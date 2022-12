Exclusiva Forbes: Sam Bankman-Fried dice que Binance ‘jugó con él’ y que recibió mal consejo legal

El colapso de FTX fue diseñado por Changpeng Zhao, jefe del rival Binance, cuya estrategia puede haber funcionado mejor de lo que esperaba, dice Sam Bankman-Fried, el fundador y expresidente del exchange de criptomonedas que ahora opera bajo la protección de la corte de bancarrota, durante una entrevista en exclusiva con Forbes.

“Supongo que jugó conmigo, jugó bien”, le dice Bankman-Fried a Steven Ehrlich, director de investigación de Forbes Digital Assets en una sesión transmitida en vivo. “Creo que probablemente lo hizo mejor de lo que pensaba. No creo que él pensara que este iba a ser el resultado. Creo que pensó que iba a ser dañino, pero no tan dañino”.

Zhao, ampliamente conocido como CZ, destacó FTX con una publicación del 6 de noviembre en Twitter, en la que dijo que liquidaría los tokens emitidos por el intercambio de Bankman-Fried debido a “revelaciones recientes que han salido a la luz”. Eso exacerbó las preocupaciones del mercado sobre la salud financiera de FTX y fue seguido por una oferta de rescate rápidamente retirada por parte de Binance tres días después.

Bankman-Fried dice que, en retrospectiva, no cree que la oferta fuera legítima, en parte porque a CZ “sorprendentemente le importaban poco los términos”, incluido el precio.

FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre y Bankman-Fried dice que pocas horas después llegaron ofertas de rescate “múltiples”, la mayoría de las cuales tomaron la forma de préstamos que podrían convertirse en capital, en gran parte de inversionistas externos. Durante la crisis financiera de 2008, Warren Buffett apoyó a la atribulada Goldman Sachs en un acuerdo que incluía acciones preferentes y warrants convertibles en acciones.

Bankman-Fried reprocha un mal consejo legal

Los términos eran “bastante favorables” para los posibles prestamistas, agrega, pero la mayoría le habría permitido permanecer en la empresa aunque bajo la supervisión de un ejecutivo de mayor rango. Bankman-Fried ha dicho que su falta de atención a la gestión de riesgos fue una de las razones del fracaso de FTX.

Bankman-Fried, que tenía el control mayoritario de las empresas FTX, dice que fue presionado para renunciar por “un grupo muy unido de abogados y bufetes de abogados que se estaban coordinando entre sí, creo, en sus mensajes para mí”.

Dijo que no podía hablar sobre sus motivos, pero mencionó unos 700 millones de dólares en honorarios legales asociados con la quiebra de Enron. Bankman-Fried no identificó más a los abogados, pero repitió afirmaciones anteriores de que casi de inmediato se arrepintió de haber aceptado renunciar y buscar protección por bancarrota y que la subsidiaria estadounidense de la compañía, FTX US, era solvente y no debería haber sido incluida en la presentación.

En entrevistas anteriores en las últimas semanas, Bankman-Fried admitió que los fondos de los clientes no se segregaron adecuadamente y eso provocó una crisis de efectivo cuando FTX se vio abrumado por las solicitudes de retiro.

Gran parte de la presión sobre la empresa parece provenir del fondo de cobertura afiliado de Alameda Research, que, según él, construyó coberturas incorrectas que no lo aislaron de la caída de los precios de las criptomonedas el mes pasado, que en parte fue una reacción a la crisis en FTX, Bankman-Fried cita un “mercado idiosincrásico” que se centró específicamente en Alameda.

Cuando se le preguntó cómo visualiza su legado, dice: “Espero que sea cualquier cosa menos lo que sucedió el mes pasado. Me preocupa que eso sea lo que será, y creo que eso es lo que será si no hago algo para compensarlo”.

