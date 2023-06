Estos son los mejores consejos profesionales de los principales discursos de graduación de 2023

La temporada de graduación está sobre nosotros, y los clips de los oradores de graduación de alto perfil han estado circulando en las redes sociales.

Desde citar sus propias dificultades hasta pedir a los nuevos graduados que defiendan la verdad, los mejores oradores de este año tocaron una variedad de temas y sabiduría de graduación, incluido el consejo que Bill Gates desearía haber escuchado en la ceremonia de graduación que nunca tuvo (Gates nunca terminó universidad, abandonando la Universidad de Harvard en 1975 para fundar Microsoft).

Estos son algunos de los mejores consejos profesionales de los oradores de graduación de este año, útiles para cualquier persona en cualquier etapa de su carrera, no solo para los recién graduados.

Oprah Winfrey

CEO, Red Oprah Winfrey

Universidad Estatal de Tennessee, 6 de mayo

Winfrey, hablando en su alma mater, contó la historia de cómo le faltaba un crédito para graduarse antes de lanzar su carrera en los medios. Escuche la voz dentro de su cabeza cuando tome decisiones y no ignore las oportunidades que se le presenten, aconsejó.

“Empiezas a conocer tu propio corazón y descubres qué es lo más importante”, dijo Winfrey. “Cada movimiento correcto que he hecho proviene de escuchar profundamente y seguir esa voz suave y apacible”.

Winfrey también aconsejó a los graduados que no dejen que el síndrome del impostor los afecte, sabiendo quién es usted y que está a cargo de su futuro, dijo.

Bill Gates

Filántropo y cofundador de Microsoft

Universidad del Norte de Arizona, 13 de mayo

Gates, uno de los desertores universitarios más conocidos, compartió cinco consejos que desearía que le dijeran en la graduación que nunca tuvo. Es el consejo que podría haber usado él mismo, escribió Gates en una publicación de blog.

Les dijo a los estudiantes que “su vida no es una obra de teatro de un acto… lo que haga mañana, o durante los próximos diez años, no tiene que ser lo que hará para siempre”. El ex director ejecutivo dijo que pensó que trabajaría en Microsoft por el resto de su vida cuando dejó la escuela. Pero aunque todavía le encanta trabajar con software, Gates dijo que su trabajo de tiempo completo es la filantropía.

Joe Biden

presidente de los Estados Unidos

Universidad de Howard, 13 de mayo

Academia de la Fuerza Aérea de EE. UU., 1 de junio

Aunque los titulares recientes han estado dominados por su caída en el escenario en la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EU) en Colorado Springs, Biden pronunció dos discursos de graduación este año.

Primero fue en la Universidad de Howard, la universidad históricamente negra en Washington, D.C., donde habló sobre el conflicto interno de los EU, como la supremacía blanca, y lo calificó como “la amenaza terrorista más peligrosa para nuestra patria”.

Biden hizo un llamado a los graduados en la audiencia para que no tengan miedo y nunca se rindan, ya sea que se conviertan en abogados que defienden los derechos o en artistas que dan forma a la cultura. “No tengo que decirles que el progreso intrépido hacia la justicia a menudo se encuentra con el feroz rechazo de las fuerzas más antiguas y siniestras”, dijo Biden. “Eso es porque el odio nunca desaparece. Sólo se esconde debajo de las rocas. Y cuando se le da oxígeno, sale de debajo de esa roca”.

Durante su discurso ante los graduados de la Academia de la Fuerza Aérea, Biden les agradeció, les dijo a los cadetes que su servicio es cada vez más necesario en un mundo dividido y les aconsejó que se mantuvieran fieles a su moral. “No importa qué cambios o desafíos vengan, tu carácter, tu claridad moral, tus capacidades nunca deben vacilar”.

Sanna Marin

Ex primer ministro de Finlandia

Universidad de Nueva York, 17 de mayo

La ex primer ministro finlandés, Marin, fue destituida de su cargo en marzo después de una reñida elección que se inclinó hacia la derecha. Luego, Marin renunció como presidenta del Partido Socialdemócrata en abril y dijo que espera que le permita “abrir una nueva página”. Pero cuando fue criticada por videos de su fiesta con amigos en el otoño, muchas mujeres se identificaron con Marin, de 37 años.

Marin aconsejó a los estudiantes que no tuvieran miedo en sus actividades. “El rostro del poder no es el mismo que el rostro de la gente, y esto tiene que cambiar”, dijo Marin. “Yo también quiero que las cosas cambien, pero no puedo hacerlo sola. Te necesito a ti y a otros conmigo para hacer que el mundo sea más igualitario, más sostenible y más justo”.

Nikole Hannah-Jones

Periodista ganador del premio Pulitzer, New York Times Magazine

Colegio Spelman, 21 de mayo

Hannah-Jones, creadora de “The 1619 Project” de The New York Times, una iniciativa que investiga la historia de la esclavitud en los EU y su impacto, citó su propia educación y su carrera trabajando en lugares donde, en ocasiones, fue la única Mujer de color. La periodista instó a los graduados a tener la fuerza para saber que pertenecen: “El éxito no significa que tengas que dejar atrás a tus comunidades”, dijo.

“Es posible tener éxitod en esos espacios donde las personas no creen que pertenecemos sin comprometer sus valores y su sentido de sí mismo. El éxito no significa que tengas que mirar, hablar o pensar de cierta manera. Estoy aquí con este cabello rojo brillante, aretes de aro grandes y Jordan puestos, diciéndote que la forma en que te presentas no tiene nada que ver con tu intelecto, ambición o valor”.

Concéntrese en lo que puede controlar, dijo. “No puedes controlar cómo te verá, juzgará o tratará la gente. Lo que puedes controlar es tu propia excelencia”.

Hamdi Ulukaya

Fundador y CEO, Chobani

Universidad Adelphi, 23 de mayo

El fundador y director ejecutivo de Chobani, Hamdi Ulukaya, ha dado una buena cantidad de discursos de graduación a lo largo de los años, desde la Universidad de Harvard hasta Wharton. Pero este año, regresó a la escuela donde comenzó su nueva carrera y su vida en los EU. Después de que Ulukaya emigró a los EU desde Turquía, asistió brevemente a Adelphi en Nueva York, donde llegó en 1994 con solo los ahorros suficientes para durar unos dos meses y sabiendo poco inglés. El fundador de la compañía de yogur les dijo a los graduados que habrá muchos días en que la vida “los obligue a cambiar”.

“No digo que no sea aterrador”, dijo Ulukaya. “He tenido miedo en cada paso del camino, pero nunca dejé que eso me impidiera seguir adelante. Nunca dejé que eso me impidiera ver las oportunidades en lo desconocido. No puedes tener miedo de tener miedo”.

Tom Hanks

Actor

Universidad de Harvard, 25 de mayo

El discurso de Hanks en Harvard provocó risas, incluida una broma sobre nunca haber ido a Harvard, pero también fue serio, ya que llamó a los nuevos graduados a defender la verdad y las creencias estadounidenses.

El actor ganador del Oscar dijo que todos los adultos estadounidenses “tienen que decidir ser uno de los tres tipos de estadounidenses: los que abrazan la libertad para todos, los que no lo hacen o los que son indiferentes. Sólo los primeros hacen el trabajo de crear una unión más perfecta, una nación indivisible. Los otros se interponen en el camino”.

Agregó que la responsabilidad recae en cada individuo y el éxito es diferente para todos, incluido él mismo. “No es justo, pero por favor no se amarguen por este hecho”, dijo Hanks. “Sin haber hecho ni una pizca de trabajo, sin haber pasado tiempo en clase, sin entrar ni una sola vez en esa biblioteca, para tener algo que ver con la clase de graduados de Harvard, su facultad o sus distinguidos alumnos, hago un maldito vivir bien interpretando a alguien que lo hizo. Así es el mundo, niños”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: Asamblea de la ONU-Hábitat en Nairobi: México consolida liderazgo en el desarrollo urbano sostenible