¿Sabes si tu navegación por internet es segura? Identifícalo así

Navegar por internet se ha convertido en una acción cotidiana, pero esto no quiere decir que aún ofrezca la seguridad que los usuarios desean. A diario compartimos información confidencial en numerosas webs y las dudas asaltan sobre si los datos que introducimos serán utilizados para otro fin como puede ser el robo de tu cuenta bancaria, por ejemplo.

Pero, ¿qué puedes hacer para saber si la página web que visitas es completamente segura y de plena confianza? Puedes seguir una serie de pautas para poder saberlo casi con solo visitarla.

Herramientas de seguridad del navegador

Cualquier navegador que utilices ahora cuenta con funciones de seguridad que aumentan la protección en Internet. Son herramientas integradas que bloquean las ventanas emergentes, desactivan el inseguro contenido Flash, envían solicitudes Do Not Track a los sitios webs para que no lo rastreen, impiden las descargas maliciosas y controlan qué sitios pueden acceder a tu webcam, micrófono y otros dispositivos.

Revisión de la URL

Al visitar cualquier sitio web, ya sea de casino (como scommesse online), redes sociales o cualquier tienda online, entre otros, siempre debes revisar bien la dirección URL, conociendo previamente a dónde te conduce un enlace antes de hacer clic en él. Para ello, coloca el ratón sobre cualquier vínculo y verás la URL a la que está asociado.

Comprueba siempre que las direcciones web están bien escritas y la mayoría de los internautas no se detiene mucho a leer los textos. Los hackers saben esto y sustituyen algunos caracteres por otros parecidos para así engañarle y lograr que visite página de phishing y les proporcione, de forma inconsciente, datos privados como contraseñas o números de tarjeta de crédito.

HTTPS, búscalo en la dirección

También, otro truco para que sepas si un sitio web es seguro, comprueba que la web utiliza HTTPS. El HTTP es un protocolo básico para transmitir datos entre el navegador web y las páginas que se visitan y HTTPS es la versión segura de este protocolo ya que la S significa “seguro”. A menudo, este protocolo se usa para realizar compras y transacciones bancarias, ya que cifra las comunicaciones para impedir que los ciberdelincuentes roben información confidencial.

Para saber si una web es segura, tan solo tienes que buscar el candado en la barra de navegación. Si lo ves, sabrás que el sitio en el que estás utiliza un certificado digital SSL de confianza y que, por tanto, la conexión será protegida.

Política de privacidad

Si una web es de confianza, contará con una página con la política de privacidad, algo que es obligatorio en muchos países. Tómate unos segundos para encontrarla y aunque parezca un texto totalmente incomprensible, si lo lees sabrás cómo maneja la web sus datos y qué es lo que piensa hacer con ellos.

Aunque tengas dudas sobre la confianza y seguridad de un sitio web, no te preocupes, con solo una serie de comprobaciones (como utilizar las herramientas de tu navegador, revisar la URL y buscar la “S” en la barra de navegación y también visita la política de privacidad) podrás saber si la página web que estás visitando es totalmente segura y puedes introducir toda la información requerida.

