primer atleta británico en asociarse exclusivamente con la división de autógrafos y objetos de colección de la empresa.

#11. 34 MILLONES

ROBERT LEWANDOWSKI

EDAD: 35 | EQUIPO: FC BARCELONA | NACIONALIDAD: POLONIA | EN CAMPO: 24 MILLONES • FUERA DE CAMPO: 10 MILLONES

ERIC ALONSO/GETTY

Con 33 goles la temporada pasada, el polaco de 35 años Lewandowski apenas parece que su carrera esté llegando a su fin. Pero eso no le ha impedido dar una mayor importancia a sus actividades fuera del campo. En abril, el capitán nacional polaco contrató a CAA para gestionar su representación comercial. Lewandowski actualmente tiene ocho socios, incluyendo a Nike, Spotify y Oanda, y es el tema de una serie de monedas conmemorativas en su país de origen.

METODOLOGÍA

La clasificación de los jugadores de fútbol mejor pagados del mundo de Forbes representa el total combinado de las ganancias en el campo para la temporada 2023-24, que incluye salarios base, bonificaciones y, en algunos casos, acuerdos de derechos de imagen basados en el club, así como estimaciones fuera del campo que reflejan efectivo anual de patrocinios, licencias, apariciones y recuerdos, además de negocios operados por los jugadores. En los casos de jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, donde los patrocinadores del club o la liga subsidian sus contratos, ese valor se tiene en cuenta en las estimaciones en el campo. Las cifras se obtienen a través de bases de datos públicas, incluyendo Capology.com, y conversaciones con expertos de la industria. La mayoría pidió permanecer en el anonimato, pero Forbes quisiera agradecer a Tancredi Palmeri y a Mariano Trasande de DODICI Sports Management.

Todas las cifras se convierten a dólares estadounidenses utilizando la tasa de cambio actual. Forbes no incluye ingresos de inversiones como pagos de intereses o dividendos, pero sí tiene en cuenta los pagos de participaciones de capital que los atletas han vendido. Forbes no deduce impuestos ni honorarios de agentes. Se excluyen las tarifas de traspaso.

