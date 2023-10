Foro Forbes IA: Estos son los líderes de la inteligencia artificial en México

En un año en el que la inteligencia artificial ha acaparado la agenda pública del sector de la tecnología y las empresas, Forbes México reconoció a los líderes de esta tecnología en el país, durante el Forbes Gathering Líderes de la Inteligencia Artificial en México, donde expertos llamaron a las empresas de todos los tamaños a iniciar proyectos de inteligencia artificial en sus organizaciones para capitalizar de mejor forma el nearshoring.

Los 20 líderes de la IA en México reconocidos por Forbes México fueron:

Pablo Olmos, CDO DE AEROMÉXICO

José Gonzalo Rangel, DGA DE ANALÍTICA DE BANORTE

José Antonio Murillo, CEO DE RAPPICARD

Paola Gaspar, DIRECTORA EJECUTIVA DE CRM DE SANTANDER

Sergio Torres, DIRECTOR DE ESTRATEGIA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE BBVA

Rafael Orozco, CHIEF CUSTOMER STRATEGY DE CHEDRAUI

David Arana, CEO DE KONFÍO

Ivet Sánchez Bravo, COORDINADORA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CIMAT

Héctor Aguilar Cuevas, CTO DE RADIO FÓRMULA

Salma Jalife, CEO DE CENTRO MÉXICO DIGITAL

Tatiana Virviescas, SENIOR ESPECIALISTA IDB LAB

Ricardo Álvarez Félix, GERENTE DIVISIONAL DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DE COPPEL

Saiph Savage, INVESTIGADORA DE LA UNAM

Stefan Dobner, MANAGING DIRECTOR CUSTOMERS & MARKETING & ANALYTICS DATA DE HSBC

Diego Halffter, CHIEF DATA & ANALYTICS OFFICER DE JÜSTO

Jorge Ulises González, CHIEF DATA & ANALYTICS OFFICER DE BANCO ACTINVER

Jaime Romero, CTO DE KUESKI

Sofía Trejo, CONSEJERA DE IA2030MX & BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

Alejandra Lagunes, SENADORA DE LA REPÚBLICA

Deborah Berebichez, LEADER IN IA & QUANTUM COMPUTING DE VTT

Durante el foro, el embajador Emérito de México y senior advisor de Indra, Carlos de Icaza, consideró que, a pesar de que la regulación avanza por detrás del mundo tecnológico, se está en el momento de avanzar en materia de inteligencia artificial (IA) y han aparecido señales de alerta de que hay que trabajar para realmente diseñar un futuro bueno para toda la humanidad.

“Estamos ante la posibilidad de usar la inteligencia artificial, desde que apareció Chat GPT apareció en el mundo de repente una gran preocupación, todo el mundo se dio cuenta”, aseguró el especialista. Carlos de Icaza comentó que las 20 naciones más importantes del mundo y líderes económicos hicieron ya compromisos sobre cómo debe usarse la IA, por ejemplo, en Estados Unidos, se registraron 191 iniciativas solamente en este año 2003 para regular la inteligencia artificial, de las cuales 24 se han vuelto leyes.

Mientras que la Unión Europea se ha vuelto pioneras en la legislación al respecto, como lo fue en el tema de la privacidad y los datos personales, agregó. “Las cosas están muy bien, cuando la gente en el mundo empieza a discutir de los temas quiere decir que empezamos a buscar la solución, que hay mayor conciencia de los beneficios y de los riesgos en esta revolución que está ocurriendo”, expuso.

En la charla sobre el futuro de la inteligencia artificial en México expertos en la industria tecnológica y de inversiones aseguraron que sería una gran derrota para el país no aprovechar el boom de la inteligencia artificial, incluyendo la generativa, en el marco de la relocalización de empresas multinacionales en México cuyo principal mercado de consumo es Estados Unidos, un proceso conocido como nearshoring.

Francisco Hurtado, director senior de Operaciones de Desarrollo de Negocio en Minsa México, aseguró que el país y Latinoamérica, si bien no se ubican en la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial (posiciones que les corresponden a Estados Unidos y China), tampoco está al final de la cola y, por el contrario, tienen “un montón de potencial por aprovechar”, sobre todo en el marco del nearshoring.

Consideró que con inteligencia artificial se pueden optimizar las cadenas de suministro, se puede usar edge computing “para estar más cerca de los puntos de distribución o almacenamiento”, y se puede utilizar machine learning para optimizar las rutas, la trazabilidad de las mercancías, el balanceo de cargas, los flujos de aduana; o por ejemplo se pueden implementar soluciones de IA e internet de las cosas para el monitoreo remoto y mantenimiento predictivo de maquinaria.

En el mismo foro Gustavo Parés, founder y CEO de NDS Cognitive Labs, compartió que la inteligencia artificial “nos permite resolver problemas graves y sencillos en pocas semanas a un costo competitivo. En nuestras manos está la capacidad de atender mejor a nuestros clientes, de hacer más con menos, con la crisis económica y política mundial se vuelve muy importante el tomar lo que hay y lo que hay es tomar la inteligencia artificial”.

Gustavo Parés estimó que México tiene “un mercado interno grande, una base instalada de empresas grandes y complejas, tenemos que aprovechar ese know how, así como buscamos científicos de datos, también busquemos a quien sabe cómo entrenar al algoritmo. Nos quedan un par de años para tomar el liderazgo y sería una gran derrota del país no aprovechar este momento”.

Ramsé Gutiérrez, VP senior y codirector de Inversiones en Franklin Templeton aseguró que la frase de “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” hoy puede ser reinterpretada como que estar cerca de Estados Unidos es una bendición, sobre todo en el contexto del desarrollo e implementación de la inteligencia artificial y el nearshoring.

“La disputa (de Estados Unidos) con China ha generado el nearshoring y el estrés a las cadenas de suministro, EU es nuestro mayor socio comercial, estar cerca de EU en esta etapa de inteligencia artificial es una bendición, porque EU junto con China son los mayores productores de IA en esta década y la que siguiente. EU es la que está más preparado para tomar la ventaja de la IA, México tiene más ingenieros en sistemas que Estados Unidos, más el nearshoring, podemos aprovechar las grandes ventajas”, reflexionó Gutiérrez.

En medio del debate de la regulación de la inteligencia artificial (IA) en el mundo, Marco Casarin, Country Manager de Meta México, consideró que esta tecnología arrancó desde un punto de autorregulación y con un grado de madurez que permita lograr una legislación.

Durante su participación el foro, comentó que la IA ha atraído que los líderes en general de la industria a trabajar proactivamente sobre su uso y avance.

Sin embargo, expuso que las principales organizaciones en la actualidad tambien están trabajando, colaborando con la academia y con los entidades regulatorias, en cuál es la mejor manera de crear la legislación y la regulación de la IA.

“Es una gran ventaja a cómo comenzar algunas otras tecnologías, por ejemplo, cuando te vas a la criptomoneda o cuando te vas a blockchain o cuando te vas a lo que se hizo en la parte de etiquetas de transacciones, esas fueron disrupciones tecnológicas que llegaron al mercado y después se trató de regular”, dijo.

