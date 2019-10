EU y China reanudan diálogo de alto nivel para terminar guerra comercial

Reuters.- Los principales negociadores de Estados Unidos y China se reunieron este jueves por primera vez desde finales de julio para tratar de encontrar una salida a una guerra comercial de 15 meses, tras nuevos roces entre las partes que ensombrecen las esperanzas de avances.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el representante comercial, Robert Lighthizer, saludaron al viceprimer ministro chino Liu He antes de una reunión en la que buscarán reducir las diferencias lo suficiente como para evitar una escalada de los aranceles, que han afectado a los mercados financieros y avivaron el temor a una recesión global.

El ánimo en torno a las conversaciones se agrió esta semana cuando Estados Unidos puso en una lista negra a 28 oficinas de seguridad pública, tecnología y empresas de vigilancia chinas e impuso restricciones de visa a funcionarios chinos por acusaciones de abusos a minorías musulmanas.

Pekín planea endurecer las restricciones de visa para los ciudadanos estadounidenses con vínculos con grupos contrarios a China, dijeron fuentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar el 15 de octubre los aranceles a productos chinos por valor de 250,000 millones de dólares si no se avanza en las negociaciones. Eso haría que casi todas las importaciones de bienes chinos a Estados Unidos, por un valor superior a los 500,000 millones de dólares, estén sujetas a aranceles.

“Un gran día de negociaciones con China. Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero ¿yo quiero?. Me reuniré mañana (viernes) con el vicepremier chino en la Casa Blanca”, sostuvo el mandatario en Twitter.

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019