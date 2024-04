EU gana terreno al mundo gracias a migrantes que aumentan la fuerza laboral: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que si bien hay varios factores que juegan a favor de Estados Unidos y contribuyen a que se distinga de otras naciones, por ejemplo, la innovación, los migrantes representan fuerza laboral que impulsa su competitividad.

“En Estados Unidos se están beneficiando de los trabajadores que entran por la frontera, claro que no todo el mundo que migra a este país, que atraviesa la frontera, aporta algo positivo, pero ese aumento en la fuerza laboral le da una ventaja competitiva, puesto que los salarios no están aumentando porque no hay una presión fuerte por falta de mano de obra”, señaló la directora gerente del FMI; Kristalina Georgieva.

En videoconferencia para presentar la Agenda Mundial de Política 2024, la directiva también destacó que diversas regiones del mundo están presentando problemas de envejecimiento de la población, lo que implica una fuerza laboral no trae el dinamismo que ayuda a aumentar el crecimiento ni la productividad, situación que no presenta Estados Unidos.

“De modo que cuando miramos el futuro, si a esto le agregamos inversión en el capital humano para hacer que la fuerza laboral sea más ágil, más dinámica y también una asignación de capital tal que ayude a una mayor productividad, entonces sí podemos ver que la situación mejora”, apuntó Georgieva.

En el marco de las Reuniones de Primavera 2024 del FMI y el Banco Mundial, la directora gerente del FMI añadió que otro factor que marca la diferencia de Estados Unidos es la innovación, pues en ese país los reglamentos sobre patentes destacan de otras naciones y la tecnología produce ganancias.

Agregó que la Unión Americana se ha beneficiado de condiciones más favorables en términos de los precios energéticos y eso ha sido un factor negativo en Europa, aunado al hecho de que hay países que no se atreven a implementar reformas que ayudarían a elevar la productividad.

