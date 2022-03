Excedentes por precios del petróleo compensan subsidio a la gasolina: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que los excedentes por los altos precios del petróleo crudo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania están compensando los subsidios del 100% que está aplicando la Secretaría de Hacienda a las gasolinas para evitar que haya un incremento desmedido de los costos.

“No tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en el precio del crudo. Estamos haciendo un balance y es positivo para la hacienda pública”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Ayer, el incremento de los precios del petróleo se mantuvo en rachas de niveles no vistos desde hace varios años, la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) cerró con una cotización de 115.66 dólares por barril, su anotación más alta desde 2012.

Los altos precios del crudo están impactando también a los combustibles pero en el caso de México, la Secretaría de Hacienda ha estado aplicando un estímulo de 100% al IEPS de gasolinas y recientemente lanzó un apoyo adicional para los expendedores, esto ha amortiguado el alza de los precios, registrando variaciones más moderadas respecto a Estados Unidos.

Al respecto, el mandatario federal detalló que México está teniendo una estabilización en la producción de crudo y gracias a las inversiones en exploración, el gobierno cuenta con una reserva que garantiza que haya el recurso para la exportación a un ritmo de 900 mil barriles diarios.

Al tiempo, señaló, en los últimos años se ha reducido la importación de gasolinas en un 45% debido a que se ha destinado inversión gubernamental para aumentar la capacidad de refinación del país como sucedió con la compra de la refinería Deer Park a Shell.

“Logramos detener la caída que se venía dando en la extracción del petróleo en 14 años consecutivos, año con año se caía la producción. Estabilizamos y ya estamos arriba, tenemos petróleo y como se invirtió en exploración, tenemos suficientes reservas de petróleo. Se está exportando petróleo y obteniendo excedentes y van a ser más, de alrededor de 900 mil barriles diarios”, abundó.

El presidente de la República sostuvo que su administración está preparada para combatir los desequilibrios del mercado producto de la confrontación entre Rusia y Ucrania, pero insistió en que serán cuidados de los aumentos a la inflación que este conflicto propicia.

“Tenemos también que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol de la inflación, porque perjudica mucho. No se trata nada más de aumentar el salario, que se tengan más ingresos, sino que no haya carestía”, explicó.

