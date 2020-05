Éstos son los modelos masculinos mejor pagados del momento

La moda es uno de los sectores que más dinero mueve gracias a que los influencers logran marcar tendencia entre sus seguidores. En este sentido, la moda masculina está en el punto más alto del éxito, por ello te decimos quiénes son los modelos masculinos mejor pagados en la industria.

Sean O’Pry (Estados Unidos)

Ocupa el puesto número 1 de los más ricos del mundo y aunque tiene 30 años, empezó en la moda a los 17. Mide 1,85 metros, pesa 73kg, tiene los ojos azules y el pelo castaño oscuro y ha participado en campañas para marcas como Emporio Armani, Calvin Klein y Dolce & Gabbana, entre otras firmas. Su fortuna asciende a los 1,5 millones de dólares y cuenta con casi 695 mil seguidores en Instagram.

David Gandy (Reino Unido)

Su fortuna es de 1,4 millones de dólares. Tiene 40 años y su carrera comenzó en el año 2001 al ganar un concurso de modelos en televisión. Mide 1,91 metros, pesa 91kg y tiene los ojos azules. Además de modelo tiene un blog para la revista Vogue y escribe artículos sobre motor para la edición británica GQ.

Simon Nessman (Canadá)

Con 30 años, Nessman es otra de las apuestas del momento en el mundo de la moda. Ha participado en campañas para firmas como Dolce & Gabbana, Dsquared2, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger o Emporio Armani, entre otras. Mide 1,88 metros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. Su fortuna asciende ya a 1,1 millones de dólares.

Arthur Kulkov (Rusia)

Es un modelo ruso de 36 años y comenzó su carrera en el mundo de la moda en Nueva York. Mide 1,85 metros, tiene ojos y pelo marrones. Además de en muchas campañas ha participado en numerosos desfiles. Acumula en sus cuentas más de 900 mil dólares.

Noah Mills (Canadá)

Además de modelo es actor y escritor. Su etapa como modelo comenzó en el año 2003 y estudió en la Universidad de Vancouver. En el año 2010 comenzó con sus trabajos en el cine con “The Best Man Syd” y luego en producciones como “Sex and the City, Happy New Year”, “Candyland” y “We Are Never Getting Back Together”.

Ryan Burns (Estados Unidos)

Nació en Los Ángeles y comenzó su carrera de modelo a los 17 años. Ha sido imagen de numerosas marcas como Ermenegildo Zigna, Giorgi Armani y otras. Mide 1,86 metros y es rubio y de ojos azules y su patrimonio reciente conocido es de un poco más de 600 mil dólares.

Tyson Ballou (Estados Unidos)

Descubierto por la agencia Page Parkers, desde entonces no ha dejado de destacar en el mundo de la moda. Tiene 43 años y es uno de los modelos de referencia en el sector de la moda. Ha sido considerado como el primer supermodelo masculino. Mide 1,88 metros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. Sus ingresos conocidos son más de 425 mil dólares.

Ollie Edwards (Reino Unido)

Es conocido a nivel mundial por ser la imagen de Ralph Lauren aunque ha trabajado con muchas marcas. Forma parte de la agencia de modelos de Nueva York VNY Model Management. Mide 1.87 metros, tiene los ojos azules y el pelo castaño. En su perfil de Instagram tiene casi 20 mil seguidores y sus últimos ingresos son de 410 mil dólares.

El mundo de la moda masculina, como has podido comprobar, está en auge y son muchos los modelos que triunfan en las pasarelas de todo el mundo. Estados Unidos es uno de los principales países que han aportado modelos de este género al sector.

