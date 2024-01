Estos son los retos de la IA, de acuerdo con Satya Nadella, CEO de Microsoft

Seattle, Washington.- La temperatura no supera los 5 °C en esta ciudad. Sin embargo, esto no impide que su centro de convenciones se abarrote con la presencia de empresarios de todo el mundo y de representantes de diversas industrias. Corren para alcanzar algún asiento lo mismo ingenieros, que analistas, que geeks y cientos de entusiastas tecnólogos.

La Inteligencia Artificial (IA), su uso y sus nuevas áreas de exploración son el motivo, y el hombre detrás de estos anuncios se llama Satya Nadella, ceode Microsoft. “Microsoft Ignite” es uno de los grandes eventos de la compañía, quizá el más emblemático, en el que se anuncian las novedades y las innovadoras herramientas con las que la firma trabaja en el campo de la IA. Nadella encabeza el programa de este día. Con un discurso de apertura en el que deja ver la seguridad con la que la compañía ha adoptado la IA como el principal ingrediente en sus plataformas, el ceo de la tecnológica, de una manera sencilla, habla sobre una nueva era de cambios.

“Estamos en una muy emocionante nueva faceta de la Inteligencia Artificial”, refiere, emocionado. Considerado como una de las mentes más brillantes de los últimos años, Nadella es, quizá, uno de los líderes munddiales que mayor relevancia y participación ha tenido en el tema del uso de la IA. Su visión abarca desde nuevos desarrollos hasta la gestión de talentos o la asociaciones con empresas como OpenAI. Sin embargo, la IA ha tomado un rumbo más allá de lo técnico e innovador.

Ahora es un tema social que conlleva a pensar en una regulación, por el mismo potencial que ha desarrollado. En este sentido, diversos países, como China y Argentina, y asociaciones como la Unión Europea, entre otros, han comenzado a tomar cartas en el asunto y empiezan ya a analizarsu futuro, lo cual ha despertado el interés sobre si es posible estqablecer una regulación universal para esta tecnología.

Satya Nadella. Foto: © Brain Samale.

LA VISIÓN DE SATYA

En presencia de Forbes México, Satya Nadella habla sobre su visión y las oportunidades que ve en la IA. Destaca el interés que el tema está despertando en la gente y la sociedad y aplaude el hecho de que ya exista consciencia al respecto. “Me siento muy bien por el hecho de que la gente sea consciente de ello. Las personas están desarrollando un diálogo realmente enriquecedor al respecto y, sinceramente, habrá, con suerte, en todas las partes del mundo un interés al respecto, y no en una sola parte”, dice a esta publicación.

Nadella lo define como un gran consenso, el que está surgiendo alrededor de la idea de una regulación universal; sin embargo, señala que es importante verlo como algo que está ocurriendo individualmente en los países y las industrias.

“El consenso que parece estar surgiendo es lo que yo llamo, de alguna forma, una ‘regulación basada en el riesgo’, de arriba hacia abajo, desde un nivel de aplicación; y de abajo hacia arriba, algunos controles y equilibrios, algo que llamaré ‘modelos de frontera’, que son, incluso, voluntarios, por así decirlo. Lo primero, yo creo, es que, si se trata de atención médica, las regulaciones (ya sea en México, Estados Unidos o Japón) se aplicarán a cualquier IA que se implemente en dicha atención. Es lo mismo en los servicios financieros, y lo mismo en cualquier otra área, como la educación o lo que sea”, define el originario de India.

DISCURSO CON INCLUSIÓN SOCIAL

Algunos países, desde hace ya algún tiempo, han levantado la voz en el tema de IA. En 2021, la Comisión Europea recibió la propuesta de un “Reglamento por el que se establecen Normas Armonizadas en materia de Inteligencia Artificial”, la cual se sigue discutiendo hasta la fecha en el Parlamento. De hecho, es a la que más se recurre como referencia acerca de la regulación en IA. Otros países, como Chile, Argentina o China, también han establecido ya hojas de ruta para una posible regulación o, al menos, una guía de trabajo en el tema.

El CEO de Microsoft destaca la labor de los grupos sociales. “La buena noticia es que, en lugar de proponer todo tipo de nuevas regulaciones, se trata de someter la Inteligencia Artificial a las mismas regulaciones que ya existen. Porque, después de todo, las sociedades han llegado a esas regulaciones como una decisión social. Esto parece ser lo que está surgiendo en la Unión Europea, en el Reino Unido y en Estados Unidos; francamente, en general, en todo el mundo”, señala.

Satya Nadella plantea algunos cuestionamientos sobre el rápido avance de la IA: “Si esto de la Inteligencia Artificial va a avanzar rápidamente, ¿cómo podemos asegurarnos de que nosotros, como sociedad o como país, no nos encontraremos de repente en el lado equivocado o perdamos el control? Después de todo, la gente observa lo que pasó en las redes sociales y llega a conclusiones diferentes al respecto.

Así que, incluso en este caso, creo que quizá haya dos caras. Una es lo que yo llamo ‘problemas del mundo real actual y daños del mundo real’. ¿Cuál es la manera de pensar sobre los estándares de seguridad, las evaluaciones donde no se introduce ningún sesgo y no se causa daño en el mundo real? Y luego está el ‘riesgo existencial’, que trata sobre qué pasaría si empieza a mejorar [tanto, que] perdamos el control. Entonces, ¿cuál es el camino para nosotros? Y ahí es donde, quizá, incluso haya una cooperación internacional.

Satya Nadella advierte que, antes de que su empresa lance algún nuevo modelo de frontera, habrá una gobernanza en torno a éste, no sólo por parte de las empresas, sino de la sociedad en general.

‘MICROSOFT IGNITE’ Y EL FUTURO DE LA COMPAÑÍA

Microsoft se encuentra en un momento único en lo referente a sus planes sobre IA. La visión de Nadella abarca hasta el desarrollo de nuevos esquemas en su plataforma y la gestión de talentos y asociaciones, como lo hace con la compañía OpenIA.

En el marco del evento “Microsoft Ignite”, Nadella compartió algunos anuncios y datos, por ejemplo, sobre las actualizaciones de su programa Copilot, plataforma presentada hace algunos meses, que ayuda a las personas a realizar cualquier tarea con base en IA sobre los productos más utilizados, logrando, entre muchas cosas más, que la codificación sea más eficiente con GitHub, transformando la productividad en el trabajo con Microsoft 365, redefiniendo la búsqueda con Bing y Edge, y ofreciendo valor contextual en todas las aplicaciones y PC con Windows.

“La idea es que Copilot, en algún momento, esté integrada en todas las plataformas y que el alcance para su uso sea mayor y esté presente] en todas las industrias o tareas”, señaló Nadella en su discurso. De acuerdo con datos de Microsoft, el 70% de los usuarios de Copilot afirma que han ganado en productividad, en tanto que el 68% asegura que mejoró la calidad de su trabajo. El 68% dice que su uso ayudó a impulsar el proceso creativo. En general, los usuarios señalan haber sido un 29% más rápidos en tareas específicas (buscar, escribir y resumir); el 75% asegura que Copilot ahorra tiempo al encontrar lo que necesitan en sus archivos; y el 77% indica que, una vez que usa Copilot, no quiere dejar de hacerlo. El ceo de la empresa presentó al público una ampliación de Copilot, con la integración para Microsoft 365, Microsoft Copilot Studio, Microsoft Copilot for Service, Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides y Microsoft Copilot for Azure.

Satya Nadella. Foto Microsoft.

Otros anuncios que Nadella realizó en la ciudad de Seattle se refirieron a innovaciones en toda la flota de centros de datos, incluida la última IA con tecnología de silicio optimizado, así como dos nuevos chips diseñados por Microsoft. “Microsoft Ignite” es el evento más esperado de la compañía, pues sus princiales voceros, incluyendo a Satya Nadella, exponen su visión y sus planes para el uso de plataformas, ahora con IA y su evolución.

Actualmente, Microsoft es uno de los jugadores más importantes dentro de la industria de la IA. En marzo pasado, la compañía anunció la disponibilidad de ChatGPT en su plataforma Azure OpenAI Sevice, continuando con la trayectoria de su interés por fortalecer sus servicios de IA, desde enero, con su extensión y alianza con OpenAI.

