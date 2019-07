Exclusiva | Sexo, drogas y misoginia en la sede principal de Bumble

Por Angel Au-Yeung

Incluso para una reunión de negocios por la tarde, Andrey Andreev, el magnate top de las citas en línea del mundo, viste como si se dirigiera a un club nocturno: jeans negros, una chaqueta bomber negra y su exclusiva camiseta blanca Prada hecha a la medida. “Tengo cientos, la mayor colección del mundo de camisetas blancas de Prada”, dice Andreev de 45 años.

Como es lunes de Pascua en Londres, un festivo en el que todo el mundo descansa, nuestra entrevista se extiende a un recorrido de casi cinco horas por sus restaurantes, cafés y salones de té favoritos en Covent Garden y Bond Street. Caminamos por hileras de patos de Pekín colgados en el restaurante Novikov y examinamos botellas de Borgoña de 66,000 dólares en Hedonism Wines. En el HIDE, con una estrella Michelin, [Andreev] señala una pared hecha de roble claro. “Quiero mostrarte algo”, dice, señalando una manija fácil de perder. La pared resulta ser una puerta. Detrás de esta hay otro conjunto de puertas, hechas de acero. Esas puertas dan paso a un ascensor cavernoso, lo suficientemente grande como para que quepan cómodamente dos SUVs negros. Andreev interviene. “Así puedes conducir desde la calle y evitar ser visto, ¿entiendes?”.

Su inclinación por las cosas ocultas se aplica a algo más que su elección de restaurante o su preferencia para evitar la prensa, lo que le ha valido a este multimillonario ruso (Forbes estima que vale 1,500 millones de dólares [MDD]) una reputación de misterioso y solitario. Los exempleados describen una estructura corporativa bizantina, que gira en torno a la evasión fiscal, que abarca subsidiarias en lugares que van desde Chipre hasta las Islas Vírgenes Británicas y con reuniones de estrategia en Malta. Mientras tanto, no menos de 13 extrabajadores de Badoo representan a una compañía de 600 empleados con una sede en Londres que parece claramente tóxica, especialmente para las mujeres, incluidas las actualizaciones de ingeniería internas que llevan el nombre de estrellas porno y un video de un empleado que recibe sexo oral de una prostituta.

La ironía no podría ser mucho más mordaz. El mayor activo de Andreev es Badoo, una aplicación de citas centrada en Europa y América Latina que, con 60 millones de usuarios, es una de las más grandes del mundo. Sin embargo, la más ajetreada es Bumble, la aplicación de citas enfocada en empoderar a las mujeres y brindarles un ambiente más seguro.

“Entendí y vi que necesitábamos atraer a las mujeres para estar en la plataforma, pero ¿cómo?”, Dice Andreev. “Necesitábamos hacer un lugar seguro, un lugar donde todas las mujeres del planeta [se] sintieran muy cómodas”.

Esto presenta un gran problema para Bumble. Whitney Wolfe Herd lanzó a Bumble en una de las grandes hazañas de venganza corporativa más recientes. Anteriormente había demandado a Tinder, donde había sido ejecutiva, por acoso sexual, alegando que su exjefe y también exnovio, le enviaban amenazas y mensajes de texto despectivos, y como consecuencia, la compañía le quitó el título de cofundador.

La empresa negó cualquier irregularidad. (La demanda se resolvió de manera rápida y confidencial por un monto que Forbes reportó en 1 MDD, y, lo más crítico, es que no incluyó una cláusula de no competencia). En tres años, ella replicó el crecimiento histórico de Tinder y surgió como una de sus competidoras más fuertes.

Pero Bumble es tanto el bebé de Andreev como el de Wolfe Herd, y ella lo reconoce como su socio fundador. Fue Andreev quien se acercó a ella poco después de la demanda, sugiriendo que colaboraran. Fue Andreev, subraya la ejecutiva, quien impulsó una aplicación de citas liderada por mujeres (en Bumble, la mujer hace el primer movimiento), en lugar de la red social que Wolfe Herd propuso en un inicio.

Fue Andreev quien puso el dinero, convirtiéndose en propietario mayoritario (aún posee entre el 59% y el 79%, y el 20% restante es de Wolfe Herd). Y fue Andreev quien aprovechó a Badoo completamente para que Bumble pudiera lanzarse al mercado con fuerza. “No creo que pudiera haber molestado a un grupo de hombres que me juzgaron en ese momento (…) Podría haber hecho un aumento de amigos y familiares y haber obtenido el dinero”, dijo Wolfe Herd a Forbes en 2017. “Esto fue más sobre su conocimiento e infraestructura “.

La sede titular de Bumble puede estar en Austin, Texas, pero la infraestructura y el motor de la compañía, se encuentra directamente en la oficina de Londres, que aloja el desarrollo del producto y la ingeniería, y una serie de alegatos de peluquería. Wolfe Herd dictó recientemente un diario de trabajo semanal para el New York Times, que tituló “Fighting Misogyny, One Bumble Brand at a Time” (Combatiendo la misoginia, una marca Bumble a la vez, en español). Pero según los exempleados de Badoo, Bumble tiene un problema de misoginia dentro de su propia empresa matriz, y su socia fundadora, con quien dice que habla entre dos y cinco veces al día, está en medio de todo.

Andrey Andreev, nacido y criado en Moscú, recuerda constantemente los retoques con los componentes eléctricos de radio de su padre, quien era físico. A los 12 años, dice, construyó una radio de jamón crudo que le permitió tener conversaciones con desconocidos de todo el mundo. Su primera conversación, durante la Guerra Fría, fue con alguien en los EU. “El chico [en la otra línea] dijo: “Soy de Nueva York” y no podía creerlo. Pensé: estás bromeando”.

Asistió a la Universidad de Moscú por menos de un año, antes de abandonarla a los 18. El telón de acero había caído recientemente y quería ver el mundo. Terminó en Valencia, España, construyendo y vendiendo varias nuevas empresas, entre ellas Virus, una tienda en línea que vendía computadoras y accesorios de computadora a los usuarios rusos del naciente internet, y SpyLog, una herramienta de software para rastrear a los visitantes del sitio, por pequeñas sumas.

Luego, en 2002, creó Begun, una compañía que ayudó a los anunciantes a orientar anuncios en línea, lo que llamó la atención de Finam Holdings, una firma de inversiones rusa. “En ese momento, Andreev no era una especie de joven desconocido”, dice el analista de Finam Leonid Delitsin. “Ya estaba entre los pesos pesados ​​de internet de Rusia”. Finam adquirió el 80% de Begun a fines de 2003, una transacción que Andreev dice que lo convirtió en un millonario. Según informes, vendió el resto a Finam en 2004.

Finalmente, armado con algo de riqueza, Andreev decidió abordar el creciente mundo de las citas en línea. En 2004 lanzó Mamba, un sitio de escritorio para usuarios rusos. En ese momento, Match.com era el servicio para encontrar pareja en línea más grande del mundo pero no se había lanzado en Rusia.

Mamba era libre, pero los usuarios tenían una opción de pago para llevar su perfil a la cima del sitio. Finam Holdings volvió a llamar e invirtió 20 MDD para una participación del 90%; Andreev vendió el resto a Finam en 2006 por un monto no revelado.

En 2005, Andreev comenzó a pasar más tiempo en Londres, estableciéndose en Covent Garden. A partir del éxito de Mamba, Andreev lanzó Badoo allí en 2006, un año antes del lanzamiento del iPhone, con la intención de llegar a los clientes en Europa y más allá. (En el camino obtuvo la ciudadanía en los EU y Malta).

Desde el principio, Andreev arraigó la estructura corporativa de Badoo en numerosas entidades offshore (Compañías extraterritoriales). En octubre de 2007, estableció Worldwide Vision Ltd., la empresa matriz, en Bermudas, presumiblemente para reducir su factura fiscal (Andreev lo niega y afirma que la compañía no comenta sobre sus subsidiarias). Worldwide Vision y Andreev crearon una docena de subsidiarias en los EU, Reino Unido y Chipre, la mayoría de las cuales controla sus cuatro aplicaciones de citas: Badoo, Bumble, Chappy (una aplicación de citas gay lanzada en 2017) y Lumen (lanzada el año pasado por más de 50 personas). En junio creó Magic Lab como un holding para las aplicaciones de citas.

Al principio, Andreev dice que las reuniones de la junta directiva de Worldwide Vision se llevaban a cabo en Malta, donde la tasa impositiva corporativa puede ser tan baja como el 5%, y luego dice que fueron en Bermudas. Su explicación: Malta es donde la empresa desarrolla su propiedad intelectual.

“Es una estructura de evasión fiscal bastante común”, dice Tommaso Faccio, un experto en impuestos de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. “A menos que haya un ángulo fiscal para esto, ¿por qué planearía su negocio a través de Malta?”.

Los documentos de Badoo presentados ante el gobierno británico también muestran otra entidad, Rimberg International Corp., con sede en las Islas Vírgenes Británicas (donde no hay impuestos corporativos), con Andreev como el propietario final. Él insiste en que esta entidad no tiene nada que ver con sus aplicaciones de citas.

“Parece un desastre, pero es a propósito”, dice un ex ejecutivo de alto rango. “La compañía hace esto para evadir impuestos”. Andreev lo niega.

“Cuando el personal femenino habló, sus preocupaciones fueron ignoradas o minimizadas”, agrega, denunciando una “atmósfera misógina”.

En 2010, Badoo lanzó su aplicación móvil para iPhone, y su idea finalmente encontró la herramienta correcta. El año siguiente, según un exejecutivo, la compañía pasó de 20 millones de suscripciones de usuarios a 100 millones en cuatro meses, principalmente en Europa y América Latina, y obtuvo 200 MDD en ingresos. (Forbes estima que el año pasado Badoo tuvo un poco más de 300 MDD en ingresos).

Aunque, Match.com requirió que los miembros pagaran una suscripción mensual (a partir de 34.99 [unos 670 pesos mexicanos] dólares en 2010), registrarse en Badoo siempre ha sido gratuito para ver y enviar mensajes a otros usuarios; fue un pionero en la compra de aplicaciones, que cobraba a los usuarios por funciones premium, como pagar un dólar, un euro o una libra para hacer que un perfil suba a lo más alto de las listas de búsqueda o enviar mensajes a más de diez usuarios. “En aquel momento (…) realmente no necesitabas dinero “, dice Andreev. “Podrías simplemente crear un producto y se volvería agresivo”.

Simultáneamente con este crecimiento, Badoo comenzó a ganarse una reputación de fiestas salvajes. Un exempleado recuerda haber visto fotos de una reunión en la casa de una persona, que abarca “la mitad de la compañía”. “Todos estaban desnudos y haciendo líneas de coca, y enviaban estas fotos a través del sistema de correo electrónico interno”. Bacchanalia, luego capturada en fotos y videos compartidos a través de una lista de correo electrónico interna dedicada a “cosas que no son de trabajo, sino de fiesta”, se convirtieron en un hecho habitual, dice la exempleada. Un grupo privado de Facebook de unos 200 alumnos de Badoo también contiene referencias a las reuniones.

“Me pregunto si los actuales Badoo ‘s saben de las fiestas posteriores con prostitutas […] y cocaína en todas sus oficinas”, dice un mensaje en el grupo.

“Extraño los días en que las partes de Ketamine se infundieron en Badoo”, escribe otro ex empleado de Badoo.

Por lo que respecta a todas las cuentas, Andreev no asistió a estas fiestas ni participó en la lista de correo electrónico, pero estaba al tanto, dice un ex ingeniero que trabajó estrechamente con Andreev, y permitió que la lista siguiera, a pesar de las objeciones de los ejecutivos recién llegados. La lista de correo electrónico se cerró finalmente en septiembre de 2011. Andreev niega haber tenido conocimiento de ello.

Más preocupante, varios exempleados dicen que el comportamiento de la oficina era hostil y discriminatorio hacia las mujeres.

“Mientras trabajaba como CMO de la compañía, me dijeron que actuara bonito para los inversionistas y que hiciera que poner ‘cachondos’ a los candidatos para que trabajaran para Badoo”, dice en un correo electrónico Jessica Powell, Directora de Marketing de Badoo de 2011 a 2012. “Una vez incluso me pidieron que le diera un masaje a una candidato a diseñador”. Ella dice que se negó a hacerlo, y agregó que “las empleadas eran discutidas rutinariamente en términos de apariencia”.

“Cuando el personal femenino habló, sus preocupaciones fueron ignoradas o minimizadas”, agrega, denunciando una “atmósfera misógina”.

“¿En desacuerdo con Andrey? Te llamaron “cyka” (perra en ruso) “, escribe Powell.

La cultura laboral de Badoo ayudó a inspirar a Powell a escribir The Big Disruption, una novela satírica publicada el pasado abril. En un ensayo en el sitio web Medium al presentar el libro, menciona haber trabajado para Andreev, quien “me preguntó si deberíamos distribuir los consoladores como botín de la compañía o considerar convertir nuestra plataforma de redes sociales en un club de sexo anónimo”. (Incluso lo pusimos en la pizarra) “. Andreev responde:” Hay muchas maneras de promocionar un libro ficticio para atraer la atención, y Jessica es una profesional de marketing muy talentosa “.

“Para poder progresar en esa compañía, se esperaba que los empleados (y especialmente los femeninos) vieran su trabajo como un masaje principal de los egos del fundador y los gerentes que tenían influencia con él”, agrega la empleada Alice Bonasio, directora de comunicaciones de Badoo. Gerente de relaciones públicas de 2011 a 2012, por correo electrónico. Ella dice que fue despedida porque no encajaba bien con el ambiente “patriarcal” de Badoo. “La cultura significaba que para que las empleadas salgan adelante, necesitaban” jugar el juego “.

Jugar el juego, en este caso, significaba ver un video de un empleado que recibía sexo oral de una prostituta. Cuatro ex empleados mencionaron el conocimiento de este video, y uno de ellos dice que lo vio a instancias de sus compañeros de trabajo. Un portavoz de Badoo rechaza la idea de que existe un video.

Si bien la popularidad de Badoo creció en Europa y América Latina a principios de la década de 2010, la adopción fue lenta en los EU. La base de usuarios estadounidenses era en su mayoría latina. Andreev se quejaría cuando vio demasiadas caras oscuras en la aplicación: creía que disminuía el valor de la marca y la hacía parecer barata, dice un exempleado que trabajó en campañas de marketing. “Andrey siempre dejó en claro que el blanco era mejor”, dice el exejecutivo de alto rango. “Si alguien llegara un poco tarde a la oficina y fuera latino o africano, haría comentarios como ‘Bien, ¿qué puedes esperar’, como si las personas que no eran blancas no fueran trabajadoras”. Andreev niega esto : “La diversidad es el núcleo de nuestras marcas y valores”.

“A medida que Bumble creció y creció, uno se preguntaba por qué no se recuperaron en esa relación comercial”, dice un exempleado. “Hay un juego de poder [para] el control”.

Si bien muchas de las historias más notorias se derivan del período inicial de hipercrecimiento de la compañía, una serie de incidentes el año pasado apuntan a problemas en curso. Según dos empleados que se fueron recientemente, Andreev quería contratar solo a mujeres jóvenes y atractivas para puestos de marketing y administrativos. “Recuerdo que había una candidata [de trabajo], y Andrey dijo: ‘No, ella es gorda. “¿Puedes imaginarla hablando con la prensa y siendo la cara de Badoo?”, Dice un ex empleado. Una vez más, Andreev niega esto.

En otra instancia, en julio de 2018, una empleada acusó a un empleado de sexo masculino de tocarla de manera inapropiada durante una fiesta de verano en la Queen’s House, una antigua residencia real convertida en un museo y lugar de eventos. El empleado fue despedido como resultado. Apeló y, poco después, en un correo electrónico enviado al equipo ejecutivo (incluidos Andreev y Wolfe Herd), el departamento de recursos humanos revirtió su decisión.

Un portavoz de Badoo dice que la empresa contrató a una empresa consultora externa de recursos humanos, que concluyó que la finalización había sido demasiado dura. Según un ex empleado, la explicación dada en el correo electrónico de Recursos Humanos era que el hombre estaba excusado de su comportamiento en parte porque estaba intoxicado. El empleado de sexo masculino fue reincorporado pero fue trasladado a un piso diferente después de que la empleada dijo que no quería interacción regular con él.

En marzo de este año, una empleada acusó a un empleado de sexo masculino de acoso y hostigamiento. Badoo nuevamente contrató a la firma externa para iniciar una investigación. El empleado acusado fue suspendido durante la investigación, que duró tres semanas y media. Recibió una advertencia por escrito, según la compañía. “La gente estaba enojada porque le permitieron regresar”, dice un ex trabajador.

Andreev, quien recientemente llamó a Forbes desde Turín, Italia, donde está filmando un cameo en la tercera película de Kingsman, una franquicia británico-estadounidense sobre una organización de espías, dice que su compañía inició un proceso para estos casos diseñados para ser justos con los acusadores y los acusados. “Respaldo el proceso de integridad y el resultado de cada uno”, dice. “Usted ha sido mal informada sobre las circunstancias en ambos, y tengo una documentación exhaustiva para esto. Dado que los asuntos de recursos humanos son delicados y confidenciales, no puedo proporcionarle más detalles “.

No es sorprendente que Badoo haya visto una gran rotación a nivel ejecutivo: esta década, solo 3 de los 11 ejecutivos de C-Suite (de alto mando) que Forbes encontró en LinkedIn duraron más de 16 meses. Sin embargo, durante el año pasado, Andreev ha realizado algunos cambios para abordar los problemas planteados aquí. Puso fin al uso de la nomenclatura de estrella del porno en junio de 2018, y en noviembre pasado envió una carta a los empleados de Badoo declarando que no se toleraría la discriminación en el lugar de trabajo.

En enero, en respuesta a las revisiones de Glassdoor que decían que el sexismo, el racismo y el fanatismo eran una parte importante de la vida cotidiana en Badoo, la compañía envió una encuesta a las empleadas de la oficina de Londres preguntando si habían experimentado o presenciado discriminación en el lugar de trabajo. Varios exempleados dijeron que la cultura ha ido mejorando lentamente en Londres, con una nueva capacitación sobre diversidad e inclusión, así como un aumento de la licencia por maternidad.

Andreev sostiene que él es un colaborador y unificador, no racista o sexista como alegan otros, y que sus aplicaciones conectan a más y más personas en todo el mundo. “Apoyamos a las mujeres, diferentes grupos de edad, y a grupos con diferentes preferencias sexuales”, dice Andreev. “Hemos recopilado tantos datos que es un entendimiento claro: ya no es solo un negocio. Es una responsabilidad social “.

Está repitiendo la línea de Bumble, la conexión corporativa que hace que estas acusaciones sean mucho más hipócritas y explosivas. Andreev no solo es el propietario de la mayoría de una herramienta de citas para el empoderamiento de la mujer, sino que también se entrelaza con un mini imperio Bumble centrado en la mujer que abarca una aplicación de red, un fondo de capital de riesgo respaldado por Serena Williams que invierte principalmente en fundadoras, una próxima línea de cuidado de la piel y una iniciativa que reparte subvenciones a los cineastas. Forbes ha informado que los ingresos de Bumble aumentaron a casi 180 MDD en 2018.

Wolfe Herd, quien pasó el período de formación de Bumble caminando por Londres con Andreev durante días, volando a Londres desde Texas unas 15 veces solo en los cuatro meses después de que resolvió su demanda con Tinder, le dice a Forbes que nunca ha presenciado conductas tóxicas en la sede de Badoo. Y ella está firmemente detrás de Andreev. “Se ha convertido en mi familia y en uno de mis mejores amigos”.

Ella agrega: “Lo que he visto de primera mano de Andrey es un comportamiento creativo y motivador. Andrey nunca ha sido nada más que amable y respetuoso conmigo.

Él también ayudó a hacerla rica, con un patrimonio neto estimado por Forbes de más de 300 MDD. Con las aplicaciones: Chappy y Lumen, la fuerza de ingeniería de Andreev continúa aprovechando el equipo de ingeniería centralizado en la oficina de Londres y las miles de líneas de código y pruebas A/B que ha desarrollado: si una función sirve bien en una aplicación, puede fácilmente ser incorporada y activada en otra aplicación, y así sucesivamente. Pero los exempleados también cuestionan la dinámica cuando Bumble, la segunda aplicación de citas más utilizada de Estados Unidos, no es mucho más que un brazo de marketing y estrategia.

“A medida que Bumble creció y creció, se preguntaron por qué no volvieron a analizar esa relación comercial y la configuraron para que los ingenieros y más personas de productos también estuvieran en la oficina de Austin”, dice un ex empleado. “Hay un juego de poder de quien quiere controlar el producto”.

Además de exigir la participación de Andreev, la independencia sería difícil y costosa. Wolfe Herd tendría que reclutar y capacitar a un equipo completo de ingenieros, establecer centros de datos y construir una nueva infraestructura para la aplicación. “Es probable que todo el esfuerzo lleve más de un año, que cueste más de 10 MDD y que aún tenga grandes posibilidades de fracasar”, dice Gene Sokolov, ex jefe de ingeniería en Badoo desde 2011 hasta 2014.

La conclusión de un gerente de ingeniería recientemente fallecido: “Realmente no hay salida”.

